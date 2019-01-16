❗️Подмена трудовых отношений самозанятостью: критерии риска снова обновлены

К индикаторам риска нарушений в сфере трудовых отношений добавлен вот такой:

👋организация (ИП), взаимодействует более чем с 35 физлицами (ИП), применяющими НПД (самозанятость) со среднемесячным доходом от анализируемого заказчика в размере более 35 000 рублей, у которых средняя продолжительность работы с указанным заказчиком составляет более 3 месяцев, при условии, что для этих физических лиц (ИП) доля дохода от него составляет 90 % и более.

🎄Для любителей почитать первоисточник: Приказ Минтруда от 28.11.2024 № 640н, вступает в силу 06.01.2025.

Напомню, что речь идет об индикаторах риска в рамках осуществления Рострудом функций по государственному контролю (закон 248-ФЗ от 31.07.2020).

Рекомендация: вам нечего бояться, если ваши отношения с подрядчиками-самозанятыми реальны, если каждый из них выразил добровольное намерение заключить с вами именно такой договор. Ведь что бы вы ни написали в документе, ваша конструкция не устоит, если в ходе допроса в ФНС самозанятый скажет, что условием заключения договора был именно этот статус, а сам он подчинялся как сотрудник всем вашим указаниям. Отпуска и больничные, строгий график рабочего дня, работа на территории заказчика, связанная с постоянным выполнением какой-либо функции (повар, официант, парикмахер и т.п.) - всё это приблизит вас к доначислениям по НДФЛ и страховым взносам.