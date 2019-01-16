Косяки с платежными реквизитами контрагентов чуть не стоили компании 200 млн. руб.

В ходе выездной налоговой проверки инспекторам не понравились отношения проверяемой организации с 22 контрагентами.

Что не понравилось служащим фискальной службы? Отсутствие реальных хозяйственных операций, выполненных данными контрагентами, недостаточность сведений, содержащихся в документах, представленных обществом в обоснование уменьшения базы по налогу на прибыль и НДС.

А что суд?

Организация в проверяемом периоде имела госконтракты на благоустройство территорий города. В проверяемом налоговом периоде спорные контрагенты являлись действующими юридическими лицами. Следов обналички нет. Компания проявила должную осмотрительность по всем контрагентам. Она запрашивала учредительные документы, приказы о назначении руководителей, даже паспорта и доверенности на представителей. Анализ расчетных счетов контрагентов показал, что все они несли расходы, характерные для действующих компаний (зарплата, аренда, транспорт и проч.). Переводы на счета ИП со счетов спорных контрагентов не означают, что деньги обналичивались. Несоответствие дат открытия счетов и подписания договоров проверяемая компания объяснила тем, что восстанавливала документооборот, в процессе которого в уже действующие договоры были внесены реквизиты счетов поставщиков. Чтобы что? Чтобы избежать ошибок в расчетах.

Итог: три раза поддержать налогоплательщика.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А55-13565/2023

Фух… пронесло. Что уж ещё скажешь на такое.