К агентскому договору должны прилагаться отчеты. Без отчетов отношения переквалифицируются в услуги

Доначисления сделаны по результатам камеральной проверки декларации по УСН 6% за 2022 год. ИП отразил в декларации доход в размере 500 тыс. руб., хотя по расчетному счету прошло почти 10 млн. руб. Чем занимался ИП: подбирал персонал (сиделки, няни, гувернантки, домработницы), договоры с подбираемым персоналом не заключал, оплату сиделкам не проводил, занимался кадровым сопровождением. Оплата услуг исполнителям (сиделкам и проч.) с расчетного счета не осуществлялась, доказательств платежей им наличными нет. Отчетов агента нет.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А12-32424/2023
Основной причиной переквалификации агентских отношений в услуги у микро и малого бизнеса является, как бы это странно не звучало, лень.
Если вы становитесь агентом, то учтите следующие базовые принципы, которые агентский договор отличает от договора об оказании услуг:
доходом агента для целей уплаты налогов является только его вознаграждение, но его надо доказать,
для подтверждения факта заключения именно агентского договора нужны отчеты агента, подписанные агентом и утвержденные принципалом,
агентский договор предполагает наличие третьей стороны,
в отчете агента должны быть указаны четкие параметры, достигнув которые агент может претендовать на получение (удержание) вознаграждения.
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