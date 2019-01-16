К агентскому договору должны прилагаться отчеты. Без отчетов отношения переквалифицируются в услуги

«Я на УСН 6%. Никого не волнуют мои расходы». «Главное — платить упрощенку 6%, у ФНС много дел без меня». «Налог можно сделать меньше за счет агентской схемы работы. Кто молодец? я — молодец!».

Доначисления сделаны по результатам камеральной проверки декларации по УСН 6% за 2022 год. ИП отразил в декларации доход в размере 500 тыс. руб., хотя по расчетному счету прошло почти 10 млн. руб. Чем занимался ИП: подбирал персонал (сиделки, няни, гувернантки, домработницы), договоры с подбираемым персоналом не заключал, оплату сиделкам не проводил, занимался кадровым сопровождением. Оплата услуг исполнителям (сиделкам и проч.) с расчетного счета не осуществлялась, доказательств платежей им наличными нет. Отчетов агента нет.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А12-32424/2023

Основной причиной переквалификации агентских отношений в услуги у микро и малого бизнеса является, как бы это странно не звучало, лень.

Если вы становитесь агентом, то учтите следующие базовые принципы, которые агентский договор отличает от договора об оказании услуг: