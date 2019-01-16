Большой объем запрашиваемых документов не является основанием для отмены штрафа

В ходе выездной проверки налоговая инспекция запросила у проверяемой компании документы, на основании которых 1000 сотрудников налогоплательщика были выплачены компенсации за разъездной характер работы.

Общество не представило документы по требованию, ибо объем запрашиваемых документов очень большой, технически не исполнимый, в связи с чем попросило конкретизировать работников и периоды запрашиваемых документов, ИФНС посчитала, конкретизировала, запросила документы на 979 сотрудников, компания частично выполнила требование, за что была оштрафована на 200 руб. за каждый непредставленный документ. Затем общая сумма штрафа была уменьшена в 8 раз, однако платить 1.2 млн. штрафа компания не захотела, что и стало причиной разбора в суде.

Суды в трех инстанциях поддержали налоговую инспекцию: запрошенные налоговым органом документы имели непосредственное отношение к предмету проверки, именно в путевых и маршрутных листах содержится информация о количестве дней, когда работники налогоплательщика находились в служебных поездках.

Ссылка общества на объективную невозможность представления документов в установленные сроки обоснованно отклонена судами в связи с неоднократным продлением инспекцией данных сроков по ходатайствам общества. При наличии документов в электронном виде техническая невозможность их представления в установленный срок не имеет уважительного объяснения.

Итог: с учетом изложенного суды правом правомерно отказали налогоплательщику в удовлетворении заявленных требований.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А07-9565/2023