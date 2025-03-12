🔥Блиновская, Лерчек и Митрошина: причинно-следственные связи между статьями обвинения

Александра Митрошина – очередной блогер, предприниматель и цель правоохранителей.

Уголовное дело против Митрошиной по статье 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов физическим лицом») было возбуждено еще в 2023 году. По данным следствия, с октября 2020 по май 2022 года Митрошина работала по упрощенной системе налогообложения, а когда доходы превышали допустимые объемы, привлекала аффилированных индивидуальных предпринимателей для перераспределения средств.

В мае 2023 года блогер заявила, что выплатила 137 млн рублей и полностью погасила задолженность перед налоговой. Но это не помешало задержать ее в аэропорту Сочи на прошлой неделе. Обвинение - легализация денежных средств, полученных преступным путем (статья 174.1 УК РФ). Следствие утверждает, что Митрошина использовала средства, скрытые от налогообложения, для приобретения недвижимости в Москве, а это уже отмывание денег. Как следствие, блогер попала под новое уголовное дело.

Случай Митрошиной не единичный. По аналогичным обвинениям уже были осуждены или привлечены Валерия Чекалина (Лерчек), Елена Блиновская). Статья 198 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов физическим лицом» (до 6 лет лишения свободы) применяется, когда физическое лицо намеренно не платит налоги или занижает налоговую базу, скрывая реальный доход от налоговых органов. Это может включать использование различных схем ухода от налогов через подставных лиц, ИП, искусственное дробление доходов и прочие манипуляции.

Вторая статья, по которой сейчас расследуется дело Митрошиной - 174.1 УК РФ — «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых преступным путём» (до 7 лет лишения свободы). Она применяется, если лицо пытается «легализовать» (ввести в легальный оборот) деньги, которые ранее были получены незаконным способом (например, средства, укрытые от налогов). Отмывание предполагает действия, направленные на придание видимости законности средствам, полученным преступным путём. Это часто выражается в приобретении недвижимости, автомобилей, переводе на счета, инвестициях и других операциях. Часть 4 ст.174.1 УК РФ (когда существует организованная группа, куда часто включают всех ИПшников и т.д., особо крупный размер) относится к категории тяжких и предполагает 10-летний срок давности, который течет с момента попытки легализации (в нашем случае – с момента совершения сделки по приобретению недвижимости). К дополнительным минусам этой статьи относится невозможность освобождения от уголовной ответственности при добровольном возмещении ущерба как это предполагает ст.198 УК РФ.