🔥Блиновская, Лерчек и Митрошина: причинно-следственные связи между статьями обвинения

Нас больше интересует не то, что случилось с ними, а по какой причине произошло, каковы причинно-следственные связи между статьями, по которым было им предъявлено обвинение.
Мой партнер по юридической практике Дмитрий Галанцев согласился дать свой комментарий по теме связи между уходом от налогов и легализацией доходов.
Связь между уходом от налогов и легализацией доходов
Александра Митрошина – очередной блогер, предприниматель и цель правоохранителей.
Уголовное дело против Митрошиной по статье 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов физическим лицом») было возбуждено еще в 2023 году. По данным следствия, с октября 2020 по май 2022 года Митрошина работала по упрощенной системе налогообложения, а когда доходы превышали допустимые объемы, привлекала аффилированных индивидуальных предпринимателей для перераспределения средств.
В мае 2023 года блогер заявила, что выплатила 137 млн рублей и полностью погасила задолженность перед налоговой. Но это не помешало задержать ее в аэропорту Сочи на прошлой неделе. Обвинение - легализация денежных средств, полученных преступным путем (статья 174.1 УК РФ). Следствие утверждает, что Митрошина использовала средства, скрытые от налогообложения, для приобретения недвижимости в Москве, а это уже отмывание денег. Как следствие, блогер попала под новое уголовное дело.
Случай Митрошиной не единичный. По аналогичным обвинениям уже были осуждены или привлечены Валерия Чекалина (Лерчек), Елена Блиновская). Статья 198 УК РФ — «Уклонение от уплаты налогов физическим лицом» (до 6 лет лишения свободы) применяется, когда физическое лицо намеренно не платит налоги или занижает налоговую базу, скрывая реальный доход от налоговых органов. Это может включать использование различных схем ухода от налогов через подставных лиц, ИП, искусственное дробление доходов и прочие манипуляции.
Вторая статья, по которой сейчас расследуется дело Митрошиной - 174.1 УК РФ — «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых преступным путём» (до 7 лет лишения свободы). Она применяется, если лицо пытается «легализовать» (ввести в легальный оборот) деньги, которые ранее были получены незаконным способом (например, средства, укрытые от налогов). Отмывание предполагает действия, направленные на придание видимости законности средствам, полученным преступным путём. Это часто выражается в приобретении недвижимости, автомобилей, переводе на счета, инвестициях и других операциях. Часть 4 ст.174.1 УК РФ (когда существует организованная группа, куда часто включают всех ИПшников и т.д., особо крупный размер) относится к категории тяжких и предполагает 10-летний срок давности, который течет с момента попытки легализации (в нашем случае – с момента совершения сделки по приобретению недвижимости). К дополнительным минусам этой статьи относится невозможность освобождения от уголовной ответственности при добровольном возмещении ущерба как это предполагает ст.198 УК РФ.
Почему разные источники говорят про две статьи?
Все просто.
Статья 198 УК РФ устанавливает преступность первичного деяния (неуплата налогов и сокрытие доходов).
Статья 174.1 УК РФ квалифицирует последующие действия с деньгами, уже полученными от преступления по первой статье. Это достаточно часто используемая пара статей УК РФ. Получается, если обвиняемый не только уклонился от уплаты налогов, но и пытался «легализовать» эти деньги, тяжесть обвинений и возможное наказание в некоторой степени увеличиваются. Это как раз случай Митрошиной.
Парадоксально, но если бы нелегальные деньги просто лежали под подушкой, новая 174.1 УК РФ бы не появилась… Как следствие, статьи идут в паре не всегда.
Можно не доплатить налоги, но если «сэкономленные» деньги никуда не тратить - легализацию лицу никто вменять не станет.
Мой прогноз – два-три года условно. Хорошо, если так.
В каких случаях может быть возбуждено уголовное дело по статье 174.1 УК РФ
Напомню, что эти цифры замелькали в новостных сводках в связи с делами Елены Блиновской, Лерчек и Александры Митрошиной.
Нам с вами было интересно, почему после неуплаты налогов (статьи 198 или 199 УК РФ) следователи возбудили дела по статье 174.1 и 187 УК РФ. Вот ответ Дмитрия на этот вопрос.
По статье 174.1 УК РФ (“Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления”) нет минимального размера, ниже которого не возбуждается уголовное дело.
Ключевые моменты:
1. В статье не предусмотрен пороговый размер суммы для привлечения к уголовной ответственности. Главное – сам факт легализации имущества, добытого преступным путем.
2. В отличие от статей 198 и 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), где есть определенные размеры задолженности, в 174.1 УК РФ сумма легализованных средств влияет только на квалификацию (обычный состав или особо крупный размер).
Отличие от 174 УК РФ:
В статье 174 УК РФ (отмывание чужого преступного имущества) есть минимальный размер: значительный ущерб (от 250 тыс. рублей).
В статье 174.1 УК РФ такого ограничения нет, поэтому теоретически уголовное дело могут возбудить даже при небольшой сумме, если есть доказательства легализации преступных доходов.
💡Дмитрий Галанцев, адвокатское бюро Пропозитум
Вот и получается, что в ситуации, когда неуплата налогов вылилась в покупку чего-то большого и дорогостоящего, следом идет статья 174.1. И здесь уже не имеет значения, на какую сумму была осуществлена покупка чего-либо. И считается, что переход денег , сэкономленных на налогах, в квартиру, машину, дачу, яхту является легализацией. И срок давности по этой статье - 10 лет.
Дробился? Заплатил налоги? Компенсировал вред, нанесенный государству? Присядь на 10 лет за то, что купил на сэкономленные средства квартирку или машину.
А как же быть с нормой, что по экономическим составам в СИЗО не отправляют?
Спросила я своего партнера по корпоративной практике Дмитрия Галанцева в продолжение темы про арест Александры Митрошиной, связку статей 198/199 УК РФ и статьи 174.1 УК РФ. Отвечает Дмитрий.
Статьи 174.1 УК РФ (“Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем”) и 187 УК РФ (“Неправомерный оборот средств платежей”) не относятся к экономическим преступлениям в узком смысле, поскольку:
Они не входят в главу 22 УК РФ (“Преступления в сфере экономической деятельности”).
174.1 УК РФ – это преступление, связанное с легализацией криминальных доходов, что ближе к преступлениям против правосудия и финансовой безопасности.
187 УК РФ – касается оборота платежных инструментов, что ближе к преступлениям против собственности (глава 21 УК РФ).
Можно ли задерживать и отправлять в СИЗО?
Да, могут задержать и избрать меру пресечения в виде ареста, поскольку:
запрет на арест по экономическим преступлениям (ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ) распространяется только на преступления из главы 22 УК РФ.
174.1 и 187 УК РФ в нее не входят, а значит, могут быть основания для задержания и содержания в СИЗО (например, тяжесть преступления, сумма ущерба, риск скрыться или надавить на свидетелей).
Вывод
Несмотря на экономическую направленность, это не чисто экономические статьи, поэтому по ним возможно задержание и арест.
В общем, дробление само по себе может и не привести к реальному сроку, а вот то, что следует за ним виде легализации выгоды, полученной от неуплаты налогов, - вполне.
Итак, получается: по статье 198/199 (неуплата налогов) можно возместить ущерб и отделаться лёгким испугом, но следующие за этими статьями 174.1 и 187 уже несут за собой реальную угрозу оказаться за решеткой.
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