НДС к вычету без счета-фактуры

А что суд?

Все три инстанции поддержали налогоплательщика, ибо:

имеется реальность взаимоотношений с поставщиком,

товар оплачен, оприходован в бухгалтерском учете,

общество приняло все возможные меры для получения от контрагента документов для вычета.

При рассмотрении дел о правах налогоплательщиков законность оспариваемых решений нельзя рассматривать лишь как формальное соответствие требованиям правовых норм.

Давайте погрузимся в детали дела. Это важно. Ведь велико искушение считать, что коли у одного налогоплательщика получилось получит вычет без счета-фактуры, то и у вас получится. Дьявол кроется в деталях, говорят.

В мае 2021 года между налогоплательщиком и поставщиком был заключен договор поставки. В марте 2022 года поставщик прекратил свою деятельность путем присоединения к другому юрлицу. Со стороны продавца счета-фактуры не выставлены или УПД не переданы. С целью получения счета-фактуры общество обратилось в арбитражный суд об истребовании указанного документа. Решением суда требования налогоплательщика удовлетворены, затем отменены вышестоящим судом. Далее последовало еще одно разбирательство, в суть которого вникать не будем. В итоге: факт поставки спорного товара установлен, есть обязанность поставщика передать УПД и счет-фактуру, и есть отсутствие возможности у поставщика предоставить УПД ввиду фактического нахождения товара на хранении у иного лица.