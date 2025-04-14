НДС к вычету без счета-фактуры

Что случилось?
В апреле 2022 года компания представила в ИФНС уточенную декларацию по НДС за 1 квартал 2022 года. В документе общество заявило к возмещению из бюджета НДС. ИФНС провела камеральную проверку, по результатам которой вынесено решение об отказе в возмещении налога. Основанием такого решения стало отсутствие подтверждения правомерности налоговых учетов: нет счетов-фактур и документов, подтверждающих приемку (передачу) товаров. Управление ФНС выводы инспекции поддержало.
А что суд?
Все три инстанции поддержали налогоплательщика, ибо:
имеется реальность взаимоотношений с поставщиком,
товар оплачен, оприходован в бухгалтерском учете,
общество приняло все возможные меры для получения от контрагента документов для вычета.
При рассмотрении дел о правах налогоплательщиков законность оспариваемых решений нельзя рассматривать лишь как формальное соответствие требованиям правовых норм.
Давайте погрузимся в детали дела. Это важно. Ведь велико искушение считать, что коли у одного налогоплательщика получилось получит вычет без счета-фактуры, то и у вас получится. Дьявол кроется в деталях, говорят.
В мае 2021 года между налогоплательщиком и поставщиком был заключен договор поставки. В марте 2022 года поставщик прекратил свою деятельность путем присоединения к другому юрлицу. Со стороны продавца счета-фактуры не выставлены или УПД не переданы. С целью получения счета-фактуры общество обратилось в арбитражный суд об истребовании указанного документа. Решением суда требования налогоплательщика удовлетворены, затем отменены вышестоящим судом. Далее последовало еще одно разбирательство, в суть которого вникать не будем. В итоге: факт поставки спорного товара установлен, есть обязанность поставщика передать УПД и счет-фактуру, и есть отсутствие возможности у поставщика предоставить УПД ввиду фактического нахождения товара на хранении у иного лица.
Итог
Правопреемнику поставщика был начислен НДС с оплаты за товар и выставлена обязанность платить. Значит, источник для вычета в бюджете есть. Приняв оспариваемые решения, инспекция создала ситуацию, при которой подтвержденное право на вычеты по НДС добросовестным налогоплательщиком не может быть реализовано по формальным основаниям, что несовместимо с принципами добросовестности налогового администрирования, поддержания доверия к закону и действиям государства и в связи с этим нарушает права и законные интересы общества.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А80-83/2023
Итак, давайте закрепим изученное: вы можете принять к вычету НДС в отсутствие счета-фактуры, но у вас должно быть подтверждение оплаты товара (работ, услуг) и поставки, а также предприняты все необходимые меры для того, чтобы получить счет-фактуру.
Комментарии1
отлично!