Из зала суда: мама подарила дочке объект недвижимости и получила доначисления 27 миллионов рублей

А что случилось?
В ходе мероприятий налогового контроля (выездная проверка) инспекторы обнаружили дарение спорного объекта дочери, зарегистрированной как ИП, которая в последствии этот объект реализовала. Мама длительное время была зарегистрирована как ИП, осуществляла деятельность по сдаче объектов недвижимости в аренду, в проверяемом периоде она прекратила свою деятельность и через пару дней подарила дочери тот самый объект недвижимости. Сразу после получения подарка дочь зарегистрировалась как ИП и реализовала объект (торговый центр) третьему лицу.
А что суд?
1. После дарения на счета дочки продолжали поступать деньги от арендаторов, производились расчеты за ЖКУ, то есть дочь продолжила «дело матери».
2. Цена продажи торгового центра была близка к лимиту выручки по УСН, поэтому мама и дочь согласовали действия, направленные на перераспределение между собой дохода от сдачи недвижимости в аренду.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А09-820/2023 (Брянск)
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