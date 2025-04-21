ЦОК ПРОФК день главбуха (1) 21.04 Мобильный
Наталья Горячая
Судебная практика по налоговым спорам

Из зала суда: мама подарила дочке объект недвижимости и получила доначисления 27 миллионов рублей

ИП-мама подарил объект недвижимости ИП-дочери и фактически осуществлял предпринимательскую деятельность после снятия с учета в качестве ИП - вот такие неутешительные выводы по итогам выездной налоговой проверки.

А что случилось?

В ходе мероприятий налогового контроля (выездная проверка) инспекторы обнаружили дарение спорного объекта дочери, зарегистрированной как ИП, которая в последствии этот объект реализовала. Мама длительное время была зарегистрирована как ИП, осуществляла деятельность по сдаче объектов недвижимости в аренду, в проверяемом периоде она прекратила свою деятельность и через пару дней подарила дочери тот самый объект недвижимости. Сразу после получения подарка дочь зарегистрировалась как ИП и реализовала объект (торговый центр) третьему лицу.

А что суд?

1. После дарения на счета дочки продолжали поступать деньги от арендаторов, производились расчеты за ЖКУ, то есть дочь продолжила «дело матери».

2. Цена продажи торгового центра была близка к лимиту выручки по УСН, поэтому мама и дочь согласовали действия, направленные на перераспределение между собой дохода от сдачи недвижимости в аренду.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А09-820/2023 (Брянск)

Информации об авторе

Наталья Горячая

Наталья Горячая

Руководитель в ИП

390 подписчиков 632 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию