Из зала суда: мама подарила дочке объект недвижимости и получила доначисления 27 миллионов рублей

А что суд?

1. После дарения на счета дочки продолжали поступать деньги от арендаторов, производились расчеты за ЖКУ, то есть дочь продолжила «дело матери».

2. Цена продажи торгового центра была близка к лимиту выручки по УСН, поэтому мама и дочь согласовали действия, направленные на перераспределение между собой дохода от сдачи недвижимости в аренду.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А09-820/2023 (Брянск)