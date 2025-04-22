Проверьте своего бухгалтера: важные правила уплаты НДС

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Давайте и мы повторим важные правила уплаты НДС. Ведь это касается теперь не только тех, кто находится на общей системе налогообложения – упрощенцы тоже являются плательщиками НДС. Задайте эти вопросы своему бухгалтеру, чтобы убедиться в том, что он знаком с аспектами начисления и уплаты НДС.

1. В какой срок продавец при получении предоплаты от покупателя в счет предстоящей поставки должен составить авансовый счет-фактуру?

Ответ: в течение 5 дней, далее регистрирует в книге продаж с кодом вида операции 02, а второй экземпляр передает покупателю.

2. В каком периоде покупатель может заявить к вычету авансовый счет-фактуру?

Ответ: только в том налоговом периоде, когда выполнены все условия для вычета. Перенести вычеты на поздние кварталы нельзя.

3. Не позднее чем когда надо подать декларацию по НДС за 1й квартал 2025 года?

Ответ: до 25 апреля 2025 года включительно.

4. Не позднее чем когда надо перечислить указанный в декларации за 1й квартал 2025 года налог?

Ответ: 28 апреля, 28 мая, 30 июня равными частями, то есть по 1/3.

5. Может ли ИП, применяющий УСН и обязанный с 1 января 2025 года платить НДС, сдать декларацию по НДС через личный кабинет налогоплательщика?

Ответ: нет, по общему правилу декларация по НДС должна быть представлена по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора электронного документооборота (ЭДО).

6. Может ли юрлицо, применяющее УСН и обязанное с 1 января 2025 года платить НДС, сдать декларацию по НДС через личный кабинет налогоплательщика?

Ответ: нет, по общему правилу декларация по НДС должна быть представлена по установленному формату в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) чере