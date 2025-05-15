Типичные признаки дробления в розничной сети разбились о тщательный подход к рассмотрению дела в суде апелляционной инстанции. Часть 3

Выездную проверку делали за период 2019-2021 г., акт составлен в апреле 2023 года, сумма доначислений составила 501 млн. руб., основанием для доначислений стали выводы инспекции о дроблении бизнеса на 2 юрлица и 3 ИП. Вид деятельности – розничная торговля.

Часть 1

Часть 2

Что такое маркетинг и как он влияет на разрешение спора о дроблении?

1. Маркетолог – должность, предусматривающая осуществление анализа конкурентов, разработку маркетинговой, в том числе рекламной стратегии, оценку эффективности рекламной кампании.

2. В штатном расписании проверяемой компании нет персонала, в обязанности которого входит организация и выполнение мероприятий мерчандайзинга для производителей/поставщиков товаров.

3. Штатная численность так же не позволяет в полном объеме осуществлять действия по взаимодействию с поставщиками, переданные для выполнения услуг спорным контрагентам.

4. Отвечая на вопрос ИФНС о причинах заключения договора оказания услуг не с фактическим владельцем сети супермаркетов, контрагенты указывали следующее: «договор возмездного оказания услуг заключён был с ИП, а не с ООО, т.к. ООО не смогло представить данные услуги, ссылаясь на отсутствие персонала, т.к. это не является её основной задачей, основной вид деятельности ООО -розничная торговля».

5. Составление ответов по единому шаблону в отсутствие факта подконтрольности и взаимозависимости налогоплательщика с некоторыми контрагентами не освидетельствуют о недостоверности представленных сведений.

6. Ссылки на налогового органа на то обстоятельство, что обществом заключены прямые договоры на оказание услуг (маркетинговых, рекламных, логистических) с некоторыми другими контрагентами , отклонены судом, поскольку прямые договоры на оказание услуг заключены обществом исключительно с крупнейшими в стране производителями либо с агентами по оптовой торговле продуктами, напитками и табачными изделиями и это делалось как минимум с 2012 года.

7. О целях.

Цель владельца розничной торговой сети - это побуждение потребителя постоянно приходить именно в данный магазин (торговую сеть) и максимально эффективное использование площади торгового зала. Побуждение потребителя раз за разом возвращаться в конкретную торговую точку достигается созданием соответствующей атмосферы в ней. Для этого используют комплекс визуальных, звуковых и обонятельных воздействий на человека. Максимальное использование торговой площади предусматривает такое размещение отделов и подотделов магазина по ходу движения покупателей, которое подталкивает покупателей к совершению одной покупки за другой.

В указанных целях владелец розничной торговой сети осуществляет рекламу именно магазинов своей сети, а не конкретно товаров, реализация которых осуществляется в магазине.

8. Главное отличие рекламы собственника торговой сети от мероприятий мерчандайзинга, проводимых в интересах производителей/поставщиков товаров, состоит в том, что реклама торговой сети направлена на побуждение покупателя возвращаться в конкретную торговую точку, а реклама производителя/поставщика товаров направлена на побуждение покупателя приобретать товар конкретного производителя. Поэтому общество часть функций по рекламе осуществляло само, а то, что не могло своими силами делать, передало на сторону. Рекламу магазина оно делало само, рекламу товаров – через спорных поставщиков.

9. Тот факт, что часть контрагентов имела доступ к домену, с которого отправлялись письма, подтверждается деловой целью: оптимизация и координация действий. А отсутствие сайтов у спорных контрагентов не подтверждает и не опровергает выводы о дроблении бизнеса: наличие сайта может стать основным или дополнительным способом привлечения клиентов, так и может не стать. По итогам 2019 года сайты были лишь у 60% юрлиц и 30% ИП в стране. Торговую деятельность компании не вели, поэтому зачем им сайты?

10. Также не стоит путать заключенные самостоятельно договоры об оказании бухгалтерских услуг с централизованной бухгалтерией.

11. Суд также проанализировал количество физлиц, которые «мигрировали» из одной компании в другую: из 433 сотрудников совпадение было по 30, что не свидетельствует о миграции персонала.

💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А56-40178/2024 (г. Санкт-Петербург)