А можно отказаться от обеда, чтобы сократить рабочий день?

Нет, совсем отказаться от обеда нельзя. Трудовой кодекс обязывает работодателя предоставлять перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.

Исключением являются работники, чей рабочий день не превышает 4 часов. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению между работником и работодателем.

Другими словами, отказаться от обеденного перерыва нельзя, но сократить его можно (например, вместо часа отдыхать 30 минут) и по договоренности с работодателем уходить с работы пораньше.

