Наталья Горячая
Ликвидация бизнеса

Семь условий, при которых можно ликвидировать компанию в упрощенном порядке

Условия, при которых вы можете ликвидировать компанию в упрощенном порядке.

  1. Компания числится в реестре субъектов МСП.

  2. Компания не является плательщиком НДС (освобождена от этой обязанности).

  3. Нет кредиторской задолженности.

  4. Нет задолженности по налогам, взносам, сборам и иным обязательным платежам.

  5. Нет недостоверной информации в ЕГРЮЛ.

  6. У компании нет в собственности зданий, земли, транспорта.

  7. Организация не находится в процессе ликвидации или банкротства, не находится на стадии реорганизации, в отношении нее не запущена процедура исключения из ЕГРЮЛ.

🍂Для любителей почитать первоисточник: закон № 249-ФЗ от 23.06.2023

У ФНС есть сервис, с помощью которого можно заявить о ликвидации в упрощенном порядке - жмите сюда.

