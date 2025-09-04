Семь условий, при которых можно ликвидировать компанию в упрощенном порядке
Компания числится в реестре субъектов МСП.
Компания не является плательщиком НДС (освобождена от этой обязанности).
Нет кредиторской задолженности.
Нет задолженности по налогам, взносам, сборам и иным обязательным платежам.
Нет недостоверной информации в ЕГРЮЛ.
У компании нет в собственности зданий, земли, транспорта.
Организация не находится в процессе ликвидации или банкротства, не находится на стадии реорганизации, в отношении нее не запущена процедура исключения из ЕГРЮЛ.
🍂Для любителей почитать первоисточник: закон № 249-ФЗ от 23.06.2023
У ФНС есть сервис, с помощью которого можно заявить о ликвидации в упрощенном порядке - жмите сюда.
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию