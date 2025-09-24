Успокойте бухгалтера. Он еще пригодится вам

Каждый раз, когда вам говорят, что вводится какая-то норма, вступил в силу какой-то закон, установлена какая-то обязанность, требуйте номер документа, статью закона. Не верьте никому.

Что будет с 1 января 2025 года с теми, кто на патенте?

Ответ на этот вопрос есть в законопроекте, который будет на днях внесен в Госдуму вместе с проектом госбюджета на 2026-2028 годы. Там и узнаем.

Что будет с 1 января 2025 года с теми, кто применяет АУСН?

Что будет с 1 января 2026 года с теми, кто в 2025 году сформировал выручку более 10 млн. руб., но менее 60 млн .руб. и применял УСН?

Что будет с теми ИП, кто до 1 января 2026 года применял УСН и ПСН вместе?

А надо будет восстанавливать НДС?

А как платить НДС, если аванс получил в 2025 году, а поставил товар в 2026?

Кто будет платить пониженные страховые взносы с 1 января 2026 года?

Какой будет размер страховых взносов у ИП с 1 января 2026 года?

Пока мы знаем только вот что:

будет поднят НДС с 20 до 22%, снизят лимит выручки по УСН для обязанности платить НДС с 60 млн. до 10 млн .руб. в год, изменят тарифы страховых взносов: для некоторых отраслей тариф составит 30% для предельной базы для расчета по страховым взносам, остальное -15%.

Подробности этих норм мы увидим в пакете законопроектов, включенных в бюджет на 2026-2028г.

Подождать надо всего несколько дней.

А пока считайте точку безразличия, когда вам все равно по какой системе налогообложения вы работаете, но при этом получаете прибыль, которую хотели бы.

Проходите стадию негодования, отрицания, боли, ненависти, злобы, досады, огорчения, переживания и быстрее входите в состояние принятия, чтобы не ошибиться в расчетах точки безразличия.

Успокойте бухгалтера. Он ещё пригодится вам.

Ещё раз: по состоянию на 16.22 среды, 24 сентября, никакой закон не принят, всё остается по-старому. Есть справка Минфина, а Правительство утвердило пакет законопроектов Минфина о госбюджете на ближайшие три года. Это значит, что вот-вот проект закона , вносящего изменения в НК РФ , будет внесен в Думу. Ничего до 29 сентября не будет принято. До 29 сентября будет внесен документ в Думу. Внесен. В Думу. Дальше депутаты будут обсуждать во фракциях и комитетах, ответственных за задачу.

Всё.