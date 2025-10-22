⚡️Комитет по бюджету и налогам подготовил предложения по доработке законопроекта об изменениях в НК РФ ко второму чтению

Нужно дать бизнесу время для адаптации бизнеса к новым правилам налогообложения. Так считает председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. И нужно соблюсти баланс интересов государства, общества и бизнеса при финансовом обеспечении приоритетов бюджетной и налоговой политики.

Нужно дать бизнесу время для адаптации бизнеса к новым правилам налогообложения. Так считает председатель Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. И нужно соблюсти баланс интересов государства, общества и бизнеса при финансовом обеспечении приоритетов бюджетной и налоговой политики.

Для этого, полагает Андрей Михайлович, надо сделать следующее:

1) сделать более плавным переход плательщиков УСН на обязанность платить НДС,

2) установить более плавный поэтапный переход с ПСН на другие системы налогообложения, для которых введена обязанность платить НДС,

3) сделать плавным переход к предстоящей отмене льготы по НДС для it-отрасли,

4) сохранить возможность применения ПСН для розничной стационарной торговли в сельских и труднодоступных населенных пунктах,

5) сохранить действующие пониженные тарифы страховых взносов для субъектов МСП в отношении социально-значимых сфер деятельности бизнеса (образование, ЖКХ и пр.), оказывающего услуги непосредственно населению,

6) для поддержки бизнеса расширить закрытый перечень расходов, учитываемых при применении УСН,

7) убрать норму, запрещающую упрощенцу, выбравшему НДС по ставке 5 или7%, в течение 3 лет изменять применяемую ставку (т. е. перейти на общеустановленную с правом применения установленных вычетов по НДС и наоборот),

8) распространить мораторий на привлечение к ответственности упрощенцев, которые обрели обязанность платить НДС, на тех, кто в соответствии с новыми правилами также впервые станут плательщиками НДС,

9) продлить меры поддержки , срок действия которых истекает в 2025 году.

Присутствовавший на заседании Комитета представитель Минфина Алексей Сазанов выразил готовность Правительства к диалогу по всем обозначенным Комитетом вопросам с тем, чтобы совместно их проработать с участием профильных министерств и ведомств.

Аминь.

💡Для любителей почитать первоисточник здесь

Похороны откладываются или переносятся…

#мспдержись