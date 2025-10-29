Подвели итоги налоговых изменений-2025 и обсудили подготовку к грядущим нововведениям в законодательстве

В преддверии 35-летия Федеральной налоговой службы Станислав Прокофьев напомнил, какой путь эволюции прошла Налоговая служба за это время.

«Если раньше все документы только на бумаге, минимальная автоматизация, упор на фискальном направлении, то сейчас это флагман цифровизации не только в секторе госуправления, но и вообще в Российской Федерации. Федеральная налоговая служба является держателем мастер-систем, связанных с созданием и функционированием реестров юридических лиц, физических лиц, а это основа для цифровизации многих процессов в целом», — напомнил Станислав Прокофьев.

Сейчас ФНС России активно готовится к налоговым изменениям, которые вступают в силу с 2026 года. Как только они будут окончательно приняты, ФНС начнет широкую информационную кампанию уже идет активное взаимодействие с операторами ЭДО и кассовой техники.

➡️ Кроме того, с 1 ноября изменяется порядок учета налоговых начислений и взыскания задолженности. Как отметил руководитель Службы Даниил Егоров, сейчас по закону налоговый орган взыскивает долг, только обращаясь в суд, даже если налогоплательщик согласен с суммой и не оспаривает ее.

➡️ Это не только увеличивает сроки поступлений в региональные и местные бюджеты и повышает нагрузку на суды при отсутствии спора, но и добавляет расходы должнику, так как необходимо оплачивать госпошлину, пеню, исполнительский сбор судебному приставу.

«Что было предложено? Мы выставляем уведомление на уплату. Если не согласен налогоплательщик, то имеет право оспорить. В этот момент приостанавливается взыскание, и человек имеет полный комплекс прав как обжаловать в Налоговой службе, так и в суде то взыскание, которое он считает неправомерным», — подчеркнул Даниил Егоров.

В рамках заседания также подвели итоги налоговых изменений, которые действуют с начала 2025 года.

1️⃣ В частности, речь шла о повышении порога по доходу для применения УСН, а также введении переходных ставок по НДС для более комфортной адаптации к администрированию этого налога.

2️⃣ Также о решении не штрафовать за ошибки в декларациях или опоздания со сдачей тех, кто делает это впервые, рассказал заместитель руководителя ФНС России Александр Егоричев:

«Совместно с Минфином, Правительством посмотрели, что можно сделать, и решили, что в первый заход в мир НДС для маленьких компаний мы не будем штрафовать за непредставление отчетности. Для начала их нужно было предупредить. Работали адресно, проводилиинформационную кампанию, чтобы не включать сразу жесткое администрирование. И эта работа дала результаты. Менее 2% ошибочных деклараций зафиксировано по итогам первого полугодия».

Он добавил, что эти подходы – информирование бизнеса, рассылки и работа с операторами ЭДО – будут использованы и сейчас в преддверии очередных налоговых изменений.

3️⃣ Заместитель начальника Контрольного управления ФНС России Константин Новоселов подвел предварительные итоги амнистии дробления бизнеса. Бизнесу, который ранее использовал схемы дробления, дана возможность без специальных заявлений обелиться и получить освобождение от прошлых налоговых претензий.

➖ За шесть месяцев более 10 тысяч групп компаний уже отказались от такой формы ведения деятельности и вывели свой бизнес из серой зоны.

«Закон не ограничивает перечень способов добровольного отказа от дробления бизнеса. Налогоплательщик самостоятельно делает этот выбор. Без изменения организационной структуры это может быть переход на общую систему налогообложения, и мы видим, что это один из самых распространенных способов отказа от дробления. Или это может быть фактический перевод оборотов на одну компанию группы, которая применяет ОСН», — пояснил Константин Новоселов.