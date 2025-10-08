ЦОК КПП БСН 30.10 Мобильная
Наталья Горячая
Налоговые изменения 2026

Бизнес и власти ведут торг за порог для наступления обязанности платить НДС

Порог доходов для организаций на УСН нужно снижать постепенно, на первом этапе его можно понизить до 30 млн рублей с нынешних 60 млн рублей, считает глава РСПП Александр Шохин.

«Мы сейчас дискуссию ведем по порогу в рамках УСН для уплаты НДС. Сейчас порог 60 млн рублей, предлагается 10 млн. Мы поддержали здесь малый и средний бизнес и считаем, что бороться с дроблением нужно, но нужно идти постепенно. Мы сейчас пытаемся на 30 млн сойтись с правительством на следующий год, нужно пошагаво идти и посмотреть, что будет. У меня есть ощущение, что на 20 млн рублей сойдемся, но мы боремся за 30 млн рублей», — сказал Шохин.

