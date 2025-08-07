⚡️Минфин представил пакет из 590 поправок к законопроекту о бюджете и налоговой реформе-2026

Главное:

1) поэтапное снижение порога доходов для уплаты НДС на УСН и ПСН:

в 2026 году порог доходов составит 20 млн рублей,

в 2027 году – 15 млн рублей,

начиная с 2028 года – 10 млн рублей.

Это даст бизнесу адаптироваться к новым правилам;

2) ПСН в сфере стационарной торговли и оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов остается;

3)для впервые ставших плательщиками НДС закрепят возможность однократно в первый год отказаться от применения пониженной ставки НДС до истечения 3-х летнего срока.

Это сделают, чтобы минимизировать риски неправильной оценки новичками всех существующих опций по НДС для своего бизнеса;

4)освобождение от НДС при реализации прав на российское программное обеспечение оставят;

5) организациям радиоэлектронной промышленности оставят льготу по страховым взносам с оговорками ;

6) предусмотрено право регионам устанавливать инвестиционный налоговый вычет по расходам, определяемым ими по своему усмотрению;

7)облагать доходы физических лиц в виде процентов по банковским вкладам только НДФЛ, исключив такие доходы при определении налоговой базы индивидуальными предпринимателями на специальных налоговых режимах.

Для любителей почитать первоисточник здесь

Итак, мы все ближе к 10 ноября и появились первые данные о том, что будет обсуждать Комитет Думы по бюджету и налогам.

Первое: ПСН для розницы и грузоперевозок останется , но к этой возможности могут быть прокручены оговорки. Поэтому не радуемся, а наблюдаем и считаем варианты.

Второе: сейчас ИП с процентов на остаток по счетам или депозитам платят налог по применяемой системе налогообложения. Упрощенец, например, включает проценты по депозиту в состав доходов по УСН. Минфин предлагает для выравнивания условий обязать ИП по этому виду доходов платить НДФЛ. Видимо, чтобы много не зарабатывали. А то жирно очень вместо вложений в бизнес зарабатывать «на высоком ключе».

Третье: упрощенец, который выбрал пониженную ставку НДС (5(7)%), сейчас может перейти на основную (20(10)%) только через 36 месяцев после начала применения специальной ставки. Предлагается дать возможность один раз, но только в течение первого года , перейти на общую ставку.

Бизнес вести всё сложнее. Придется вникать и «ой, я в вашей бухгалтерии ничего не понимаю» останется в прошлом. А упрямые в нежелании вникать заплатят сполна.

