Налоговая реформа-2026: что надо сделать предпринимателю до Нового года

Эта налоговая реформа-2026 принесла массу хлопот. Пришлось отложить в сторону все обычные дела и вместо приятных хлопот по подготовке к новому году заниматься совсем другими делами.

1) сделать расчет своей финмодели, ибо нас касаются многое из проектируемых изменений: и НДС, и страховые взносы, и дополнительные обязанности плательщика НДС. Сюда надо как-то прицепить запланированную ранее индексацию зарплаты сотрудников,

2) поговорить с каждым клиентом о том, что его ждёт, как это отразится на наших отношениях, ответить на вопрос почему так дорого, что поменяется, что не поменяется, а можно ли скидку, а можно ли частями, а можно ли ничего не менять тогда, когда вокруг всё меняется,

3) успокоить тревожащихся, хотя я склонна к мнению, что от сомневающихся, тревожащихся, волнующихся надо отходить подальше, чтобы не заволноваться, не затревожиться, не засомневаться вместе с ними,

4) сделать расчет финмодели всем клиентам, которые превысили выручку 20 млн. руб., но не дошли до 60 млн., и тем, кто вот-вот подберется к 20 млн., со всеми поговорить, объяснить, доказать, проверить, выяснить, почему наша модель не сходится с той, что сделал сам владелец компании,

5) подготовить договоры на следующий год, подписать всё,

6) внести изменения в регламенты работы компании с клиентами, обучить своих сотрудников новым регламентам,

7) скорректировать Календарь для ведущих бухгалтеров на декабрь и согласовать Календарь на январь,

8) между делами провести Новогодний Корпоратив,

9) проконсультировать всех, кто нуждается в консультации,

10) следить за изменениями в региональном законодательстве, поймать постановления Правительства , относящиеся к регулированию вопросов, связанных с выполнением положений реформы-2026.

Когда жить и предпринимать? Исключительно между изменениями в налоговом законодательстве 😂

#мспживи