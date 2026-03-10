И дебиторку теперь тоже можно арестовать

Как было: имущественные права, включая право требования денег, не признавалось имуществом по налоговому законодательству.

Как сейчас: теперь для целей возможности наложения ареста или запрета отчуждения сделано исключение - имущественные права, то есть и дебиторская задолженность, тоже относится к имуществу, на которое может быть наложено взыскание.

Что это означает на практике? По итогам выездной налоговой проверки ИФНС может запретить не только отчуждение имущества (наложить арест на счета, запретить отчуждение недвижимого имущества и т.п.), но и запретить компании без своего согласия уступать права требования или использовать их в качестве залога.

Напомню, что обеспечительные меры – это одна из крайних мер, которая предпринимается налоговым органом в случае обоснованных опасений, что без них решение налогового органа или суда не будет исполнено.

В соответствии со статьей 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные деньги и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права (включая безналичные денежные средства, в том числе цифровые рубли, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права); результаты работ и оказания услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Таким образом, в целях реализации порядка обеспечения исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения ограничение права собственности налогоплательщика в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) может быть установлено в отношении всего его имущества, включая имущественные права, объекты интеллектуальной собственности.

Когда начала действовать норма? С 1 января 2026 года.

💡Для любителей почитать первоисточник: абз. 4 и 5 пп. 2 п. 2 ст. 1 закона № 425-ФЗ от 27.11.2025, ст. 11 НК РФ, письмо ФНС от 19 января 2026 г. N Д-18-18/2@

Уплата налогов становится не только всё более удобнее, но все более и более неотвратимее.

#мспживи