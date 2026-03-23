ФНС изменила свое мнение в отношении обязанности исчислять обязательные минимальные страховые взносы на ликвидатора организации

Как эта норма работает?

1. ИП-управляющий

В случае передачи полномочий управления организацией переданы ИП-управляющему, договор с последним не является трудовым, поэтому минимальные страховые взносы исчислять не надо. Ибо ИП сами платят за себя страховые взносы в соответствии со статьей 430 НК РФ .

2. Управляющий при банкротстве

В случае банкротства в обществе назначается управляющий, его кандидатура представляется саморегулируемой организацией, членом которой является временный управляющий, поэтому минимальных страховых взносов здесь нет.

3. Ликвидация

О назначении ликвидатора принимает решение само общество. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами юридического лица. К ликвидатору переходят полномочия единоличного исполнительного органа, поэтому фиксированные страховые взносы надо платить.

Напомню, что в середине декабря ФНС в своем чате высказывала совсем другую позицию. У нас все ходы записаны.

💡Для любителей почитать первоисточник: письмо ФНС от 18.03.2026 № БС-36-11/2025@

