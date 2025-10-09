ЦОК ОК БСН 19.09 Мобильная
Евгений
Налоговые изменения 2026

Кто пострадает от налоговой реформы 2026?

Сводная таблица для всех, кого коснутся изменения — 2026.

Свели в одну табличку все основные планируемые изменения в налогах с 2026 года в разрезе субъектов предпринимательской деятельности и систем налогообложения.

Кого коснутся изменения в налогах 2026 года - свод.

Находим себя и плачем 😭😭😭 Не находим - радуемся 😂😂😂

Евгений

Евгений

Аудитор

Комментарии

  • Екатерина Романова

    С такими налоговыми нововведениями в 2026 году, кажется, что единственный способ остаться на плаву — это открыть бизнес по производству носовых платков для всех плачущих предпринимателей.

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Замечание к автору

    добавьте в таблицу ещё одну колонку под названием обычные люди

    ну и далее плююсики от какого нововведения по налогам они пострадают

