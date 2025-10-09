Кто пострадает от налоговой реформы 2026?
Сводная таблица для всех, кого коснутся изменения — 2026.
Свели в одну табличку все основные планируемые изменения в налогах с 2026 года в разрезе субъектов предпринимательской деятельности и систем налогообложения.
Находим себя и плачем 😭😭😭 Не находим - радуемся 😂😂😂
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии14
Когда они уже угомонятся
С такими налоговыми нововведениями в 2026 году, кажется, что единственный способ остаться на плаву — это открыть бизнес по производству носовых платков для всех плачущих предпринимателей.
Замечание к автору
добавьте в таблицу ещё одну колонку под названием обычные люди
ну и далее плююсики от какого нововведения по налогам они пострадают