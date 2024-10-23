Дайджест для бухгалтеров малого бизнеса за 14 октября – 20 октября 2024

НДФЛ
Перевод собственности с совместной в долевую на вычет НДФЛ не влияет
При продаже квартиры важен срок владения ею. По общему правилу, если объект был в собственности 5 лет, НДФЛ при его продаже платить не нужно. Если продавцы в периоде владения жильем меняли режим собственности с совместной на долевую, срок владения объектом можно рассчитать с даты первоначальной регистрации совместной собственности.
Новая шкала НДФЛ и прием сотрудника в середине года
На семинаре УФНС (40-ая минута) на вопрос: “требовать ли у нового сотрудника 2-НДФЛ со старого места работы, если для детских вычетов важно, чтобы доход с начала года не превысил 450 000 руб.?” специалисты однозначно ответили “нет”.
Ставка НДФЛ, как и детские вычеты, тоже зависит от годового дохода. Но каждый работодатель рассчитывает налог по своим данным. Если по итогам года окажется, что НДФЛ недоплатили (из-за лишних вычетов или неверной ставки), работник сам заплатит недостающую сумму по обычному налоговому уведомлению.
Разъяснения не являются официальными.
За выпуск зарплатных карт НДФЛ с сотрудника не удерживается
Суммы, уплаченные работодателем за выпуск зарплатных карт для работников, не подпадают под НДФЛ.
Работодатель должен платить зарплату - или наличными, или на карту. Решение о выплате на карту он фиксирует во внутренних документах. Поэтому не считается, что у сотрудника в этой ситуации возникает экономическая выгода и доход.
УСН
Методичка от ФНС по уплате НДС упрощенцами с 2025 года
Выпущена долгожданная Методичка по уплате НДС при УСН. Основные выводы:
Освобождение от НДС действует автоматически, если доход за 2024 год не превысил 60 млн. В таком случае вести книги покупок и продаж не придется.
Если доход за 2024 год или в 2025 году превышает 60 млн, нужно выбрать обычные (с вычетами “входного” налога) или пониженные ставки НДС.
Комбинировать обычные ставки НДС и пониженные (5/7 %) нельзя.
Менять обычные ставки на пониженные можно с начала очередного квартала. А обратный переход возможен только через три года.
НДС упрощенца контрагент может принять к вычету.
Если получен 100%-ный аванс и планируется отгрузка в том же квартале, НДС с аванса можно не рассчитывать и счет-фактуру на аванс не оформлять. Вот тут странно, ибо по правилам НК так можно делать только если аванс и отгрузка случились в периоде 5 дней
По переходным договорам, если покупатель не согласится на изменение цены, упрощенец, обязанный платить НДС с 2025 года, может применить к цене договора расчетную ставку.
“Входной” НДС по остаткам товаров, который при УСН “доходы минус расходы” не учтен в расходах, можно принять к вычету, если упрощенец выберет обычные ставки НДС.
При УСН с НДС 5/7% важно не забыть перенастроить ККТ
с 1 января 2025 года упрощенцы признаются плательщиками НДС и при определенных условиях могут выбрать уплату НДС по пониженной ставке 5% или 7%, либо платить НДС по ставке 10% или 20%. Ставка и сумма НДС — обязательные реквизиты кассового чека. Поэтому налоговая напоминает: как только разработчики ПО будут готовы дополнить функционал касс, упрощенцам, которые выберут пониженные ставки НДС, нужно будет незамедлительно установить обновления в своей ККТ.
ВЗНОСЫ
Скорректирован отчет РСВ
ФНС с 2025 года обновила форму расчета по страховым взносам (РСВ).
Основные поправки связаны с введением пониженных тарифов взносов для малых обрабатывающих производств.
Кроме того, в разделе 3 формы (персонифицированные сведения) выделены выплаты по ГПХ. Ранее все выплаты в пользу одного человека указывались по одной строке (140) и вывод о выплате зарплаты меньше МРОТ, проверяющие делали по специальной формуле, которая выявляла только вероятность нарушения. С 2025 года в раздел 3 введена строка 141 для выплат по ГПХ.
С арендной платы в пользу физлица взносы не начисляются
Если компания арендует нежилое помещение у физлица, с суммы арендной платы взносы на пенсионное и социальное страхование платить не нужно. Дело в том,
что взносами облагаются выплаты в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам на работы или услуги. А договор аренды и договор оказания услуг - это разные договоры.
КАДРЫ
Разъяснено, как считать оплату за переработку
*консультация онлайнинспекции.рф
Чтобы рассчитать оплату за сверхурочную работу, необходимо определить количество часов, отработанных сверхурочно. Первые 2 часа переработки оплачиваются в полуторном размере зарплаты, а последующие часы – не менее, чем в двойном. Если сотруднику не установлен суммированный учет, количество часов, отработанных сверхурочно, нужно считать по итогам дня, а не месяца.
Увольнение с открытым больничным: расчет пособия
Если сотрудник решил уволиться и до даты последнего дня работы заболел, он может претендовать на больничное пособие. Страховой случай (заболевание) в этом случае приходится на период работы, хотя может захватывать и время после увольнения. Пособие нужно начислить как обычному штатному сотруднику, а не как уволенному. Размер пособия зависит от страхового стажа, первые три дня оплачивает работодатель.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
При смене юр.адреса компании нужно менять ЭЦП
*разъяснения ФНС в официальном чате
При смене юридического адреса компании - даже в пределах одного и того же города - требуется перевыпуск сертификата электронной подписи. Перевыпустить ЭЦП можно только после того, как данные о новом адресе внесут в ЕГРЮЛ.
Разъяснения не являются официальными.
КОНТРОЛЬ
Методичка от ФНС по амнистии дробления бизнеса
*методические рекомендации ФНС
Главное условие налоговой амнистии – это отказ от дробления бизнеса в 2025 и 2026 годах. Отказ может быть как полным, так и частичным.
Направлять уведомление в налоговую об отказе от дробления бизнеса не нужно. Но налоговики могут сами запросить пояснения при проверке уточненок.
Под амнистию подпадают налоговые доначисления за 2022-2024 годы по итогам проверок. При этом необязательно, чтобы в акте проверки были слова “дробление бизнеса”. Однако амнистия не распространяется на доначисления не в рамках схемы дробления, например, по зарплате в конверте.
Юр.адрес по месту временной регистрации директора
Адресом юрлица может быть адрес места жительства его директора. В данном случае “адрес места жительства” - это место прописки (постоянной регистрации). ФНС против выбора в качестве юрадреса места временной регистрации директора.
ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫ
Утверждены формы документов для самозапрета на кредиты
с 1 марта 2025 года можно оформить самозапрет на кредиты. В связи с этим Банк России утвердил формы двух заявлений. Одно - на самозапрет на кредиты. Второе на прекращение этого режима. Бланк понадобится, чтобы снять самозапрет при необходимости.
Комментарии1
Прям очень классный обзор. Можно больше таких?