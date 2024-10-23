Дайджест для бухгалтеров малого бизнеса за 14 октября – 20 октября 2024

При продаже квартиры важен срок владения ею. По общему правилу, если объект был в собственности 5 лет, НДФЛ при его продаже платить не нужно. Если продавцы в периоде владения жильем меняли режим собственности с совместной на долевую, срок владения объектом можно рассчитать с даты первоначальной регистрации совместной собственности.

*семинар УФНС

На семинаре УФНС (40-ая минута) на вопрос: “требовать ли у нового сотрудника 2-НДФЛ со старого места работы, если для детских вычетов важно, чтобы доход с начала года не превысил 450 000 руб.?” специалисты однозначно ответили “нет”.

Ставка НДФЛ, как и детские вычеты, тоже зависит от годового дохода. Но каждый работодатель рассчитывает налог по своим данным. Если по итогам года окажется, что НДФЛ недоплатили (из-за лишних вычетов или неверной ставки), работник сам заплатит недостающую сумму по обычному налоговому уведомлению.

Разъяснения не являются официальными.