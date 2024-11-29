Что изменится в налогах, кадрах и контроле с 2025 года: дайджест для бухгалтеров за 18 ноября – 24 ноября 2024

НДФЛ
Адвокаты не могут применять профвычет по НДФЛ
ИП на ОСНО могут уменьшить свои доходы на 20% - профессиональный налоговый вычет НДФЛ, если у них нет возможности подтвердить расходы документами. Однако у адвокатов такого права нет. В этом смысле к предпринимателям они не приравниваются.
Сделки с долями ООО по номиналу будут невыгодны из-за НДФЛ
С 2025 года вступает в силу новое основание появления матвыгоды для НДФЛ. Если доля в ООО приобретена по цене ниже рыночной (например: по номиналу), получатель попадает на налог. При этом рыночная стоимость доли участия в уставном капитале общества - это стоимость чистых активов ООО на последнюю отчетную дату.
УСН
У ИП без работников на УСН 15% есть 2 способа учесть соцвзносы
Разъяснен порядок учета страховых взносов за 2025 год в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. руб. Их нужно уплатить до 01.07.2026. При этом по новому закону ИП на УСН "доходы минус расходы" вправе списывать взносы в расходы до момента их уплаты. Поэтому эти расходы можно учесть либо в 2025 году, либо в 2026 году. Главное, не применить оба варианта и не учесть взносы в 2026 году повторно.
Упрощенцы не должны уведомлять ФНС о выручке менее 60 млн
С 2025 года упрощенцы могут получить освобождение от НДС, если выручка за 2024 год не превысит 60 млн. На семинаре по изменениям в законодательстве (31 минута семинара) налоговая подчеркивает: отдельно сообщать в инспекцию размер выручки не нужно. Можно просто применить освобождение с 1 января, если условие по доходу выполнено.
Разъяснения не являются официальными.
ПСН
Выращивать и продавать овощи и фрукты можно на ПСН
Растениеводство и животноводство подпадает под патентную систему. Если ИП получил патент на эти виды деятельности, можно заниматься не только производством, но и продажей овощей, фруктов и продуктов животноводства. При этом реализация в рамках договора комиссии тоже допускается.
Установлены коэффициенты-дефляторы для патентов и НДФЛ
Опубликованы коэффициенты-дефляторы:
2,594 – для НДФЛ;
1,144 – для ПСН;
1,976 – для торгового сбора.
Их применяют при расчете торгового сбора, стоимости патента. Внимательно читайте региональный закон, предусмотрен ли там пункт об индексации. Например, в законе г. Москвы появилась новая ст. 1.1, которая предусматривает такую ежегодную индексацию. В таких регионах могут не принимать законы об изменении ПВД, он изменится автоматически.
В части НДФЛ коэффициент используют, чтобы рассчитать платежи иностранцев на патенте.
Налоговая напоминает об изменениях по ПСН с 2025 года
Налоговая напоминает: с 1 января 2025 года ИП не вправе применять патентную систему, если его доходы за предыдущий год превысили лимит в 60 млн. При совмещении УСН+ПСН речь идет о доходе по обоим видам бизнеса. Тем же подходом нужно руководствоваться, если эти режимы ИП применял не одновременно, а последовательно в течение года. Это означает, что с 2025го года уйдет в прошлое метод оптимизации налогов через покупку стоимости патента на несколько месяцев. Жаль конечно!
Ветеринарные аптеки не вправе применять ПСН
ИП, продающие лекарства для животных, не могут быть на патенте. С 1 сентября 2024 года в России введена обязательная маркировка ветеринарных препаратов. А по реализации лекарственных препаратов, подлежащих маркировке, ПСН не применяется.
ВЗНОСЫ
Уплата соцвзносов по работникам за декабрь в декабре
В этом году, как и в прошлом, допускается оплата соцвзносов по зарплате за декабрь в декабре с подачей досрочного уведомления по взносам с кодом 34/03. В этом же уведомлении нужно отразить еще и сумму исчисленного НДФЛ за период с 23 по 31 декабря 2024 года. Код отчетного периода - 34/13.
КАДРЫ
Разъяснено, как оформить в трудовой перевод совместителя в основной штат
Если работа по совместительству стала основной, порядок действий зависит от того, вносилась ли в трудовую книжку запись о совместительстве. Если нет - после записи об увольнении с основного места работы следует запись о приеме на работу со дня начала работы как совместителя. Период работы в качестве совместителя нужно указать отдельно. Если запись о совместительстве была, после записи об увольнении с основного места необходимо указать, что работа по совместительству стала для работника основной.
Самозанятость для выплат по сокращению не препятствие
*разъяснения онлайнинспекции.рф
При увольнении по сокращению работнику полагается не только выходное пособие, но и средний месячный заработок за 2-й и 3-й месяц, если он не найдет новую работу. При этом сотрудник вправе зарегистрироваться как самозанятый. Трудоустроенным он при этом не считается.
И.о. директора должен подать заявление об увольнении за месяц
*разъяснения онлайнинспекции.рф
По Трудовому кодексу руководитель организации вправе уволиться по собственному желанию. Но заявление он должен подать не позднее чем за месяц до увольнения. По мнению экспертов портала онлайнинспекция.рф, исполняющий обязанности директора должен тоже руководствоваться этим правилом. Уволиться, предупредив за две недели, нельзя.
КОНТРОЛЬ
ФНС об изменениях по единой упрощенной декларации в 2025 г.
С 2025 года отменена ежеквартальная подача ЕУД. Декларацию можно будет подать один раз за первый период, в котором не было движения денежных средств или объектов налогообложения. По ЕУД вместо “нулевок” могут отчитаться плательщики налога на прибыль, НДС, налога при УСН, ЕСХН. ИП на ОСНО придется отдельно сдать 3-НДФЛ.
Комментарии1
Шикарный обзор