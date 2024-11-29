Что изменится в налогах, кадрах и контроле с 2025 года: дайджест для бухгалтеров за 18 ноября – 24 ноября 2024

Растениеводство и животноводство подпадает под патентную систему. Если ИП получил патент на эти виды деятельности, можно заниматься не только производством, но и продажей овощей, фруктов и продуктов животноводства. При этом реализация в рамках договора комиссии тоже допускается.

*приказ Минэкономразвития

Опубликованы коэффициенты-дефляторы:

2,594 – для НДФЛ;

1,144 – для ПСН;

1,976 – для торгового сбора.

Их применяют при расчете торгового сбора, стоимости патента. Внимательно читайте региональный закон, предусмотрен ли там пункт об индексации. Например, в законе г. Москвы​ появилась новая ст. 1.1, которая предусматривает такую ежегодную индексацию. В таких регионах могут не принимать законы об изменении ПВД, он изменится автоматически.

В части НДФЛ коэффициент используют, чтобы рассчитать платежи иностранцев на патенте.