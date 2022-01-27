Ключевые изменениях 2025 года. Вспомнить все

Для некоторых отраслей введен ФИНВ в размере 3% от суммы инвестиций.

Отрасли. По сравнению с проектом из финальной версии исключили производство пишевых продуктов, напитков и табачных изделий. При этом добавили телекоммуникации и информационные технологии:

добыча полезных ископаемых

обрабатывающие производства, за исключением классов «Производство пищевых продуктов», «Производство напитков», «Производство табачных изделий»

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

научные исследования и разработки🔭

деятельность в сфере телекоммуникаций

деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность, включенная в класс «Деятельность в области информационных технологий»^

ФИНВ применяется к основным средствам 3-10 амортизационных групп категории «Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты», а также исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Принять решение, использовать ли ФИНВ, можно в отношении конкретного объекта основных средств.