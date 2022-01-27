Ключевые изменениях 2025 года. Вспомнить все

Налог на прибыль
25% — новая ставка налога на прибыль и налога у источника. И хотя новая ставка применяется к прибыли с 2025 года, уже сейчас при составлении налоговой декларации за 2024 многие сталкиваются с вопросами переходного периода — в каком периоде признавать некоторые доходы/расходы. Ведь разные ставки делают вопрос принципиальным.
Федеральный Инвестиционный Налоговый Вычет (ФИНВ)
Для некоторых отраслей введен ФИНВ в размере 3% от суммы инвестиций.
Отрасли. По сравнению с проектом из финальной версии исключили производство пишевых продуктов, напитков и табачных изделий. При этом добавили телекоммуникации и информационные технологии:
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства, за исключением классов «Производство
пищевых продуктов», «Производство напитков», «Производство табачных
изделий»
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
научные исследования и разработки🔭
деятельность в сфере телекоммуникаций
деятельность по обработке данных, предоставление услуг
по размещению информации и связанная с этим деятельность, включенная в класс «Деятельность в области информационных технологий»^
ФИНВ применяется к основным средствам 3-10 амортизационных групп категории «Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты», а также исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Принять решение, использовать ли ФИНВ, можно в отношении конкретного объекта основных средств.
НДС для УСН
УСН не будет прежним. Налогоплательщики на УСН с доходами свыше 60 млн. руб. будут платить НДС по специальным ставкам (5% / 7%) либо по стандартным ставкам (10% / 20%) с вычетами. При этом новый порог для применения режима — 450 млн рублей.
⚡Мнение партнера налоговой практики Владимира Константинова здесь.
💡При этом те, кто применял недобросовестные практики дробления, получили шанс исправиться и воспользоваться амнистией. ФНС недавно выпустила методические рекомендации по применению новых правил амнистии за дробление бизнеса, которые были введены законом о налоговой реформе.
Изменения для ИТ-компаний
Для ИТ-компаний ставка выросла до 5%. Кроме того, зарегистрировать российское ПО будет сложнее, как следствие сложнее применить налоговые льготы. Часть требований может вступить в силу уже в 2025 году.
Повышение коснулось и страховых взносов. По новым правилам ставка составляет 7,6% со всей заработной платы, а не только с части до достижения порога. Порог на 2025 год — 2 млн 759 тыс. руб (около 230 тыс. руб. в месяц).
НДФЛ
Введена 5-ступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ с максимальной ставкой 22%.
Российским НДФЛ теперь облагаются выплаты по ГПХ, если физическое лицо и (или) выполняемые им работы / оказываемые услуги связаны с РФ (ФЛ — резидент, услуги оказываются в российском сегменте интернета, выплата делается на счет в российском банке).
Развитие судебной практики ⚖
Одной из налоговых тем 2024 стало развитие практики по вопросу движимое-недвижимое имущество.
В отношении объектов электроэнергетики тренды судебной практики пока негативные, однако решения ВС в январе могут изменить этот тренд.
Говоря о таможенной практике отметим, что ключевой темой 2024 года была тема включения дивидендов в таможенную стоимость товаров. Эта тема сохранит актуальность в наступившем году.
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