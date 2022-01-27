Сравнение с пороговым значением при расчете налога для КИК

Определение прибыли КИК
При расчете используется показатель "Прибыль ДО налогообложения" (Profit before taxation). Для перевода в рубли применяется среднее арифметическое значение курса иностранной валюты к рублю. Актуальные средние курсы можно найти на:
Сайте ЦБ РФ (выгрузка данных для расчета среднего курса за финансовый год)
Корректировки перед сравнением с пороговым значением
В соответствии с п. 3 и п. 3.1. ст. 309.1 НК РФ, перед сравнением с пороговым значением 10 млн руб. необходимо внести корректировки:
Для КИК с портфельными ценными бумагами:
Исключить прибыль (убыток) от переоценки портфеля (Net fair value gain through profit and loss).
Прибыль (убыток) от продажи инструментов (кроме ПФИ) (Profit or loss on trading of securities) скорректировать на "историческую стоимость".
Для КИК с долями в дочерних организациях:
Исключить прибыль (убыток) от переоценки долей в уставном капитале (УК) дочерней организации.
Прибыль (убыток) от продажи доли в УК скорректировать на "историческую стоимость" принятия к учету организации.
Дополнительные корректировки:
Исключить прибыль (убыток) от восстановленного (сформированного) резерва (если применимо).
Что не учитывается при сравнении с порогом 10 млн руб.
Согласно Письму Минфина РФ от 10 февраля 2017 г. №03-12-11/2/7395:
Убытки предшествующих лет не учитываются.
Дивиденды, выплаченные КИК своему акционеру, не учитываются.
Если прибыль КИК превысила 10 млн руб.
В этом случае есть два варианта:
Освобождение от налогообложения на основании ст. 25.13-1 НК РФ.
Расчет и уплата НДФЛ с нераспределенной прибыли КИК.
Расчет НДФЛ с нераспределенной прибыли КИК
Формула:
НДФЛ = (Прибыль КИК до налогообложения - Распределенные дивиденды - Убытки прошлых периодов) × ставка НДФЛ - иностранный корп. налог КИК
Ставка НДФЛ: 13-15% (в 2024 г.), 13-22% (в дальнейшем).
Прибыль, дивиденды и убытки учитываются пропорционально доле участия в КИК.
Распределенные дивиденды
По Письму Минфина от 28 апреля 2017 г. №03-12-12/2/26265:
Учитываются дивиденды, выплаченные в следующем году после финпериода КИК.
Допускается учет промежуточных дивидендов за целевой финпериод.
Если после уменьшения прибыли КИК на дивиденды получается отрицательная величина, декларация 3-НДФЛ не подается.
Убытки прошлых периодов
Вычитаются в рублях по среднему курсу ЦБ РФ за соответствующий период.
Учитываются только за периоды, по которым представлено уведомление о КИК.
Если после уменьшения прибыли КИК на убытки образуется отрицательная величина, декларация 3-НДФЛ не подается.
Иностранный корпоративный налог КИК
Вычитается из НДФЛ по курсу на дату оплаты корпоративного налога.
Требуется подтверждение платежными поручениями.
Применяется независимо от включения страны КИК в списки СОИДН.
Для КИК из стран без СОИДН налог должен быть заверен местным налоговым органом.
Освобождение будущих дивидендов от НДФЛ
Дивиденды, выплаченные из нераспределенной прибыли КИК, с которой был уплачен налог, освобождаются от НДФЛ.
Требуется подача налоговой декларации 3-НДФЛ для применения освобождения.
Итог
Прибыль КИК должна корректироваться перед сравнением с пороговым значением, а превышение 10 млн руб. требует либо освобождения по НК РФ, либо расчета НДФЛ. Учитывать следует распределенные дивиденды, убытки прошлых лет и иностранный корпоративный налог КИК. Освобожденные от налогообложения дивиденды в дальнейшем не облагаются НДФЛ при выплате акционерам.
Начать дискуссию