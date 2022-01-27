Сравнение с пороговым значением при расчете налога для КИК

В соответствии с п. 3 и п. 3.1. ст. 309.1 НК РФ, перед сравнением с пороговым значением 10 млн руб. необходимо внести корректировки:

Для КИК с портфельными ценными бумагами:

Исключить прибыль (убыток) от переоценки портфеля (Net fair value gain through profit and loss). Прибыль (убыток) от продажи инструментов (кроме ПФИ) (Profit or loss on trading of securities) скорректировать на "историческую стоимость".

Для КИК с долями в дочерних организациях:

Исключить прибыль (убыток) от переоценки долей в уставном капитале (УК) дочерней организации. Прибыль (убыток) от продажи доли в УК скорректировать на "историческую стоимость" принятия к учету организации.

Дополнительные корректировки: