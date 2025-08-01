Сделка с банкротом — не повод отказывать в вычете НДС
🔍 Суть дела
Налоговый орган доначислил налогоплательщику НДС и штраф, отказав в возмещении налога, поскольку выяснил, что вычет был неправомерно применен при приобретении товара и аренде услуг у контрагента, признанного банкротом.
💡 Значимые выводы
1. Суд отметил, что факт участия налогоплательщика в совместных действиях с контрагентом, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды, не был подтвержден.
2. Открытие процедуры конкурсного производства у поставщика не является достаточным основанием для вывода о заведомой неуплате НДС. Налоговому органу необходимо доказать участие налогоплательщика в получении необоснованной выгоды.
3. Налоговые вычеты могут быть исключены, если налогоплательщик участвовал в действиях, направленных на уклонение от уплаты НДС, или знал о нарушениях со стороны контрагентов.
⚖️ Выводы
Налоговые органы должны предоставлять доказательства причастности налогоплательщика к нарушениям, чтобы обосновать отказ в возмещении НДС. Это подчеркивает важность прозрачности и законности в бизнесе.
Если у вас есть вопросы по налоговым вычетам или вы столкнулись с подобными ситуациями, рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам!
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