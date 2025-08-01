Сделка с банкротом — не повод отказывать в вычете НДС

📢 Важные выводы по делу о НДС! Недавнее постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа (дело № А39-1622/2023) поднимает важные вопросы о правомерности применения налоговых вычетов по НДС.

🔍 Суть дела

Налоговый орган доначислил налогоплательщику НДС и штраф, отказав в возмещении налога, поскольку выяснил, что вычет был неправомерно применен при приобретении товара и аренде услуг у контрагента, признанного банкротом.

💡 Значимые выводы

1. Суд отметил, что факт участия налогоплательщика в совместных действиях с контрагентом, направленных на получение необоснованной налоговой выгоды, не был подтвержден.

2. Открытие процедуры конкурсного производства у поставщика не является достаточным основанием для вывода о заведомой неуплате НДС. Налоговому органу необходимо доказать участие налогоплательщика в получении необоснованной выгоды.

3. Налоговые вычеты могут быть исключены, если налогоплательщик участвовал в действиях, направленных на уклонение от уплаты НДС, или знал о нарушениях со стороны контрагентов.

⚖️ Выводы

Налоговые органы должны предоставлять доказательства причастности налогоплательщика к нарушениям, чтобы обосновать отказ в возмещении НДС. Это подчеркивает важность прозрачности и законности в бизнесе.

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