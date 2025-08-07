Не представил счета-фактуры от реальных поставщиков, вычет по НДС невозможен

Важные выводы по делу о НДС! ⚖️
Недавнее постановление Арбитражного суда Московского округа поднимает ключевые вопросы о правомерности налоговых вычетов по НДС.
🔍 Ситуация
В ходе налоговой проверки было установлено, что налогоплательщик неправомерно заявил к вычету НДС по сделкам с контрагентом, который оказался спорным.
💡 Вывод суда
Согласно статье 172 Налогового кодекса РФ, налоговые вычеты по НДС могут быть заявлены только на основании счетов-фактур, выставленных продавцами. Это означает, что для получения вычета налогоплательщик должен предоставить соответствующие документы, подтверждающие фактическую уплату налога.
Важно отметить, что даже если налогоплательщик действительно приобрел товары, но не представил счета-фактуры от реальных поставщиков, вычет по НДС не может быть применен. Однако это не исключает возможность учета соответствующих расходов при расчете налога на прибыль.
⚖️ Выводы
Налогоплательщики должны быть внимательны к документальному оформлению своих сделок. Наличие счетов-фактур — это обязательное условие для получения налоговых вычетов по НДС.
Если у вас есть вопросы по налогообложению или вы столкнулись с подобными ситуациями, рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам!
Начать дискуссию