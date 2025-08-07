КПП УСН 07.08 Мобильный
Андрей Илларионов
НДС

Не представил счета-фактуры от реальных поставщиков, вычет по НДС невозможен

Выводы судов все более затрудняют механизм налоговой реконструкции.

Важные выводы по делу о НДС! ⚖️

Недавнее постановление Арбитражного суда Московского округа поднимает ключевые вопросы о правомерности налоговых вычетов по НДС.

🔍 Ситуация

В ходе налоговой проверки было установлено, что налогоплательщик неправомерно заявил к вычету НДС по сделкам с контрагентом, который оказался спорным.

💡 Вывод суда

Согласно статье 172 Налогового кодекса РФ, налоговые вычеты по НДС могут быть заявлены только на основании счетов-фактур, выставленных продавцами. Это означает, что для получения вычета налогоплательщик должен предоставить соответствующие документы, подтверждающие фактическую уплату налога.

Важно отметить, что даже если налогоплательщик действительно приобрел товары, но не представил счета-фактуры от реальных поставщиков, вычет по НДС не может быть применен. Однако это не исключает возможность учета соответствующих расходов при расчете налога на прибыль.

⚖️ Выводы

Налогоплательщики должны быть внимательны к документальному оформлению своих сделок. Наличие счетов-фактур — это обязательное условие для получения налоговых вычетов по НДС.

Если у вас есть вопросы по налогообложению или вы столкнулись с подобными ситуациями, рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам!

