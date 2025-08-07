Не представил счета-фактуры от реальных поставщиков, вычет по НДС невозможен

💡 Вывод суда

Согласно статье 172 Налогового кодекса РФ, налоговые вычеты по НДС могут быть заявлены только на основании счетов-фактур, выставленных продавцами. Это означает, что для получения вычета налогоплательщик должен предоставить соответствующие документы, подтверждающие фактическую уплату налога.

Важно отметить, что даже если налогоплательщик действительно приобрел товары, но не представил счета-фактуры от реальных поставщиков, вычет по НДС не может быть применен. Однако это не исключает возможность учета соответствующих расходов при расчете налога на прибыль.