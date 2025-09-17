Может ли организация на УСН с выбранной специальной ставкой НДС (5% или 7%) по просьбе заказчика выставить счет‑фактуру со ставкой 20%?

По просьбе заказчика просто «переключиться» на 20% нельзя. Исключение — когда организация действует как налоговый агент по конкретным операциям — тогда возможна выписка счета‑фактуры со ставкой 20% и её отражение в учёте наряду с операциями по специальной ставке.

Нет, в общем случае — нельзя. Выбранная ставка (5% или 7%) должна применяться ко всем облагаемым операциям. Исключения есть только если организация выступает налоговым агентом — тогда она вправе выставлять счет‑фактуру со ставкой 20%.

Что важно знать

С 2025 года плательщиками НДС становятся УСН‑ники с выручкой свыше 60 млн ₽ за прошлый или текущий год.

Специальные ставки:

5% — при доходах >60 млн и ≤250 млн ₽;

7% — при доходах >250 млн и <450 млн ₽.

Специальную ставку нужно применять минимум 12 последовательных кварталов, начиная с первой декларации с этой ставкой.

Общие ставки НДС (0%, 10%, 20%) и специальные (5%, 7%) нельзя сочетать по выбору в зависимости от покупателя.

Исключения — когда можно выставлять счет‑фактуру со ставкой 20%

Организация на УСН, применяющая 5% (или 7%), может выставить счет‑фактуру со ставкой 20% только в случае исполнения функций налогового агента по НДС, в частности:

при закупках у иностранной организации;

при аренде федерального, регионального или муниципального имущества непосредственно у органов власти;

при приобретении казенного имущества;

при покупке сырых шкур животных, лома и отходов чёрных и цветных металлов, вторичного алюминия, макулатуры у продавцов, применяющих ставку 20%;

при покупке медных полуфабрикатов при соблюдении условий п. 8 ст. 161 НК РФ.

Отражение в учёте

В перечисленных случаях УСН‑ник вправе одновременно отражать в книге продаж операции по специальной ставке (5% или 7%) и по общей ставке 20%.

Резюме

