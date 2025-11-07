ЦОК ОК Общ 01.11 Мобилка
Андрей Илларионов
Ваши деньги под прицелом: почему банки блокируют счета и как этого избежать?

Столкнулись с блокировкой банковского счета и внезапным отсутствием доступа к своим деньгам? Вы не одиноки! Россияне все чаще получают уведомления от банков о блокировке переводов между собственными счетами. Эксперты объясняют это усилением мер безопасности для борьбы с отмыванием средств и мошенничеством.

Почему банки идут на такие меры?

Как отмечает кандидат экономических наук Евгений Коган, банки стали гораздо более внимательно относиться к деньгам клиентов. Это мировая тенденция, связанная с:

• Рисками мошенничества: Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы заставить людей переводить свои накопления. Банки, блокируя подозрительные операции, пытаются защитить своих клиентов и себя от ответственности.

• Нетипичными операциями: Если ваши обычные переводы составляют десятки тысяч рублей, а вдруг вы начинаете переводить сотни тысяч, банк будет вынужден запросить обоснование. Это может быть, например, контракт на покупку недвижимости.

• "Деньги банка": По словам экспертов, фактически, пока деньги находятся на счете, они принадлежат банку, и он очень внимательно следит за их перемещением.

Что делать, чтобы избежать блокировки?

1. Предоставляйте документы заранее: Планируете крупный перевод или покупку? Свяжитесь с банком заранее и предоставьте все необходимые документы, подтверждающие законность операции (например, договор купли-продажи).

2. Будьте бдительны: Следите за своей электронной почтой и сообщениями от банка. Не игнорируйте запросы, отвечайте оперативно.

3. Знайте свои лимиты: Понимайте, какие суммы переводов считаются нетипичными для вашего счета, и будьте готовы их обосновать.

Совет

«Сегодня нужно быть крайне бдительными».

Важно помнить, что банки действуют в рамках законодательства и своих правил, пытаясь обезопасить финансовую систему. Предоставление необходимой информации и заблаговременное информирование банка о крупных операциях – ваш ключ к бесперебойному доступу к собственным средствам.

