Ваши деньги под прицелом: почему банки блокируют счета и как этого избежать?

Почему банки идут на такие меры?

Как отмечает кандидат экономических наук Евгений Коган, банки стали гораздо более внимательно относиться к деньгам клиентов. Это мировая тенденция, связанная с:

• Рисками мошенничества: Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы заставить людей переводить свои накопления. Банки, блокируя подозрительные операции, пытаются защитить своих клиентов и себя от ответственности.

• Нетипичными операциями: Если ваши обычные переводы составляют десятки тысяч рублей, а вдруг вы начинаете переводить сотни тысяч, банк будет вынужден запросить обоснование. Это может быть, например, контракт на покупку недвижимости.

• "Деньги банка": По словам экспертов, фактически, пока деньги находятся на счете, они принадлежат банку, и он очень внимательно следит за их перемещением.