Новые правила работы с маркетплейсами с 1 октября 2026 года

С 1 октября 2026 года вступает в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики» — первый в России единый закон, который регламентирует отношения маркетплейсов, продавцов, исполнителей услуг и владельцев пунктов выдачи заказов. До сих пор площадки работали по офертам, которые могли менять в любой момент. Теперь правила игры зафиксированы в законе.

На кого распространяется

Закон действует не на все площадки, а только на те, что попадут в государственный реестр посреднических цифровых платформ, который ведёт Минэкономразвития. Критерии для включения: среднесуточная аудитория не менее 100 000 пользователей за прошлый год и одновременно хотя бы одно из двух условий — не менее 10 000 продавцов с хотя бы одной оплаченной сделкой или объём сделок от 50 млрд рублей в год. В предварительный перечень уже вошли Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Авито, Мегамаркет, Lamoda и другие — всего около 20 площадок. Собственный интернет-магазин, через который компания продаёт только свои товары, под действие закона не попадает.

Что меняется для бухгалтера и продавца

1. Передача данных в ФНС Главное для учёта — маркетплейсы становятся каналом передачи фискальных сведений. При согласии партнёра (а оно фиксируется в договоре) площадки обязаны передавать в ФНС в электронном виде: сведения о договоре с продавцом — номер, дату, срок, предмет;

данные о партнёре — наименование или ФИО, ИНН, регистрационные сведения;

акты сверки взаиморасчётов и связанные с ними документы;

сведения о согласии или отказе на скидки за счёт продавца. Сроки: сведения направляются в течение двух рабочих дней после получения согласия, изменения — в течение трёх рабочих дней. ФНС будет автоматически сверять данные маркетплейса с декларациями продавца. Расхождения видны системно, а не только при проверке. 2. Доход — это полная стоимость продажи, а не сумма к выплате Самая распространённая ошибка — считать доходом только то, что маркетплейс перечислил на счёт после удержания комиссии. На УСН доходом признаётся полная стоимость товара, включая комиссию площадки, логистику и хранение. Дата получения дохода — день оплаты заказа покупателем, а не день поступления денег на счёт продавца. Бонусные баллы, которые маркетплейс компенсирует продавцу, также признаются доходом. ФНС начала доначислять налоги на баллы по итогам 2025 года. 3. Ежемесячные акты сверки Продавец или владелец ПВЗ вправе запросить акт сверки взаиморасчётов через личный кабинет в любой момент — площадка обязана предоставить его в течение 7 рабочих дней. Кроме того, маркетплейсы должны ежемесячно самостоятельно актуализировать финансовые документы в кабинете продавца. Если показатели в акте сверки, отчётах маркетплейса, учётной системе и декларациях существенно расходятся — это основание для запроса пояснений от ФНС. 4. Проверка продавцов через государственные реестры Перед заключением договора площадка обязана проверить данные контрагента через ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ЕСИА. Если данные не совпадают — карточку не опустят или уберут из выдачи. Для каждой карточки товара продавец должен указать номер разрешительного документа, срок его действия и ссылку на запись в реестре Росаккредитации. Роботы маркетплейсов постоянно сканируют государственные базы: если срок действия документа истёк или Росаккредитация приостановила действие лаборатории — блокировка произойдёт автоматически. Самозанятые не могут оформлять сертификаты и декларации по правилам ЕАЭС — им разрешено продавать только продукцию собственного изготовления, не подлежащую обязательной сертификации. 5. Выявление дробления бизнеса Маркетплейс обязан анализировать данные продавцов на предмет налоговых нарушений. При выявлении риска площадка в течение 5 рабочих дней направляет информацию в ФНС и размещает уведомление в личном кабинете продавца. Продавец может дать пояснения — маркетплейс пересылает ответ в ФНС в течение 1 дня. Под мониторинг попадают: дробление бизнеса — искусственное разделение оборота на несколько ИП/ООО; неприменение НДС при превышении лимитов на УСН; занижение выручки.

Что меняется для договоров и коммерческих условий

6. Договор вместо оферты С 1 октября все отношения оформляются договором в электронной форме через личный кабинет. Маркетплейс больше не может незаметно поменять оферту задним числом. Договор должен храниться не менее трёх лет. Обязательные условия договора: размер комиссии и порядок расчёта; меры ответственности — закрытый перечень санкций; принципы формирования рейтинга и поисковой выдачи; правила установления цены и скидок; порядок обмена юридически значимыми сообщениями; порядок разрешения споров и работы с жалобами; правила приёма, хранения, доставки и возврата товаров. 7. Сроки уведомления об изменениях Если изменения ухудшают положение продавца (повышение комиссии, новые штрафы, изменение условий приёмки) — площадка обязана уведомить не менее чем за 45 дней. Прочие изменения — не менее чем за 15 дней. Улучшающие изменения или требуемые по закону — без уведомления. 8. Скидки — только с согласия продавца Площадка не может снизить цену товара за счёт продавца без его согласия. Порядок: уведомление не менее чем за 5 рабочих дней до акции;

продавец может установить минимальную цену, ниже которой скидки невозможны;

согласие можно отозвать в любой момент по ещё не проданным товарам;

отказ от акции не может быть основанием для блокировки, снижения рейтинга или ухудшения позиции в выдаче. Если маркетплейс снижает цену за свой счёт — согласие продавца не требуется. 9. Прозрачность алгоритмов ранжирования Факторы, влияющие на позицию в поисковой выдаче, должны быть раскрыты и включены в договор. Скрытые преимущества для отдельных партнёров запрещены. Любой продавец сможет понять, почему его карточка выше или ниже конкурентов. 10. Блокировки и обжалование Ограничить доступ к личному кабинету или заблокировать карточку можно только по основаниям, прямо прописанным в договоре: продажа запрещённых товаров, решение суда, признаки взлома аккаунта. Продавца обязаны предупредить минимум за 3 дня (в срочных случаях — в день ограничения). Площадка обязана создать систему досудебного обжалования: ответ на жалобу — в течение 15 дней, снятие ограничения при признании жалобы обоснованной — в течение 48 часов.

Самозанятые на маркетплейсах: лимит 60 часов

Постановление Правительства от 19.06.2026 № 760 вводит лимит: самозанятый не может работать с одним заказчиком через цифровую платформу более 60 часов в месяц на протяжении 6 месяцев подряд. Если хотя бы в одном месяце объём работы ниже 60 часов — отсчёт обнуляется. При превышении лимита платформа технически блокирует возможность заключения договоров в паре «заказчик — исполнитель». Самозанятый может продолжать брать заказы у других заказчиков через ту же площадку. Ограничение действует в сферах с наибольшим риском подмены трудовых отношений: строительство, складское хозяйство, оптовая и розничная торговля, общепит, операции с недвижимостью, образование, IT, реклама, транспорт, спорт. Самозанятые, добровольно уплачивающие страховые взносы в СФР, получают от платформ преференции в размере не менее 2,9% от дохода — в виде скидок на услуги, снижения комиссии, рекламных бонусов или прямой компенсации.

Штрафы

Для маркетплейсов (ст. 14.69 КоАП РФ, контролирует ФАС и Роспотребнадзор): Нарушение Штраф для юрлиц Скидка без согласия продавца 100 000 – 300 000 ₽ Нарушение правил поисковой выдачи 30 000 – 400 000 ₽ Необоснованная блокировка кабинета 30 000 – 500 000 ₽ Нарушение сроков ответа на жалобу 30 000 – 500 000 ₽ Нарушение порядка заключения договора до 400 000 ₽ Для продавцов (ст. 14.70 КоАП РФ) — за недостоверную информацию в карточке товара или продажу без действующих сертификатов: Нарушитель Первое нарушение Повторное ИП, самозанятый, должностное лицо 5 000 – 30 000 ₽ 10 000 – 50 000 ₽ Организация 30 000 – 70 000 ₽ 70 000 – 200 000 ₽

Что сделать до 1 октября: чек-лист

Сверить реквизиты. Скачать выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП и проверить совпадение с данными в личном кабинете маркетплейса. Проверить доступ к Госуслугам. Маркетплейсы могут идентифицировать продавцов через ЕСИА. Проверить сертификаты и декларации. Для каждой категории товаров убедиться, что документ действует, приписан к нужному товару и есть запись в реестре Росаккредитации. Проверить маркировку. Для подлежащих маркировке категорий — зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе» и указать коды в карточках. Настроить учёт доходов по полной стоимости продажи. Доход — это вся сумма реализации, включая удержанную комиссию. Сверить с данными КУДиР и деклараций. Запросить акты сверки. Если площадка уже предоставляет эту возможность — сверить свои данные с данными маркетплейса. Проверить договоры с самозанятыми. Если работаете через платформы — оценить часовую нагрузку и исключить признаки трудовых отношений (график, рабочее место, фиксированный оклад). Пересчитать юнит-экономику. После 1 октября уведомления об изменении тарифов будут приходить за 45 дней — это время, чтобы скорректировать цены или перераспределить продажи между площадками.

Чего закон не делает