Бюджетный пакет Минфина: пять налоговых новаций, которые изменят правила игры

1. Унификация НДФЛ: пассивные доходы переходят на прогрессивную шкалу

Главное предложение пакета — включить «пассивные» доходы в основную налоговую базу по НДФЛ, к которой применяется пятиступенчатая прогрессивная шкала 13–22%.

Как сейчас. Пассивные доходы (дивиденды, проценты по вкладам, доходы от операций с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и долей, по договорам страхования и дарения) формируют отдельную налоговую базу. К ним применяется укороченная двухступенчатая шкала: 13% до 2,4 млн рублей годового дохода и 15% — с суммы превышения. Ставки 18%, 20% и 22% к ним не применяются, даже если совокупный доход налогоплательщика достигает десятков миллионов.

Что предлагается. Объединить пассивные доходы с основной базой (зарплаты, премии, доходы по ГПХ). Тогда ставка будет зависеть не от источника дохода, а от его совокупного размера. Для гражданина с зарплатой 3 млн рублей в год и дивидендами на 10 млн — вся сумма облагается по единой шкале, и к дивидендам могут примениться ставки 18% и даже 20%.

Действующая прогрессивная шкала НДФЛ (с 2025 года):

Годовой доход Ставка Применяется к до 2,4 млн ₽ 13% ко всей сумме 2,4–5 млн ₽ 15% к превышению над 2,4 млн 5–20 млн ₽ 18% к превышению над 5 млн 20–50 млн ₽ 20% к превышению над 20 млн свыше 50 млн ₽ 22% к превышению над 50 млн

Кого коснётся. По оценке Минфина, унификация затронет не более 6% населения с налогооблагаемыми доходами — около 4 млн граждан. Это люди, чьи пассивные доходы в сочетании с активными выводят их на верхние ступени шкалы.

Что не изменится. Сохраняется необлагаемый порог для малых вкладов — 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки ЦБ за год. Налог платится только с процентов сверх этого лимита. Доходы участников СВО под новые правила не подпадают — для них сохраняется двухступенчатая шкала 13%/15% с порогом 5 млн рублей.

Что имущественных льгот. Освобождение от НДФЛ при продаже недвижимости после минимального срока владения (3–5 лет) сохраняется независимо от размера дохода. А вот освобождение при долгосрочном владении акциями (льгота долгосрочного владения — ЛДВ и «пятилетняя» льгота) будет ограничено: при годовом доходе свыше 50 млн рублей льгота применяться не будет. Это означает, что крупные инвесторы, владеющие пакетами акций более трёх-пяти лет, потеряют налоговое освобождение на сумму превышения.

Фискальный эффект. Ожидается значительный рост поступлений. По прогнозам, НДФЛ с процентных доходов по вкладам может принести федеральному бюджету 252 млрд рублей в 2025 году против 109 млрд рублей в 2024 году. Сборы с дивидендов, превышающих 2,4 млн рублей в год, прогнозируются к росту с 87 млрд до 120 млрд рублей.

Практический смысл для налогоплательщиков. Главное последствие — суммирование доходов. Если человек получает зарплату 150 тысяч рублей в месяц (1,8 млн в год) и продаёт квартиру с облагаемой выгодой 4 млн, сейчас налог с продажи составит 552 тысячи рублей (13% с 2,4 млн и 15% с остатка). При объединении баз налог с продажи вырастет до 612 тысяч — потому что часть дохода попадёт под 18%. Разница — 60 тысяч рублей на одной сделке.