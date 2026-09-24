Бюджетный пакет Минфина: пять налоговых новаций, которые изменят правила игры

Контекст
24 сентября 2026 года Минфин внёс в Правительство РФ бюджетный пакет на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Помимо проекта федерального бюджета, пакет содержит пакет законопроектов о внесении изменений в Налоговый кодекс — «для повышения устойчивости бюджетной системы при сохранении ключевых принципов налоговой политики: справедливости и эффективности».
Законопроект затрагивает сразу несколько пластов: налогообложение физических лиц, коллективные инвестиции, трансграничную торговлю и природную ренту. Разбираем каждое предложение по существу.
1. Унификация НДФЛ: пассивные доходы переходят на прогрессивную шкалу
Главное предложение пакета — включить «пассивные» доходы в основную налоговую базу по НДФЛ, к которой применяется пятиступенчатая прогрессивная шкала 13–22%.
Как сейчас. Пассивные доходы (дивиденды, проценты по вкладам, доходы от операций с ценными бумагами и цифровыми правами, от продажи имущества и долей, по договорам страхования и дарения) формируют отдельную налоговую базу. К ним применяется укороченная двухступенчатая шкала: 13% до 2,4 млн рублей годового дохода и 15% — с суммы превышения. Ставки 18%, 20% и 22% к ним не применяются, даже если совокупный доход налогоплательщика достигает десятков миллионов.
Что предлагается. Объединить пассивные доходы с основной базой (зарплаты, премии, доходы по ГПХ). Тогда ставка будет зависеть не от источника дохода, а от его совокупного размера. Для гражданина с зарплатой 3 млн рублей в год и дивидендами на 10 млн — вся сумма облагается по единой шкале, и к дивидендам могут примениться ставки 18% и даже 20%.
Действующая прогрессивная шкала НДФЛ (с 2025 года):
Годовой доход
Ставка
Применяется к
до 2,4 млн ₽
13%
ко всей сумме
2,4–5 млн ₽
15%
к превышению над 2,4 млн
5–20 млн ₽
18%
к превышению над 5 млн
20–50 млн ₽
20%
к превышению над 20 млн
свыше 50 млн ₽
22%
к превышению над 50 млн
Кого коснётся. По оценке Минфина, унификация затронет не более 6% населения с налогооблагаемыми доходами — около 4 млн граждан. Это люди, чьи пассивные доходы в сочетании с активными выводят их на верхние ступени шкалы.
Что не изменится. Сохраняется необлагаемый порог для малых вкладов — 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки ЦБ за год. Налог платится только с процентов сверх этого лимита. Доходы участников СВО под новые правила не подпадают — для них сохраняется двухступенчатая шкала 13%/15% с порогом 5 млн рублей.
Что имущественных льгот. Освобождение от НДФЛ при продаже недвижимости после минимального срока владения (3–5 лет) сохраняется независимо от размера дохода. А вот освобождение при долгосрочном владении акциями (льгота долгосрочного владения — ЛДВ и «пятилетняя» льгота) будет ограничено: при годовом доходе свыше 50 млн рублей льгота применяться не будет. Это означает, что крупные инвесторы, владеющие пакетами акций более трёх-пяти лет, потеряют налоговое освобождение на сумму превышения.
Фискальный эффект. Ожидается значительный рост поступлений. По прогнозам, НДФЛ с процентных доходов по вкладам может принести федеральному бюджету 252 млрд рублей в 2025 году против 109 млрд рублей в 2024 году. Сборы с дивидендов, превышающих 2,4 млн рублей в год, прогнозируются к росту с 87 млрд до 120 млрд рублей.
Практический смысл для налогоплательщиков. Главное последствие — суммирование доходов. Если человек получает зарплату 150 тысяч рублей в месяц (1,8 млн в год) и продаёт квартиру с облагаемой выгодой 4 млн, сейчас налог с продажи составит 552 тысячи рублей (13% с 2,4 млн и 15% с остатка). При объединении баз налог с продажи вырастет до 612 тысяч — потому что часть дохода попадёт под 18%. Разница — 60 тысяч рублей на одной сделке.
2. ПИФы обязаны платить налог на прибыль
Что предлагается. Установить для паевых инвестиционных фондов обязанность уплачивать налог на прибыль с пассивных доходов по ставке 15%. Уплаченный фондом налог будет зачитываться при налогообложении пайщиков.
Как сейчас. ПИФ не платит налог на прибыль. Налогообложение возникает только в момент выплаты доходов пайщикам — и этот момент может откладываться на годы. Фонд аккумулирует активы, реинвестирует доходы, а налоговое обязательство у пайщика не возникает до тех пор, пока он не получает выплату или не погашает паи.
Почему меняют. Минфин прямо указывает: текущий режим «создаёт предпосылки для налоговой оптимизации путём структурирования владения различного рода активами с использованием ПИФов». ПИФы используются не только как инвестиционный инструмент, но и как механизм отсрочки налогообложения: активы переводятся в фонд, доходы реинвестируются, налог не возникает. При последующем зачете пайщик получит налоговый кредит — но государство получит деньги раньше.
Практический смысл. Для пайщиков налоговая нагрузка формально не меняется — уплаченный ПИФом налог зачитывается. Но меняется момент уплаты: налог начисляется на уровне фонда, а не откладывается до выплаты пайщику. Это снижает привлекательность ПИФов как инструмента долгосрочной налоговой отсрочки и делает их менее удобными для структурирования.
3. Дивиденды нерезидентам на счета «С» — ставка 35%
Что предлагается. Повысить ставку налога на прибыль с дивидендов, выплачиваемых в пользу нерезидентов на счета типа «С», до 35%.
Контекст. Счета типа «С» — это специальные рублёвые счета, открытые нерезидентам в условиях ограничений на движение капитала. Сейчас доходы нерезидентов с этих счетов облагаются по более мягким ставкам. Повышение до 35% — существенный рост, который делает вывод дивидендного дохода через счета «С» значительно дороже.
Практический смысл. Мера направлена на ограничение оттока капитала и выравнивание налоговой нагрузки. Для компаний, выплачивающих дивиденды иностранным акционерам через счета «С», стоимость выплат вырастет. Ожидается, что часть нерезидентов предпочтёт реинвестировать прибыль внутри России, а не выводить её.
4. Трансграничная интернет-торговля: НДС 22% и сбор 100 рублей
Два предложения в одном блоке:
4.1. НДС 22% на товары электронной трансграничной торговли. Налог по стандартной ставке 22% будет начисляться при покупке россиянами товаров на зарубежных интернет-площадках. Уплачивать его в качестве налоговых агентов будут сами электронные торговые площадки — не покупатели.
Логика: выравнивание условий с внутренним рынком. Российский продавец платит НДС 22%, а зарубежная площадка — нет. Это создаёт ценовое преимущество для иностранных товаров. Новая норма убирает этот перекос: НДС закладывается в цену товара на площадке независимо от суммы заказа.
Важно: базовая ставка НДС 22% действует с 1 января 2026 года (повышена с 20% законом № 425-ФЗ от 28.11.2025). Предложение Минфина распространяет её на трансграничную торговлю, где она ранее не применялась.
4.2. Таможенный сбор 100 рублей за посылку. Предлагается ввести сбор в размере 100 рублей за каждую посылку с товарами для личного потребления стоимостью до 200 евро, пересылаемую из-за рубежа почтовыми отправлениями.
Контекст. Сейчас действует беспошлинный лимит ЕАЭС: 200 евро и/или 31 кг на посылку. При превышении — пошлина 15% от суммы превышения или 2 евро за каждый килограмм сверх лимита. Новый сбор в 100 рублей вводится до превышения лимита — то есть на все посылки стоимостью до 200 евро. Это не пошлина, а сбор за факт пересылки.
Практический смысл. Мера меняет экономику мелких заказов. Для посылки на 1000 рублей сбор в 100 рублей — это 10% удорожания. Для посылки на 15 000 рублей (близко к лимиту 200 евро) — менее 1%. Больше всего пострадают покупатели дешёвых товаров из Китая — именно тех, кто формирует основной объём трансграничной торговли. Одновременно это поддержка российских маркетплейсов, которые конкурируют с зарубежными площадками в сегменте недорогих товаров.
5. Налог на природную ренту: 30% с допдохода горно-металлургического комплекса
Что предлагается. Ввести налог для отдельных добывающих организаций горно-металлургического комплекса (ГМК) в размере 30% от дополнительного дохода, полученного вследствие роста мировых цен в рублевом эквиваленте на твёрдые полезные ископаемые к уровню базового 2025 года. Для золота ставка составит 20%.
Логика. В 2026 году мировые цены на цветные и драгоценные металлы, удобрения и другую продукцию рентных отраслей резко выросли. Компании получили дополнительный доход, не связанный с ростом производительности или инвестициями — это чистая рента от ценовой конъюнктуры. Минфин предлагает изъять часть этой ренты в бюджет.
Базовый год — 2025. Дополнительным доходом считается превышение выручки (в рублях) над уровнем 2025 года, обусловленное ростом мировых цен. Если цены вернутся к уровню 2025 года — налог не возникнет.
Реакция рынка. Акции производителей цветных металлов, удобрений и золотодобытчиков снизились на торгах 24 сентября — в день публикации предложений Минфина. Рынок отреагировал на рост налоговой нагрузки, хотя точный перечень компаний, подпадающих под налог, пока не опубликован.
Практический смысл. Мера аналогична ветроносному налогу на нефтяную отрасли (НДД), который уже работает с 2019 года. Расширение рентного налогообложения на металлы и удобрения — логичный шаг для бюджета, который нуждается в дополнительных доходах. Но для компаний это означает, что часть ценового сверхдохода будет изъята, что может снизить инвестиционную привлекательность отрасли.
Сводная таблица предложений
Предложение
Кого касается
Механика
Эффект
Унификация НДФЛ
~4 млн граждан с пассивными доходами
Пассивные доходы включаются в основную базу 13–22%
Рост налога для высокодоходных граждан; сохранение льгот по вкладам и недвижимости
Налог на прибыль ПИФ
ПИФы и пайщики
ПИФ платит 15% с пассивных доходов, пайщикам — зачёт
Ускорение уплаты налога, снижение оптимизации через ПИФы
Дивиденды нерезидентам
Компании, выплачивающие дивиденды на счета «С»
Ставка налога на прибыль — 35%
Удорожание вывода капитала
НДС на трансграничную торговлю
Зарубежные интернет-площадки
НДС 22%, платит площадка как агент
Выравнивание с внутренним рынком
Таможенный сбор за посылки
Физлица — получатели посылок до 200 евро
100 рублей за посылку
Удорожание дешёвых заказов
Налог на ренту ГМК
Добывающие компании (металлы, удобрения)
30% от допдохода (золото — 20%)
Изъятие ценовой ренты в бюджет
Ключевые выводы
Первое. Пакет продолжает налоговую реформу 2024–2025 годов, но теперь бьёт не по зарплатам (это уже сделано), а по капиталу. Дивиденды, вклады, инвестиции, ПИФы — все механизмы накопления и структурирования доходов попадают под более высокую нагрузку. Логика Минфина последовательна: если вводишь прогрессию для зарплат, нельзя оставлять лазейку через пассивные доходы.
Второе. Предложения по трансграничной торговле — это не столько фискальная мера, сколько протекционистская. НДС 22% и сбор 100 рублей за посылку делают зарубежные площадки менее привлекательными и подталкивают потребителей к российским маркетплейсам. Вопрос — в ответных мерах торговых партнёров.
Третье. Налог на ренту ГМК — самый рискованный элемент пакета с точки зрения рынка. Добывающие компании уже платят НДПИ, экспортные пошлины (гогда они действуют) и НДД по нефти. Добавление 30% к сверхдоходам от цен на металлы может снизить инвестиционные программы. Рынок уже отреагировал снижением акций.
Четвёртое. Все предложения — пока законопроект. Они внесены в Правительство, но должны пройти обсуждение, доработку и рассмотрение в Государственной Думе. Окончательная редакция может отличаться: ставки, пороги, перечни компаний и исключения будут уточняться. Но направление задано — налоговая система России движется к унификации ставок и изъятию ренты.