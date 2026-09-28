Арендодатели под прицелом: как ФНС закручивает гайки и что нового в контроле

Что нового: цифровая охота

Раньше ФНС на физлицах особенно не концентрировалась — игра не стоила свеч. Сейчас ситуация изменилась, и главная новость в том, как именно налоговая ищет нарушителей.

Алгоритмы и ИИ. В июле 2025 года ФНС совместно с компанией Puzzle RPA запустила крупнейшее внедрение отечественной RPA-платформы с модулем искусственного интеллекта. Система автоматически обрабатывает неструктурированные данные — договоры, акты, письма, — ищет расхождения в отчётности и сверяет данные контрагентов в реальном времени.

Банковские паттерны. Регулярные переводы на личные карты в схожих суммах, однотипные транзакции раз в месяц — всё это формирует характерный «паттерн арендного дохода», который алгоритм выделяет автоматически. Даже если платёж проходит без комментария «за аренду», регулярность и одинаковые суммы выдают схему.

Мониторинг объявлений. Налоговая отслеживает площадки вроде ЦИАН и Авито. Совпадение объекта недвижимости с данными Росреестра, систематическая подача и обновление объявлений — основание для проверки. Некоторые платформы уже передают данные госструктурам напрямую.

Сведения от управляющих компаний и МВД. Частая смена проживающих, данные о временной регистрации, информация участковых, жалобы соседей, сообщения консьержей — всё это косвенные, но показательные сигналы.

Коммунальные расходы. Резкий рост потребления воды и электричества в квартире, где собственник официально не проживает, — ещё один флажок для системы.

Показания свидетелей. Инспекторы могут вызвать на опрос любое физлицо — включая соседку или жильцов сдаваемой квартиры. Их показания вполне могут стать основой для доначислений.