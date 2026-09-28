Документов нет, и не будет»: как продавцы Wildberries застряли без убытков и без прав

Что случилось
С июля 2026 года атаки БПЛА уничтожили и повредили склады Wildberries в Электростали, Котовске, Краснодаре, Невинномысске, Шушарах, Уткиной Заводи и Симферополе. Товары тысяч продавцов уничтожены, повреждены или потеряны при перемещении. Совокупный ущерб оценивается в десятки миллиардов рублей.
Татьяна Ким сказала прямо: «Эти потери по закону не подлежат возмещению». За этой фразой — правительство, которое дало отсрочку по налогам, но не списание. Форс-мажор, который WB успела вписать в оферту за 11 дней до первой атаки. И полное отсутствие у продавцов документов, без которых нельзя списать убытки.
Что WB дала — и почему это бесполезно
На конец сентября 2026 года продавцы имеют в личных кабинетах два документа от WB. Оба — бесполезны для списания убытков.
Справка от ООО «РВБ». Появилась в личных кабинетах в начале августа. Содержит одну смысловую фразу: «товары пострадали в результате обстоятельств непреодолимой силы». Ни артикулов, ни количества, ни стоимости, ни статуса — уничтожен, повреждён или перемещён. Налоговая как основание для списания её не принимает.
Отчёт о товарах на пострадавшем складе. WB открыла раздел «Финансовые отчёты» 28 августа. Есть артикул, номенклатура, количество. Но это справочная выгрузка, а не акт об уничтожении. Списать по ней нельзя — нет статуса утраты.
Акта об уничтожении — нет ни у кого. WB заявляет, что инвентаризация не завершена: не на все объекты разрешён доступ, на некоторых идут восстановительные работы. Когда будет готово — неизвестно. Справки «будут формироваться автоматически и появятся в разделе "Документы"». Ждут с июля.
Справки МЧС — нет. МЧС выдаёт документы собственнику склада, то есть WB. Продавцу напрямую — отказ. Запросить копию у WB — можно, но WB не торопится.
Добровольные выплаты — есть, но копейки. Один селлер получил 37 тысяч при потере на 1,5 миллиона. Другой — 1300 рублей при себестоимости 25 тысяч. Формула расчёта не раскрыта. Выплаты приходят на баланс с пометкой «добровольная выплата за товары, пострадавшие в результате обстоятельств непреодолимой силы» — без признания вины и без возможности оспорить сумму.
Перемещённый товар — самый скверный случай
Часть товара после пожара WB автоматически «переместила» на другие склады. Технически — в системе. Физически — непонятно что. Товар числится «в пути» или «на складе Х», но при сканировании на новом складе его нет. В личном кабинете остатки висят, но не продаются. Заказы не формируются. Возвраты не приходят. Запрос в поддержку получает ответ: «товар перемещается, ожидайте». И так — неделями. Месяцами.
Это хуже, чем сгоревший товар. Сгоревший — хотя бы ясно: есть пожар, есть основание для списания. Пусть WB тянет с документами — но юридическая логика понятна.
Перемещённый и потерянный — неопределённость. Налоговая говорит: товар не уничтожен, значит, он у вас есть. Списать нельзя. Но и продать нельзя — его нет ни на одном складе. Доказать, что уничтожен, тоже нельзя — нет акта. А WB тем временем начисляет плату за хранение товара, которого нет, и штрафы за габариты несуществующих остатков.
По словам продавца из Краснодара: «Вместо документов Wildberries опубликовал в кабинетах селлера сгоревшие остатки, чтобы мы не могли претендовать на заявление убытков в налоговую. Более того, виртуальный остаток несуществующего товара создаёт нам начисления по хранению, штрафы за габариты и другие скрытые платежи».
Что говорит ФНС
Минфин в письме от 01.09.2026 № 03-07-11/76470 подтвердил: убытки от атак БПЛА признаются в составе внереализационных расходов. Закон на стороне продавца — списать можно.
Но ФНС требует конкретный набор документов:
справка МЧС о пожаре;
акт об уничтожении от маркетплейса;
акт инвентаризации;
поартикульный перечень утраченного товара;
документы, подтверждающие себестоимость.
Без любого звена — налоговая снимет расход и доначислит налог, пени и штраф 20% по ст. 122 НК РФ. А у продавца как раз нет ни справки МЧС, ни акта об уничтожении, ни инвентаризации. Зато есть выгрузки из личного кабинета, накладные на закупку и справка от WB, которая ничего не подтверждает.
Отсрочка — не спасение
Постановление Правительства № 1074 от 25 августа даёт отсрочку на 12 месяцев по НДС, налогу на прибыль, УСН, НПД, НДФЛ для ИП и страховым взносам. Критерии: ущерб больше 5% дохода за 2025 год, либо регистрация после 1 декабря 2025. Перечень формирует WB и передаёт в ФНС ежемесячно до 10 числа. Если продавец в нём — отсрочка применяется автоматически.
Но отсрочка — это не списание. Через 12 месяцев платить придётся, причём большинству — равными долями в течение ещё года. А к этому моменту нужно либо получить документы от WB и списать убытки, либо — нет. Документов нет. И, судя по всему, не будет.
Государственная помощь — 300 тысяч, но недоступна
С 1 октября можно получить 300 тысяч рублей на юрлицо или ИП — по ст. 18 ФЗ «О противодействии терроризму». Сумма фиксированная, от размера ущерба не зависит.
Для получения нужно постановление о признании потерпевшим по делу по ст. 205 УК РФ. Но следствие пока не признаёт продавцов потерпевшими — потому что WB не передаёт данные инвентаризации следствию. Круг замкнулся: нет документов от WB — нет постановления — нет 300 тысяч — нет списания убытков.
Почему WB это выгодно
Перемещение и «зависание» товара — серая зона, где ни компенсировать не нужно (товар «не сгорел»), и списать продавец не может (товар «не уничтожен»). Товар числится, но не работает. WB не несёт расходов ни на компенсацию, ни на документы. Продавец не может ни списать, ни продать, ни уйти — потому что остатки где-то «в системе».
Параллельно WB задерживает обычные выплаты продавцам за проданный товар. За неделю с 27 июля по 2 августа не дошли до продавцов около 20 млрд рублей. Систему «Баланс продавца» атаковали — и это, по версии WB, причина задержек. Систему восстановили, но задержки продолжаются.
Стратегия выглядит так: выдать справку, которая ничего не подтверждает — формально откликнулась. Открыть отчёты — но без статуса уничтожения. Не выдавать акт об уничтожении — потому что с ним продавец сможет списать убытки и подать иск. Тянуть инвентаризацию месяцами. Тем временем товар «висит» в системе, начисляются штрафы и плата за хранение. А продавец платит налоги с денег, которых уже нет.
Что реально можно делать
Ждать и давить на WB одновременно. Запрашивать письменно — через обращение в поддержке и заказным письмом с описью — поартикульный перечень, акт об уничтожении, инвентаризационную ведомость, копию справки МЧС. Если ответа нет через 30 дней — это основание для претензии. Если не отвечает 60 дней — можно идти в суд не за компенсацией, а за обязанием предоставить документы.
Идти в суд с заявлением об установлении юридического факта (ст. 218 АПК РФ или ст. 264 ГПК РФ). Не иск к WB о компенсации — а обращение к суду: установите факт, что товар был на складе и утрачен в результате ЧС. Доказательства — выгрузки из ЛК, накладные, переписка с поддержкой, публикации в СМИ. Суд устанавливает факт — и на основании решения налоговая обязана принять расход. WB — третье лицо, не ответчик. Это обходит форс-мажор. Но реальной судебной практики по этому основанию пока нет.
Списать то, что подтверждено, ждать остальное. Если по части товара есть хотя бы отчёт WB о нахождении на пострадавшем складе — попробовать. Налоговая может снять, но практика формируется, и прецеденты будут.
Проверить, попали ли вы в реестр для отсрочки. Если да — отсрочка применяется автоматически. Если нет — выяснять через ФНС, почему WB вас не включила.
К чему всё идёт
Ким сказала прямо: платить не будем. Правительство дало отсрочку, но не списание. ФНС требует документы, которых у продавца нет и которые WB не выдаёт. Судебная практика по новой оферте и по атакам БПЛА только формируется. Государственная помощь в 300 тысяч недоступна без постановления следствия, а следствие ждёт данные от WB, которые WB не передаёт.
Никто из опрошенных в СМИ продавцов не сообщил, что получил полный комплект документов от WB. Юристы говорят одно: либо ждать, либо судиться за документы. Но суд — полгода минимум. А налоги — через год.
Похоже, расчёт именно такой: затянуть. Чтобы продавцы, не дождавшись документов, списали потери молча — за свой счёт. Чтобы к моменту, когда судебная практика сформируется, большинство уже закрылось или перешло на другие платформы.
Продавец — единственная сторона, которая не виновата и не защищена. WB защищена форс-мажором и правительством. ФНС защищена процедурой. Государство дало отсрочку, но не деньги. Документов от WB нет — и, судя по динамике, не будет. Продавец остаётся с сгоревшим товаром, без документов, без компенсации, без возможности списать убытки и с требованием платить налоги в срок.
И это не сбой системы. Это, похоже, и есть система.