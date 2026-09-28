Документов нет, и не будет»: как продавцы Wildberries застряли без убытков и без прав

Что WB дала — и почему это бесполезно

На конец сентября 2026 года продавцы имеют в личных кабинетах два документа от WB. Оба — бесполезны для списания убытков.

Справка от ООО «РВБ». Появилась в личных кабинетах в начале августа. Содержит одну смысловую фразу: «товары пострадали в результате обстоятельств непреодолимой силы». Ни артикулов, ни количества, ни стоимости, ни статуса — уничтожен, повреждён или перемещён. Налоговая как основание для списания её не принимает.

Отчёт о товарах на пострадавшем складе. WB открыла раздел «Финансовые отчёты» 28 августа. Есть артикул, номенклатура, количество. Но это справочная выгрузка, а не акт об уничтожении. Списать по ней нельзя — нет статуса утраты.

Акта об уничтожении — нет ни у кого. WB заявляет, что инвентаризация не завершена: не на все объекты разрешён доступ, на некоторых идут восстановительные работы. Когда будет готово — неизвестно. Справки «будут формироваться автоматически и появятся в разделе "Документы"». Ждут с июля.

Справки МЧС — нет. МЧС выдаёт документы собственнику склада, то есть WB. Продавцу напрямую — отказ. Запросить копию у WB — можно, но WB не торопится.

Добровольные выплаты — есть, но копейки. Один селлер получил 37 тысяч при потере на 1,5 миллиона. Другой — 1300 рублей при себестоимости 25 тысяч. Формула расчёта не раскрыта. Выплаты приходят на баланс с пометкой «добровольная выплата за товары, пострадавшие в результате обстоятельств непреодолимой силы» — без признания вины и без возможности оспорить сумму.