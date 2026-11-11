ФНС проверяет траты по бизнес-картам у УСН «доходы»: как ответить на требование и не заплатить за чужой кофе с взносами

Почему до сих пор «доходники» считались неуязвимыми — и почему это был миф

Логика, на которую годами опирались компании на «доходах», простая: при ставке 6% с доходов кассовым методом расходы не уменьшают налоговую базу. А раз расходы для налога безразличны, налоговикам нет резона в них лезть — экономического смысла в проверке нет. Как сформулировал основатель юрфирмы «Формула согласия» Дмитрий Ломакин, раньше налоговую такие расходы «не интересовали», потому что они не влияли на налогооблагаемую базу. Партнёр бюро «Нортия» Алексей Мельников добавляет: фирмы на «доходах» были уверены, что их расходы ФНС не волнуют, и спокойно тратили деньги бизнеса, в том числе на личные нужды, не заботясь о документировании .

Проблема в том, что «налоговый» аргумент и «трудовой» — это разные аргументы. Даже если расходы не влияют на налог при УСН «доходы», траты со счёта компании в пользу физлица остаются доходом этого физлица — и тогда вступает в игру НДФЛ и страховые взносы. Режим налогообложения здесь ничего не меняет: по закону сотрудник любой организации, на любом спецрежиме, не вправе использовать бизнес-карты для личных покупок и обязан подтверждать траты документами — на этом настаивает налоговый адвокат Иван Яголович .

Иными словами, «доходники» не были неуязвимыми — они были непроверяемыми. Пока контроль был выборочным. Теперь выросло число требований, и консультанты связывают это с двумя факторами: автоматизацией налогового контроля и доступом ФНС к банковским данным . Технически задача несложная: банковские выписки по корпоративным картам поступают в ФНС, алгоритм находит операции в пользу физлиц или покупки без признаков деловой цели — дальше идёт требование о представлении документов.