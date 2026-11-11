ФНС проверяет траты по бизнес-картам у УСН «доходы»: как ответить на требование и не заплатить за чужой кофе с взносами

Что произошло
В 2026 году инспекции начали массово запрашивать у компаний на УСН с объектом «доходы» документы, подтверждающие безналичные расходы, — прежде всего по операциям с корпоративными (бизнес-) картами. Об этом сообщили изданию РБК юристы и налоговые консультанты; новость в течение дня подхватили Forbes, «Коммерсант», Т—Ж и отраслевые ресурсы. Инспекторы требуют чеки, авансовые отчёты и иные документы, доказывающие, что деньги потрачены на нужды бизнеса, а не на личные покупки сотрудников. Если подтвердить траты нечем — их грозят переквалифицировать в выплаты работникам с доначислением НДФЛ и страховых взносов .
ФНС по этому поводу дежурно пояснила: служба систематически контролирует соблюдение законодательства, в том числе в рамках камеральных проверок, а конкретный набор мероприятий определяется отдельно — с учётом риск-ориентированного подхода .
Почему до сих пор «доходники» считались неуязвимыми — и почему это был миф
Логика, на которую годами опирались компании на «доходах», простая: при ставке 6% с доходов кассовым методом расходы не уменьшают налоговую базу. А раз расходы для налога безразличны, налоговикам нет резона в них лезть — экономического смысла в проверке нет. Как сформулировал основатель юрфирмы «Формула согласия» Дмитрий Ломакин, раньше налоговую такие расходы «не интересовали», потому что они не влияли на налогооблагаемую базу. Партнёр бюро «Нортия» Алексей Мельников добавляет: фирмы на «доходах» были уверены, что их расходы ФНС не волнуют, и спокойно тратили деньги бизнеса, в том числе на личные нужды, не заботясь о документировании .
Проблема в том, что «налоговый» аргумент и «трудовой» — это разные аргументы. Даже если расходы не влияют на налог при УСН «доходы», траты со счёта компании в пользу физлица остаются доходом этого физлица — и тогда вступает в игру НДФЛ и страховые взносы. Режим налогообложения здесь ничего не меняет: по закону сотрудник любой организации, на любом спецрежиме, не вправе использовать бизнес-карты для личных покупок и обязан подтверждать траты документами — на этом настаивает налоговый адвокат Иван Яголович .
Иными словами, «доходники» не были неуязвимыми — они были непроверяемыми. Пока контроль был выборочным. Теперь выросло число требований, и консультанты связывают это с двумя факторами: автоматизацией налогового контроля и доступом ФНС к банковским данным . Технически задача несложная: банковские выписки по корпоративным картам поступают в ФНС, алгоритм находит операции в пользу физлиц или покупки без признаков деловой цели — дальше идёт требование о представлении документов.
Как это выглядит на практике: два кейса
Кейс первый — «спасли возвратом». Московская компания на УСН «доходы» с оборотом 60 млн рублей получила требование подтвердить траты по корпоративным картам за квартал — 3 млн рублей. Покупки совершали гендиректор и сотрудники: кофе, вода, принтеры, книги, конверты, брендированные пакеты, тумбочки, небольшой ремонт офиса. Документов никто не оформлял. Инспекция прямо предупредила: неподтверждённые траты будут переквалифицированы в зарплату — это дало бы доначисления порядка 1,3 млн рублей. Спасла компания сама себя: гендиректор внёс личные 3 млн рублей на счёт компании, объяснив, что организация компенсировала расходы по картам. Поскольку деньги вернулись на счёт, ФНС не признала траты выплатой зарплаты .
Кейс второй — «транспортная компания». Инспекция обнаружила переводы с корпоративной карты на личную карту гендиректора транспортной компании. Целевое использование денег компания подтвердить не смогла — и инспекция признала их доходом директора. По данным Клерка, в аналогичной ситуации налоговики доначислили 667 тыс. рублей страховых взносов и 139 тыс. рублей штрафа при неподтверждённых операциях на 1,9 млн рублей .
Обратите внимание на асимметрию: в первом кейсе деньги «назад» вернулись в компанию — претензий нет. Во втором — ушли физлицу навсегда — доначисления есть. Это ключ ко всей теме.
Чем именно грозит неподтверждённая трата
Механика доначислений зависит от того, кто получатель:
Трата в пользу работника (карта оформлена на сотрудника, покупка не связана с бизнесом) — риск переквалификации в выплату в рамках трудовых отношений: НДФЛ у источника, страховые взносы, штрафы за неисполнение обязанностей налогового агента.
Трата в пользу самого директора-собственника — здесь картина тоньше. Налоговый консультант Дмитрий Костальгин обращает внимание: если собственник тратит на себя любимого, это по логике скорее дивиденды, а дивиденды страховыми взносами пока не облагаются — доначисляется НДФЛ. Классическая параллель — практика по беспроцентным займам собственникам: если заём не гасится и бесконечно продлевается, суды признают его дивидендами и доначисляют НДФЛ .
Важная оговорка, которую подчёркивают все источники: отсутствие чека или авансового отчёта само по себе не означает автоматической переквалификации в доход. Для доначисления инспекция должна установить обстоятельства использования средств . Это работает и в вашу пользу: у требования есть логика, и на неё можно отвечать документами.
Суды сейчас не помощники
Считать, что «в суде отобьёмся», в текущей конъюнктуре рискованно. По данным Business FM, в первом полугодии 2026 года суды поддержали налоговиков в 95% налоговых споров — это максимум с 2016 года. Было рассмотрено около 2 700 дел, в пользу ФНС взыскано порядка 160 млрд рублей, налогоплательщики сохранили лишь около 8 млрд . На этом фоне стратегия «не доказывать, а предотвратить» выглядит разумнее, чем «не доказывать, а судиться».
Что запрашивают и что считать подтверждением
Обычно требование касается операций с корпоративными картами за период (как правило, квартал) и просит: чеки, авансовые отчёты, документы, подтверждающие связь покупки с деятельностью компании .
Что закрывает трату по бизнес-карте:
Авансовый отчёт с приложением чека или иного документа о покупке. Напомню базовое правило: деньги под отчёт выдаются на основании распорядительного документа руководителя (приказа), а по завершении — отчёт с документами.
Чек, счёт, накладная, акт — с расшифровкой, что именно и зачем куплено. «Принтер» — это расход, «подарок имениннику» — вопрос.
Внутренние документы, объясняющие деловую цель: приказ о ремонте офиса, накладная на канцтовары, договор с поставщиком.
Чего недостаточно: простого письма «эти траты связаны с бизнесом». Как отмечает Ломакин, одного заявления мало — нужна первичка .
Пошаговый план, что делать прямо сейчас
Проведите ревизию корпоративных карт. Выпишите все эмитированные карты (включая «забытые» у бывших сотрудников), запросите выписки за текущий год и прошлый период. Особое внимание — переводам на карты физлиц, обналичиванию и покупкам без признаков деловой цели.
Соберите документы по каждой подозрительной операции: чеки (доставки из маркетплейсов — из личных кабинетов), накладные, договоры. Где чека нет, но товар есть — восстановите подтверждение у продавца.
Проведите авансовые отчёты по факту. Если кто-то брал карту «по-тихому» — оформите авансовый отчёт задним числом только с реальными документами; подделку делать нельзя, но легализовать реальную покупку приказа руководителя и отчётом — можно.
Неподтверждённые личные траты верните на счёт компании. Механика из кейса выше: физлицо вносит деньги на счёт организации, организация фиксирует компенсацию расходов — после этого траты перестают быть «скрытой выплатой» . Это работает, пока вопрос не дошёл до акта и решения — на этапе требования исправить situation ещё можно.
Закройте процесс. Утвердите или обновите приказ о подотчёте: лимиты, срок отчёта, перечень держателей карт. Санкционируйте каждую карту персонально и запретите передачи карты из рук в руки.
Ответьте на требование вовремя и полно. Сгруппируйте операции по назначению, приложите первичку, к каждой группе — краткое пояснение о деловой цели. Полный и структурированный ответ на требование часто закрывает вопрос без дальнейших мероприятий.
Насколько глубоко копают: на что может расшириться проверка
Требования по картам — не изолированная кампания, а часть broader контроля за «скрытыми выплатами» и «личным потреблением» через счёт компании. Адвокат Александр Ерасов описывает логику ФНС так: налоговики смотрят расходные операции, проверяют взаимоотношения с самозанятыми (не прикрывают ли те трудовые отношения) и, найдя сомнительные платежи, пересчитывают обязательства как будто выплачивалась зарплата . Предприниматели это подтверждают: по самозанятым требуют акты выполненных работ, по подотчётным наличным — всё те же чеки .
Есть и более изощрённые сюжеты: Костальгин приводит кейс, когда компания поставила на учёт как основное средство часы Vacheron Constantin для директора — мол, это его «рабочий инструмент» для переговоров. ФНС оспорила, налогоплательщик проиграл . Мораль: граница между «расходом компании» и «личным потреблением» проводится не формально, а по существу — и сейчас суды чаще, чем обычно, соглашаются с налоговой.
Перегибы на местах — тоже есть
Объективности ради: не все эксперты считают всплеск требований здоровым. Костальгин прямо говорит, что кампания «начинает напоминать охоту на ведьм», перегибы на местах существенные, и суды, похоже, не готовы их балансировать . Поэтому если доначисление пришло на очевидно бизнесовые траты (бензин, хостинг, канцелярия, встречные акты) — оспаривать стоит, но с максимальным пакетом документов и, возможно, с юристом: при 95% побед ФНС в судах ставка на «потом разберёмся» — слабая ставка.
Коротко
Компании на УСН «доходы» столкнулись с тем, что траты по бизнес-картам проверяют так же, как при «доходы минус расходы», — с риском доначисления НДФЛ и взносов на неподтверждённые суммы. Отделаться устным «это рабочий, не личный» не выйдет: нужна первичка — чеки, авансовые отчёты, акты, приказы. Неподтверждённые личные траты лучше вернуть на счёт компании, пока вопрос не дошёл до акта. И главное — ревизию карт стоит сделать не после требования, а до него.