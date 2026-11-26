Цена вопроса: цифры

Теперь то, ради чего обычно читают такие статьи до конца.

За неподачу декларации 3-НДФЛ — штраф по ст. 119 НК: 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный и неполный месяц просрочки, максимум 30%, минимум 1 000 рублей. Пример: налог 500 000 руб., декларация сдана через 4 месяца — штраф 100 000 руб., то есть ровно потолок. Нюанс: с 26 июня 2026 года штраф за просрочку нулевой декларации отменён — с обратной силой. Но если в декларации есть хоть какая-то сумма к уплате, пусть минимальная, — штраф прежний. rg.ru +1

За неуплату или неполную уплату налога — ст. 122 НК: 20% от недоимки, а при доказанном умысле — 40%. Плюс пени — 1/300 ключевой ставки за каждый день. И заметьте: штраф по 119-й и по 122-й начисляются одновременно — это два разных состава, а не «или-или». vitvet.com +1

Валютный контур живёт по ст. 15.25 КоАП, и цифры там скромнее, но пикантность в том, что они штрафуют за сам факт сокрытия, а не за налог: не уведомили об открытии зарубежного счёта — 4 000–5 000 руб., уведомили с опозданием — 1 000–1 500 руб.. Не сдали отчёт о движении средств (срок — до 1 июня следующего года) — 2 000–3 000 руб. за первое нарушение, но ровно 20 000 руб. за повторное. А вот за незаконную валютную операцию на зарубежном счёте — например, зачисление средств с нарушением ограничений — штраф уже от 20% до 40% от суммы операции. klerk.ru +2

Верхняя планка — уголовная. Уклонение физлица от уплаты налогов в крупном размере (ст. 198 УК) — штраф до 500 000 руб. либо лишение свободы до трёх лет. Для «значительных средств на зарубежных картах» это уже не теория: масштабу внимания, который Егоров обозначил публично, обычно предшествует масштаб методических разработок.