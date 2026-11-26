Глава ФНС Даниил Егоров в интервью РБК проговорил то, о чём профессиональное сообщество говорило уже пару лет полушёпотом: у службы есть данные о сделках с недвижимостью в ОАЭ. Не «у некоторых». Есть — и в масштабах, достаточных для того, чтобы сказать это в публичном интервью.
Что именно прозвучало
Первое. Проблема «в документах купли-продажи нет российского ИНН» больше не работает как щит: ФНС научилась сопоставлять сведения о сделках без ИНН с конкретными физлицами.
Второе. Отсутствие автоматического обмена сведениями с той же ОАЭ — не приговор: «ситуация способна измениться». И вот тут happened новость, которая меняет картину: с 1 января 2026 года уже действует новое соглашение РФ–ОАЭ об избежании двойного налогообложения, подписанное 17 февраля 2025 года и вступившее в силу 18 июля. Старое соглашение 2011 года физлиц не покрывало — только госпредприятия. То есть «способна измениться» уже случилось: Эмираты уходят из офшорного списка Минфина и встают в контур обмена данными. Канал, на отсутствие которого делали ставку, открывается ровно в тот момент, когда в нём начинается движение.
Третье — самое жёсткое. Продавцам недвижимости глава службы посоветовал «готовиться исполнять налоговые обязательства». И отдельно разобрал ментальность «моя хата с краю»: в Эмиратах она неверна.
Что это значит практически
Продажа зарубежной недвижимости — это доход, облагаемый НДФЛ: для налоговых резидентов по прогрессивной шкале от 13% до 22%, для нерезидентов — 30%. И здесь два уточнения, о которых забывают чаще всего:
Минимальный срок владения не работает за границей. Льгота «владел больше 3–5 лет — не плати» распространяется только на объекты в России. Зарубежная квартира облагается НДФЛ независимо от срока владения.
Имущественный вычет тоже. Миллион рублей вычета при продаже — только для недвижимости в РФ. По эмиратской квартире вычета нет.
А вот зачёт налога, уплаченного в стране продажи, теперь концептуально возможен — новое СИДН с 2026 года распространяет его на физлиц. Но в ОАЭ налога на доход от продажи жилья у физлица по-прежнему нет, значит и зачитывать нечего: НДФЛ платится в России полностью. Двойного налогообложения тут нет — есть просто налог, который до сих пор многие не платили.
Второй контур риска — счета. Егоров отдельно выделил тех, кто получает значительные средства на карты банков других стран. Доход налогового резидента РФ декларируется в России независимо от того, на какой счёт и в какой валюте он пришёл.
Цена вопроса: цифры
Теперь то, ради чего обычно читают такие статьи до конца.
За неподачу декларации 3-НДФЛ — штраф по ст. 119 НК: 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный и неполный месяц просрочки, максимум 30%, минимум 1 000 рублей. Пример: налог 500 000 руб., декларация сдана через 4 месяца — штраф 100 000 руб., то есть ровно потолок. Нюанс: с 26 июня 2026 года штраф за просрочку нулевой декларации отменён — с обратной силой. Но если в декларации есть хоть какая-то сумма к уплате, пусть минимальная, — штраф прежний. rg.ru +1
За неуплату или неполную уплату налога — ст. 122 НК: 20% от недоимки, а при доказанном умысле — 40%. Плюс пени — 1/300 ключевой ставки за каждый день. И заметьте: штраф по 119-й и по 122-й начисляются одновременно — это два разных состава, а не «или-или». vitvet.com +1
Валютный контур живёт по ст. 15.25 КоАП, и цифры там скромнее, но пикантность в том, что они штрафуют за сам факт сокрытия, а не за налог: не уведомили об открытии зарубежного счёта — 4 000–5 000 руб., уведомили с опозданием — 1 000–1 500 руб.. Не сдали отчёт о движении средств (срок — до 1 июня следующего года) — 2 000–3 000 руб. за первое нарушение, но ровно 20 000 руб. за повторное. А вот за незаконную валютную операцию на зарубежном счёте — например, зачисление средств с нарушением ограничений — штраф уже от 20% до 40% от суммы операции. klerk.ru +2
Верхняя планка — уголовная. Уклонение физлица от уплаты налогов в крупном размере (ст. 198 УК) — штраф до 500 000 руб. либо лишение свободы до трёх лет. Для «значительных средств на зарубежных картах» это уже не теория: масштабу внимания, который Егоров обозначил публично, обычно предшествует масштаб методических разработок.
Кому это сейчас холодно по спине
Тем, кто продавал жильё в ОАЭ и не отразил сделку в 3-НДФЛ: окно для самостоятельного исправления открыто, а подача уточнёнки с доплатой и пенями до того, как инспекция сама нашла занижение, освобождает от штрафа по ст. 122. После требования о пояснениях это окно закрывается.
Тем, кто владеет, но пока не продавал: обязанность отчитываться о движении средств по зарубежным счетам действует независимо от наличия дохода, и срок давности по валютным нарушениям — два года со дня нарушения, а для длящихся — со дня обнаружения.
Тем, кто собирается продавать: считать базу лучше до сделки. С 2026 года, с действующим СИДН и обменом сведениями, «не узнают» перестало быть рабочим предположением — даже по формальным критериям.
Главное
ФНС не получила новых полномочий — она дообучилась работать с теми данными, которые и так существуют, а теперь к ним добавляется и договорной канал обмена с ОАЭ. Услуга, которую государство здесь оказывает бесплатно, — демонстрация того, что расчёт на невидимость проиграл. Планировать продажи и потоки платежей теперь нужно исходя из обратного допущения: узнают. Ставка на то, что завтра не случится, — это не оптимизация. Это просто ставка. И, как заметил сам Егоров, нельзя знать, что произойдёт завтра.