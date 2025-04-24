Вход на «Клерк» без пароля

Пароли — это величайший костыль, который живёт с нами с ранних времён интернета и от которого довольно сложно избавиться. На этой неделе мы добавили возможность входить на «Клерк» без пароля — по отпечатку пальца или по face id или просто с вашего постоянного компьютера. Это была довольно большая и сложная работа, которая в итоге визуально вмещается всего в два экрана:

Так выглядит добавление ключа в профиль

А так выглядит вход без пароля

Если не терпится настроить — то можно сразу переходить и добавлять ключ в профиль.

А для более вдумчивого чтения, расскажу про технологию ниже.