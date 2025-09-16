Как изменился «Клерк» за 10 лет

В сентябре 2015 года я пришёл в Клерк работать программистом. Расскажу быстренько, как выглядел Клерк 10 лет назад.
Вначале я работал удалённо, месяц на полставки, а потом на полную. Офис представлял из себя половину от половины от текущего и без ремонта. Вся часть направо от входа (где холл с телевизором и далее остальные комнаты типа HR и программистов) ещё была спрятана за стеной и не выкуплена. Часть, где сейчас лофт продавцов и бухгалтерия, кажется, кому-то сдавалась. А все сотрудники сидели в одной комнате, там, где сейчас кабинет Бориса. Конечно, не было такого крутого дизайна и ремонта помещений. А @Борис Мальцев уже тогда был так же крут, как сейчас 🤩
Сотрудников было, кажется, около 5 человек, примерно помню такой набор:
Продавец B2B (понятия B2C тогда не было);
Бухгалтер;
Один какой-то приходящий программист, который пришёл только что;
Михаил — человек, который проработал в клерке около месяца, но за это время успел позвать меня.
(Скорее всего, тогда была ещё редакция, но я тогда не интересовался этим.)
Если сейчас посмотреть на то, чем занимается «Клерк» сейчас, то очень грубо структура продуктов такая:
Премиум (для пользователей):
Образование
Консультации
Разборы
Инструменты для бухгалтера
Конференции
100500 более мелких сервисов
Для бизнеса:
Блоги
Спецпроекты
Медийка
100500 более мелких сервисов
А в те времена вместо всего этого был только один продукт — продажа баннерных мест🤕.
Кстати, уже тогда на форуме тусил @Виктор Любезный, но я с ним познакомился гораздо позже.
Я работал в университете в ИТ начальником отдела и в «Клерке» с первых минут почувствовал абсолютную свободу творчества. В университете было неважно, что ты делаешь, важно было только то, какая информация циркулирует по бюрократическим цепочкам.
В «Клерке» было ровно наоборот: не важно было ничего, кроме результата, всё остальное — на твоё усмотрение.
Тут можно позволить себе открыто думать в любом направлении, и если ты действительно придумал что-то ценное, вся компания тут же приложит максимум усилий, чтобы это реализовать — даже сейчас, когда нас больше 100 человек, часть этого духа присутствует.
За 10 лет много произошло, но никогда не было скучно. Планы и направления часто менялись, и всегда можно было себя приложить, при этом важен был результат.
Главная причина, почему я не заскучал за 10 лет, — никогда тут не упирался ни в кого, кроме себя. Тут нет никаких препятствий для роста, ты получаешь ровно то, что делаешь для компании.
То есть, любые сложности в работе — это сложности по работе с собой, никто другой не мешает.
В общем, с собой надо работать всегда и везде, и скучно-нескучно тут ни при чём. Получается, что работа над собой — это и есть суть работы в «Клерке». Мне такое очень подходит.
Несколько интересных фактов про то, какой клерк был технически
Когда я пришёл, был только доступ к боевому серверу, больше никакой информации не предоставили. Да и других серверов не было.
Код был в состоянии «несколько лет несколько фрилансеров приходило, чтобы сделать несколько правок и уйти». Он лежал прямо на боевом сервере и прямо туда заливался напрямую, был ещё репозиторий в SVN, в который никто долго ничего не пушил, так как все заливали сразу на бой.
Был PHP 5.1, основной код написан на PHP 4, кодировка win2151. Были 3 папки проекта htdocs, core и forum.
Всё, что мы сейчас называем ведением проектов (CRM, задачи, доски, планы), происходило в каком-то мессенджере тех времён в одном чате, либо в личке с @Борис Мальцев.
Было множество интересных историй, связанных с тем, что отсутствием программистов, знающих, как устроен наш сайт.
Например, спустя 2 года я заметил, что плашка на сайте иногда становится жёлтой, а иногда красной, и никто не знает почему. Оказалось, что какой-то скрипт на сервере замерял хеш суммы файлов кода и, когда они расходились, менял цвет плашки. Так кто-то до этого боролся с постоянными взломами, когда хакеры правили код через дырявые скрипты.
Ещё у нас было около 20 лент типа /buh/articles/ law/articles/ soft/articles и т.п. и для каждой из них была своя копия вёрстки. Если надо было поменять кнопку в шапке, то надо было делать это примерно в 100 местах по сайту. То же касается страниц материалов. Если добавляешь счётчик просмотров под статьёй для бухгалтера, то надо было копировать его 1 к 1 в остальные 20 типов статей.
Спустя лет 5 работы я нашёл раздел Клерк для туриста где мы продавали туры, он был заброшен, но всё это время работал
На «Клерке» был найден (и убит) психологический раздел и раздел с торговлей книгами.
Ещё пара слов
Не хочу, чтобы выглядело, как будто «Клерк» был плох, на самом деле уже тогда это был суперкрупный ресурс с 10-летней историей, огромной аудиторией.
При этом это ещё и были такие времена молодого интернета, когда какая-нибудь группа людей с форума вполне могла собраться со всей страны и приехать на шашлыки или где-то встретиться.
Сейчас, времена другие, всем нужен комфорт. Теперь вместо шашлыков прекрасная конференция для бухгалтеров. Кстати, ближайшая будет 11 — 12 декабря 2025, так что приходите все. Можно приехать в Москву, или смотреть онлайн.
Клерк тогда уже был огромен, и он тогда уже пережил много этапов, просто я попал в момент, когда ему поплохело, но до этого тут были и топовые дизайнеры, и команды из 10+ программистов.
Я долгое время ощущал себя, как будто раскапываю в джунглях остатки древней цивилизации и каждый раз удивляюсь мудростям древних, которые удавалось раскопать под многолетними наслоениями и деятельностью варваров.
Основной провал
Был такой период, когда надо было чистить и удалять лишнее на сайте, потому что код был в ужасном состоянии, времени делать рядом с нуля и переписывать всё не было, и надо было удалять дублирующиеся и неиспользуемые куски (те же 20 шапок сайта), чтобы после рефакторинга заведовать уже более мелкой кодовой базой.
Во время безудержной чистки всего говнокода, который я находил, и упрощения было убито несколько разделов, которые я считал мёртвыми. В частности, припоминают постоянно, что я убил раздел с анекдотами. Тогда были настолько круты, что могли много лет не думать про SEO-оптимизацию, трафик и аудитория сами появлялись, а сейчас, конечно, обидно. Забавно, что анекдоты до сих пор лежат в базе данных, и в один прекрасный момент можно будет поржать и восстановить их как артефакт эпохи.
Будущее
Про будущее не хочется тут ничего загадывать, в «Клерке» собралась прекрасная команда, которая перманентно думает о будущем, там всё настолько детализировано, что в рамках такого поста нет смысла рассказывать общие факты. А детали потянули бы не на один пост.
Я лично занимаюсь сейчас разным. Много времени общаюсь с руководителями, участвую в планировании и оценке новых сервисов. Люблю заниматься вопросами нагрузки инфраструктуры и скоростью работы сайта. Иногда могу залезть и закодить небольшую задачку. Например, недавно делал таблицу рекордов для игр (у меня был корыстный интерес, хотел занять первое место в сапёре, а таблицы рекордов не было).
Иногда трачу много времени на архитектуру для старых и новых проектов. Иногда захожу в продукт с самого начала и довожу его до состояния, когда можно передать крутым профильным продактам. Так, например, появилась первая версия Консультаций, инструмента Конструктор учётной политики и многие другие сервисы.
Комментарии14
Вася, поздравляю с круглой датой! А можно, пожалуйста, фото тебя 10-летней давности?)))
Вася, ты не только четкий программист, и двигатель АйТи в Клерке, но как оказалось, ходун (совсем недавно в клерке проходил конкурс на самого лучшего ходуна), так Вася проходил по 35 км в день, и мы его всем Клерком пытались обогнать))) и, кстати, он еще и йогой занимается, вот такие у нас программисты😉
Ого, вот это время летит)))