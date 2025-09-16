Как изменился «Клерк» за 10 лет

В сентябре 2015 года я пришёл в Клерк работать программистом. Расскажу быстренько, как выглядел Клерк 10 лет назад.

Вначале я работал удалённо, месяц на полставки, а потом на полную. Офис представлял из себя половину от половины от текущего и без ремонта. Вся часть направо от входа (где холл с телевизором и далее остальные комнаты типа HR и программистов) ещё была спрятана за стеной и не выкуплена. Часть, где сейчас лофт продавцов и бухгалтерия, кажется, кому-то сдавалась. А все сотрудники сидели в одной комнате, там, где сейчас кабинет Бориса. Конечно, не было такого крутого дизайна и ремонта помещений. А @Борис Мальцев уже тогда был так же крут, как сейчас 🤩

Сотрудников было, кажется, около 5 человек, примерно помню такой набор:

@Борис Мальцев; Продавец B2B (понятия B2C тогда не было); Бухгалтер; Один какой-то приходящий программист, который пришёл только что; Михаил — человек, который проработал в клерке около месяца, но за это время успел позвать меня.

(Скорее всего, тогда была ещё редакция, но я тогда не интересовался этим.)

Если сейчас посмотреть на то, чем занимается «Клерк» сейчас, то очень грубо структура продуктов такая:

Премиум (для пользователей): Образование Консультации Разборы Инструменты для бухгалтера Конференции 100500 более мелких сервисов Для бизнеса: Блоги Спецпроекты Медийка 100500 более мелких сервисов

А в те времена вместо всего этого был только один продукт — продажа баннерных мест🤕.

Кстати, уже тогда на форуме тусил @Виктор Любезный, но я с ним познакомился гораздо позже.

Я работал в университете в ИТ начальником отдела и в «Клерке» с первых минут почувствовал абсолютную свободу творчества. В университете было неважно, что ты делаешь, важно было только то, какая информация циркулирует по бюрократическим цепочкам.

В «Клерке» было ровно наоборот: не важно было ничего, кроме результата, всё остальное — на твоё усмотрение.

Тут можно позволить себе открыто думать в любом направлении, и если ты действительно придумал что-то ценное, вся компания тут же приложит максимум усилий, чтобы это реализовать — даже сейчас, когда нас больше 100 человек, часть этого духа присутствует.

За 10 лет много произошло, но никогда не было скучно. Планы и направления часто менялись, и всегда можно было себя приложить, при этом важен был результат.

Главная причина, почему я не заскучал за 10 лет, — никогда тут не упирался ни в кого, кроме себя. Тут нет никаких препятствий для роста, ты получаешь ровно то, что делаешь для компании.

То есть, любые сложности в работе — это сложности по работе с собой, никто другой не мешает.

В общем, с собой надо работать всегда и везде, и скучно-нескучно тут ни при чём. Получается, что работа над собой — это и есть суть работы в «Клерке». Мне такое очень подходит.