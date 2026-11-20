Бизнес растет, продаж все больше, годовой доход приближается к 20 млн рублей. Казалось бы, повод порадоваться. Но бухгалтер напоминает про НДС, и у собственника возникает вполне резонный вопрос — сколько теперь останется от заработанного?
Сразу скажу, превышение лимита не означает, что придется отдать государству 22% всех поступлений. Но и выбирать 5% только потому, что цифра меньше, не стоит. Нужно рассчитать оба варианта с учетом закупок, вычетов и цен для клиентов.
Я Ксения Червенко, аттестованный аудитор и эксперт с 20-летним опытом в бухгалтерии, финансах и налогах.
Разберемся, как платить НДС на УСН в 2026 году и выбрать выгодную ставку. Покажу расчеты для трех типов бизнеса и дам пошаговый план подготовки. Вы узнаете, что пересмотреть в ценах, договорах и учете, чтобы после уплаты НДС бизнес продолжал зарабатывать.
Лимит НДС на УСН в 2026 году. Когда еще действует освобождение
Порог перехода на НДС в 2026 году составляет 20 млн рублей. Его часто называют лимитом выручки для НДС, но учитывать нужно и другие доходы по налоговым правилам. Сначала проверьте весь предыдущий год, затем отдельно считайте доход с января текущего.
Доход нужно проверить за два периода. По сумме за прошлый год определяют, можно ли начать новый год без НДС. Затем считают доход с января текущего года, чтобы не пропустить момент утраты освобождения. Такой порядок установлен пунктами 1 и 5 статьи 145 НК РФ.
Год, в котором применяется освобождение
Лимит дохода
За какой период считаем доход
2025
60 млн рублей
За весь 2024 год, затем отдельно нарастающим итогом с 1 января 2025 года
2026
20 млн рублей
За весь 2025 год, затем отдельно нарастающим итогом с 1 января 2026 года
2027
20 млн рублей
За весь 2026 год, затем отдельно нарастающим итогом с 1 января 2027 года
2028
20 млн рублей
За весь 2027 год, затем отдельно нарастающим итогом с 1 января 2028 года
Ровно 20 млн рублей еще не считается превышением. Порог 20 млн рублей сохранен на 2027–2029 годы Федеральным законом № 228-ФЗ.
Какие доходы учитывать, чтобы не пропустить превышение лимита НДС
На УСН действует кассовый метод. Обычно доход учитывают, когда деньги поступают на счет или в кассу, а не когда подписан договор или акт.
В расчет входят поступления от продажи товаров, работ и услуг, а также внереализационные доходы, которые учитываются при УСН по статье 346.15 НК РФ. Например, полученные от контрагента штрафы и пени.
Учитывайте и взаимозачеты. Если клиент погасил долг за ваши товары или услуги зачетом встречного требования, эта сумма тоже считается доходом, хотя деньги на счет не поступили. Доход признают на дату взаимозачета.
Отдельно проверьте авансы и разовые сделки, которые легко упустить.
Не учли аванс. Допустим, доход с начала года составил 19,6 млн рублей. В октябре клиент перечислил предоплату 700 тыс. рублей за работу, которую вы выполните в декабре. Доход становится 20,3 млн рублей уже в октябре. Ждать подписания акта в декабре нельзя. Если до этого действовало освобождение, начислять НДС нужно с ноября.
Не учли взаимозачет. Компания продала товар за 500 тыс. рублей, а покупатель оказал ей услуги на 300 тыс. рублей. Стороны зачли встречные долги на 300 тыс. рублей. Эта сумма входит в доход по УСН на дату взаимозачета, хотя деньги на счет не поступили. Если доход с начала года уже близок к 20 млн рублей, такой зачет может привести к превышению лимита.
Забыли про продажу имущества. Компания получила 19 млн рублей от основной деятельности, а затем продала оборудование за 1,5 млн рублей и получила оплату. Эти деньги тоже входят в доход. То, что продажа была разовой и компания обычно не торгует оборудованием, не исключает ее из расчета.
Не все поступления считаются доходом. Полученные кредиты и займы, а также возврат основной суммы выданного займа в расчет не включают. А вот полученные проценты по выданному займу учитывают в доходах.
С продажей имущества у ИП тоже стоит быть внимательнее. Продажа личной вещи и продажа имущества, связанного с предпринимательской деятельностью, могут облагаться по разным правилам. Поэтому перед продажей помещения, автомобиля или оборудования лучше заранее уточнить у бухгалтера, попадет ли полученная сумма в доход по УСН и как повлияет на лимит.
Что учесть ИП при совмещении УСН и патента
Если ИП совмещает УСН и ПСН, для проверки лимита НДС доходы по обоим режимам складывают. Допустим, он получил 12 млн рублей по УСН и 9 млн по патенту. По отдельности суммы меньше 20 млн, но вместе получается 21 млн рублей. Лимит превышен.
В этом случае предприниматель теряет и право на патент, так как в 2026 году для него тоже действует лимит 20 млн рублей. И автоматически переходит на УСН.
❗Будьте внимательны:
Для ИП на двух режимах в расчет берут фактически полученный доход по патентной деятельности, а не потенциальный доход, от которого рассчитывается стоимость патента.
Ведите учет по каждому режиму отдельно, но для контроля лимита сводите суммы вместе.
С какого момента нужно платить НДС на УСН при превышении лимита
Переход на НДС зависит от даты превышения лимита. Если доход за 2025 год превысил 20 млн рублей, налог начисляют с января 2026 года. Если год начали с освобождением, а лимит превысили, например, 14 октября, нужно начислять НДС с 1 ноября, то есть с первого числа следующего месяца.
Что делать с авансом, полученным до перехода на НДС
Допустим, полная предоплата поступила 20 октября, а отгрузка состоялась 10 ноября. В октябре еще действовало освобождение, поэтому начислять НДС с аванса не нужно. Но при ноябрьской отгрузке налог уже возникает. Дата договора и заранее полученная оплата не сохраняют освобождение для этой продажи.
Если покупатель не доплатил НДС сверх старой цены, доход по УСН можно уменьшить на сумму уплаченного налога в периоде отгрузки. Для таких авансов действует специальное правило.
Что меняется в договорах, если доходы превысили 20 млн рублей
После утраты освобождения старая формулировка в договоре «без НДС в связи с применением УСН» не освобождает от налога. Проверьте цену в договоре и согласуйте с покупателем, добавляется ли НДС сверху или входит в прежнюю сумму. При необходимости оформите допсоглашение. Ниже два варианта для ставки 5%.
Что согласовали
Пример формулировки
Платеж покупателя
НДС добавляется к цене
«Цена товара составляет 100 000 рублей без учета НДС. Дополнительно предъявляется НДС по ставке 5% в сумме 5 000 рублей. Общая стоимость составляет 105 000 рублей»
105 000 рублей
НДС входит в цену
«Общая стоимость товара составляет 100 000 рублей, в том числе НДС по ставке 5% в сумме 4 761,90 рубля»
100 000 рублей
В первом случае цена без налога сохраняется. Во втором из прежних 100 000 рублей нужно выделить НДС, и выручка без налога составит 95 238,10 рубля.
Зафиксируйте в допсоглашении итоговую цену, ставку НДС, дату начала новых условий и расчеты по авансам. Затем обновите шаблоны документов. Сам по себе счет на большую сумму не меняет согласованную цену договора.
Ставки НДС при УСН в 2026 году — 5%, 7% или 22% Когда освобождение заканчивается, нужно выбрать, как рассчитывать НДС. Можно применять специальную ставку 5% или 7% без вычета входного налога. А можно платить НДС по общей ставке 22% и уменьшать налог к уплате за счет вычетов по закупкам.
Входной НДС — это налог, который поставщики предъявляют вам при покупке товаров, материалов, оборудования или услуг. Именно его сумма во многом определяет, какой вариант окажется выгоднее.
Ниже в таблице представлены ставки НДС и лимиты дохода на 2026 год с учетом индексации. Эти пределы используют для контроля дохода в течение года. Ставку на начало года определяют по доходу за предыдущий год.
Ставка
При каком доходе доступна
Можно ли вычитать НДС по закупкам
На какой срок выбираем
5%
После утраты освобождения, при соблюдении предела 272,5 млн рублей
Нет, входной НДС включается в стоимость покупок
По общему правилу специальные ставки применяют не менее 12 последовательных кварталов. Но для тех, кто выбрал спецставку впервые, есть возможность передумать и перейти на общие ставки с вычетами в течение первых четырех кварталов (отсчет идет с квартала, за который подана первая декларация с операциями по ставке 5% или 7%)*
7%
При превышении предела для 5%, в пределах 490,5 млн рублей
Нет, входной НДС включается в стоимость покупок
Действует то же правило. Переход с 5% на 7% не запускает отсчет 12 кварталов заново
22%
После утраты освобождения, независимо от границы между 5% и 7%. Для сохранения УСН действует общий предел 490,5 млн рублей
Да, при выполнении условий для вычета
Обязательного срока в 12 кварталов нет. Перейти на специальные ставки можно с начала квартала при соблюдении условий
Для отдельных товаров и операций вместо общей ставки 22% применяются 10% или 0%, а некоторые операции освобождены от НДС.
Ставки 5% и 7% нельзя свободно выбирать между собой. Если доход в течение 2026 года превысит 272,5 млн рублей, право на 5% прекращается с первого числа следующего месяца. При превышении 490,5 млн рублей бизнес теряет право на УСН и специальные ставки уже с первого числа месяца превышения.
* Право отказаться от спецставки есть и у тех, кто начал применять ее в 2025 году, если к началу 2026 года четыре квартала еще не прошли. Заново срок не отсчитывается.
Если спецставка применяется с I квартала 2025 года, досрочно отказаться от нее по этому правилу нельзя.
Когда выгодно применять УСН с НДС 5%
Если у вас основные расходы — зарплата, взносы и покупки у поставщиков без НДС, вычетов будет мало. В таком случае стоит рассчитать вариант со ставкой 5%. Но ориентируйтесь на свои цифры, а не сферу деятельности. Например, у двух одинаковых салонов красоты доля закупок с НДС может сильно различаться.
Когда выгодно применять УСН с НДС 22%
Если вы много закупаете у поставщиков с НДС, стоит посчитать вариант со ставкой 22% и вычетами. Например, магазину нужны товары для перепродажи, а производственной компании — сырье, комплектующие и оборудование.
Из НДС с продаж можно вычесть входной НДС по закупкам, если выполнены условия для вычета. Поэтому при ставке 22% сумма к уплате иногда оказывается меньше, чем при 5%.
Для вычета нужны не только расходы, но и правильно оформленные документы. По общему правилу покупка должна быть принята на учет и использоваться в облагаемых НДС операциях. Нужен счет-фактура или УПД, который его заменяет.
НДС 5% или 22% на УСН — сравниваем на примере трех сфер бизнеса
Во всех трех примерах считаем, что бизнес платит НДС весь год. Цены и объем продаж одинаковы при обеих ставках, а НДС уже входит в указанную выручку.
В обоих вариантах применяем УСН «доходы минус расходы» со ставкой 15%. В общие расходы входят зарплата и взносы, но не рассчитанные ниже НДС и налог по УСН. Закупки с НДС включены в подтвержденные расходы и указаны с налогом 22%.
Во всех трех примерах расходы подтверждены документами и полностью принимаются для УСН. Условия для вычета входного НДС также выполнены. При ставке 22% входной НДС принимаем к вычету и исключаем из расходов по УСН. Рассчитанный налог по УСН сравниваем с минимальным — 1% дохода без НДС — и берем большую сумму. Итоги округляем до рубля.
Эти примеры помогают сравнить ставки НДС, но не выбрать лучший налоговый режим из всех возможных. Для этого отдельно проверяют УСН «доходы», региональные льготы и доступность АУСН.
Салон красоты с выручкой 25 млн рублей
Годовой оборот — 25 млн рублей
Все расходы — 20 млн
Закупки с НДС — 2 млн
Показатель
НДС 5%
НДС 22%
НДС к уплате
1 190 476 ₽
4 147 541 ₽
Налог по УСН
571 429 ₽
204 918 ₽
Результат после расходов и этих налогов
3 238 095 ₽
647 541 ₽
Если сохранить прежние цены, после расходов и налогов у салона останется около 3,24 млн рублей при НДС 5% и только 648 тыс. рублей при НДС 22%. Закупок с НДС немного, поэтому вычет не покрывает разницу между ставками. При выборе 22% в расчет также входит минимальный налог УСН — 1% дохода без НДС.
Образовательный бизнес с выручкой 150 млн рублей
Выручка — 150 млн рублей
Все расходы подтверждены — 70 млн
В эту сумму входят 12 млн рублей на рекламу с НДС
В примере считаем, что услуги облагаются НДС
Перед расчетом для своего бизнеса проверьте, нет ли права на освобождение
Показатель
НДС 5%
НДС 22%
НДС к уплате
7 142 857 ₽
24 885 246 ₽
Налог по УСН
10 928 571 ₽
8 267 213 ₽
Результат после расходов и этих налогов
61 928 571 ₽
46 847 541 ₽
При этих расходах и прежних ценах ставка 5% оставляет бизнесу примерно на 15,08 млн рублей больше. Но это еще не значит, что УСН «доходы минус расходы» выгоднее других вариантов. Отдельно нужно рассчитать УСН «доходы» с учетом уменьшения налога на страховые взносы.
Оптовая торговля автозапчастями с той же выручкой
Выручка — 150 млн рублей
Все расходы подтверждены и составляют 135 млн, из них закупки с НДС — 120 млн.
Показатель
НДС 5%
НДС 22%
НДС к уплате
7 142 857 ₽
5 409 836 ₽
Налог по УСН
1 428 571 ₽
1 438 525 ₽
Результат после расходов и этих налогов
6 428 571 ₽
8 151 639 ₽
Большие закупки с НДС дают существенный вычет. При прежней цене вариант 22% оставляет бизнесу примерно на 1,72 млн рублей больше, чем 5%. Минимальный налог УСН применяется только в варианте с НДС 5%.
Доля закупок сама по себе не определяет выгодную ставку. Сравнивайте, сколько останется после расходов, НДС и налога по УСН.
Как НДС повлияет на цены и заработок
До этого мы сохраняли цены неизменными. Теперь посмотрим, как частичное или полное повышение цены влияет на заработок с одной продажи.
Допустим, услуга стоит 10 000 рублей, переменные расходы на нее составляют 7 000 рублей, а ставка НДС — 5%.
Показатель
До НДС
Поднять цену на 5%
Сохранить цену
Поднять цену на 2,5%
Покупатель платит
10 000 ₽
10 500 ₽
10 000 ₽
10 250 ₽
НДС в цене
—
500 ₽
476,19 ₽
488,10 ₽
Остается после НДС и переменных расходов
3 000 ₽
3 000 ₽
2 523,81 ₽
2 761,90 ₽
При прежней цене после НДС и переменных расходов остается на 15,9% меньше — 2 523,81 рубля вместо 3 000. Это еще не чистая прибыль, из этой суммы нужно вычесть постоянные расходы и налог по УСН. Повышение цены на 5% сохраняет результат с одной продажи при тех же расходах, но может повлиять на число заказов.
Что важно вашим клиентам
Физлицам и бизнесу без права на вычет важна итоговая цена. Для них добавленный НДС увеличивает стоимость покупки.
Компаниям на ОСНО и УСН с правом на вычет стоит показывать цену с НДС и без него. Но ставка 22% сама по себе не делает предложение выгоднее. Покупатель может принять к вычету и предъявленный НДС 5% или 7%, если соблюдены необходимые условия.
Что еще заложить в расходы
Обязательно нужно учитывать стоимость бухгалтерского сопровождения, учетной программы и сервисов. Какие задачи добавятся, разберем в разделе об учете.
Как законно не платить НДС на УСН
Можно согласовать реальные сроки оплаты, изменить модель работы или выбрать другой подходящий режим. Но уже полученную выручку нельзя исключить из дохода только потому, что деньги пришли на другие реквизиты.
Какие варианты можно рассмотреть
Согласовать сроки оплаты. На УСН доход обычно учитывается при получении денег. Поэтому отсрочка платежа по договору может перенести доход на следующий период. Но перенос отгрузки не поможет, если аванс уже поступил. Перенос оплаты между месяцами одного года также не уменьшает годовой доход, хотя может изменить месяц превышения.
Пересмотреть модель продаж. Если бизнес работает посредником, по агентской сделке в его доход обычно входит вознаграждение, а не все полученные для принципала деньги. Но для этого нужно фактически выполнять функции агента. Просто переименовать договор продажи недостаточно. И наоборот, если вы продаете собственный товар через агента или маркетплейс, ваш доход не уменьшается на удержанную комиссию.
Проверьте возможность перехода на АУСН. Этот режим позволяет работать без обычного НДС с продаж при доходе до 60 млн рублей в год. Однако есть ограничения — средняя численность работников не более пяти человек, счета только в уполномоченных банках, безналичная выплата зарплаты и запрет на совмещение с другими спецрежимами.
Что не поможет избежать НДС
Формально распределить выручку между родственниками или подконтрольными ИП
Если за несколькими ИП или компаниями фактически стоит один бизнес, а участники схемы не ведут самостоятельную деятельность, налоговая может увидеть в этом искусственное дробление.
При этом общий адрес, родственники среди собственников или работа в одной сфере сами по себе еще ничего не доказывают. Но если ФНС подтвердит, что бизнес специально разделили ради налоговой выгоды, возможны доначисления, пени и штрафы.
Принимать оплату на личную карту и не отражать ее в учете. Оплата товаров или услуг остается доходом бизнеса, на какой бы счет ни поступили деньги. При этом обычные личные переводы не становятся доходом от бизнеса автоматически. Важно, за что поступила оплата.
Учет НДС при УСН с 2026 года — документы и отчетность
После перехода на НДС нужно настроить документооборот, кассу и календарь платежей. Вот что добавится к привычной работе.
Что появится
Что нужно сделать
Счета-фактуры и УПД
Настроить оформление документов с выбранной ставкой НДС, в том числе учет авансов
Книга продаж и покупок
Вести книгу продаж. При вычетах по закупкам — также книгу покупок. При ставках 5% и 7% она тоже может понадобиться, например для вычета ранее начисленного НДС с аванса
Квартальная декларация
Подавать электронно через оператора не позднее 25-го числа месяца после квартала
Три платежа по НДС
Перечислять налог за квартал равными долями не позднее 28-го числа каждого из трех следующих месяцев
Электронная отчетность и ЭДО
Проверить электронную подпись и подключение к сервису отчетности. Обмен документами с контрагентами настроить отдельно
Касса
Если применяете ККТ, обновить настройки, чтобы с даты начала начисления НДС в чеках отражались правильные ставка и сумма налога
Если срок сдачи декларации или уплаты налога приходится на выходной либо нерабочий праздничный день, он переносится на ближайший следующий рабочий день.
От каких штрафов освобождают новичков по НДС
Если вы впервые начали платить НДС в 2026 году, и опоздали с декларацией за первый квартал работы с НДС, штрафа не будет. Послабление касается только этой отчетности.
Как проверка учета снизила предварительный расчет НДС с 9 до 1,5 млн рублей
При подготовке квартальной отчетности компании-импортера рассчитали НДС к уплате. Получилось больше 9 млн рублей.
В 1С не вносили корректировки таможенной стоимости и не сверяли списания с лицевого счета в таможне. Из-за этого данные программы расходились с таможенными документами, а сумма налога оказалась завышенной.
После пересчета НДС к уплате составил 1,5 млн рублей вместо более чем 9 млн.
В этом случае компания могла переплатить больше 7,5 млн рублей из-за ошибок в учете. Поэтому важно не только выбрать подходящую ставку НДС, но и проверить, правильно ли рассчитан сам налог. Если документы не отражены в учете, даже выгодная ставка не спасет от переплаты.
Восемь первых шагов, если доход приближается к 20 млн рублей
1. Следите, сколько бизнес заработал с начала года. Каждый месяц складывайте доходы за все прошедшие месяцы, включая авансы. Если совмещаете УСН и патент, учитывайте доходы по обоим режимам. Когда сумма приблизится к 20 млн рублей, проверяйте ее после каждого поступления.
2. Спрогнозируйте месяц превышения. Учтите ожидаемые оплаты, предоплаты, разовые сделки и суммы взаимозачетов. Определите, с какой даты потребуется начислять НДС.
3. Сравните 5% и 22%. Возьмите одинаковые продажи и расходы, проверьте доступные вычеты. Посчитайте, сколько прибыли останется после НДС и налога по УСН.
4. Посмотрите, кто ваши покупатели. Какая часть клиентов может принять НДС к вычету, а для кого повышение цены станет дополнительным расходом? С кем новые условия нужно обсудить заранее?
5. Пересчитайте цены. Решите, где сможете добавить НДС сверху, а где придется выделять его из прежней стоимости. Проверьте, сколько будете зарабатывать с каждой продажи.
6. Подготовьте изменения в договорах. Согласуйте цену, ставку налога, дату начала новых условий и расчеты по уже полученным авансам. При необходимости подпишите допсоглашения.
7. Настройте учет и отчетность. Проверьте счета-фактуры и УПД, электронную подпись, сервис отчетности и ЭДО. Если используете кассу, настройте НДС в чеках. Назначьте ответственного за декларацию и внесите налоговые платежи в календарь.
8. Проверьте условия на следующий год. Сопоставьте прогноз годового дохода с действующим порогом освобождения. Отдельно проверьте пределы для выбранной ставки НДС и сохранения УСН.
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