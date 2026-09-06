«Везти на том, кто везет»: 8 правил управления бизнесом в долгую

Если будучи фаундером или СЕО, вы достигли желаемого результата, не порвав связок, — значит, дела у вас идут вполне хорошо. Удалось даже сохранить нормальным пульс? Вообще отлично!



Но когда игра идет в долгую (а бизнес — это не только старт, но и череда забегов), важно бережно распределять свои силы на всю дистанцию — как в марафонском забеге. Не пробовали? Рекомендую! И даже поделюсь контактом крутого тренера, который за 8 месяцев поднимает человека с дивана до марафона! И это реальный кейс ))



Весь кайф преодоления длинной дистанции — в самом путешествии и пересечении финишной черты. Для тех, кто хочет получать от бизнеса не только деньги, но и радость, предлагаю чек-лист ровного течения дел:



✅ Имейте цель. Важно иметь понимание дистанции и времени, за которое необходимо добраться до финиша.



✅ Донесите цель до своей команды — сотрудники должны ее принять. Помните, как наш лидер на Совете безопасности приглашал каждого к микрофону и «подписывал» его под целью? Крутой управленческий прием.



✅ Раздайте роли в забеге. САМИ! Не поручайте эту работу кому-то другому — в противном случае есть риск не попасть в представление исполнителей об их должностных обязанностях. Это решение может быть принято только вами как фаундером/СЕО.



✅ Определите основные упреждающие метрики движения к цели. Продолжая сравнивать бизнес-игру с марафонам, предложу пару вариантов:



— время прохождения контрольных точек;

— темп движения;

— факультативно — остаток вашей выносливости.



✅ Добейтесь максимально простой, наглядной и достоверной визуализации метрик. Не жалейте на это своего времени и сил своих сотрудников. Если не решите упражнение с наглядностью и достоверностью метрик, окажетесь в густом тумане — потеряете в нем силы, ресурсы и команду.



✅ Отслеживайте метрики и регулируйте нагрузку между исполнителями.



✅ ЛИЧНО оценивайте промежуточные итоги. Давайте обратную связь команде и не забывайте хвалить.



✅ Придерживайтесь самой простой тактике — везти на том, кто везет. Только убедитесь, что такой «везущий» у вас в достаточной мере мотивирован гонораром и признанием.



📌 Забирайте чек-лист, и да прибудет с вами успех!



А ещё, чтобы не потерять хватку, помните: ваша команда с вами только тогда, когда вы побеждаете!