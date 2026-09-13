Тот день начался как приключение. Я впервые присоединился к группе опытных райдеров на гравийном заезде. Мой предыдущий рекорд — 40 км по ровной дороге. Их план — 80 км с перепадом высот.

«Почему бы и нет? — подумал я. — Если устану, сверну на базовый круг».

Но группа рванула в одну сторону, как стая гончих. Через 40 км я понял: это не петля, а прямая. Обратно пришлось ехать в одиночку: навигатор сел, силы закончились, а маршрут превратился в ад. Домой я вернулся через 4 часа, едва живой.

Спустя месяц похожий сценарий повторился в бизнесе. Ко мне пришел CEO, который хотел за год увеличить прибыль в 5 раз. Мы рванули в спринт: жесткие KPI, еженедельные отчеты, задачи уровня «поменять РОПа и HRD». Через 4 месяца он сдулся: «Не могу. Не успеваю. Это нереально». Тогда я осознал: бизнес — это не спринт на максимуме сил. Это грейвел-заезд, где важно распределить силы, чтобы добраться до финиша.