Тот день начался как приключение. Я впервые присоединился к группе опытных райдеров на гравийном заезде. Мой предыдущий рекорд — 40 км по ровной дороге. Их план — 80 км с перепадом высот.
«Почему бы и нет? — подумал я. — Если устану, сверну на базовый круг».
Но группа рванула в одну сторону, как стая гончих. Через 40 км я понял: это не петля, а прямая. Обратно пришлось ехать в одиночку: навигатор сел, силы закончились, а маршрут превратился в ад. Домой я вернулся через 4 часа, едва живой.
Спустя месяц похожий сценарий повторился в бизнесе. Ко мне пришел CEO, который хотел за год увеличить прибыль в 5 раз. Мы рванули в спринт: жесткие KPI, еженедельные отчеты, задачи уровня «поменять РОПа и HRD». Через 4 месяца он сдулся: «Не могу. Не успеваю. Это нереально». Тогда я осознал: бизнес — это не спринт на максимуме сил. Это грейвел-заезд, где важно распределить силы, чтобы добраться до финиша.
Что я вынес из этих провалов и как это применить к бизнесу
1. Темп ≠ скорость. Это стратегия
В том злополучном заезде я пытался держаться за лидера группы, игнорируя свой пульс и технику. Результат: перегрев и сход с дистанции.
В бизнесе
Рост в 5 раз за год — это не про «крутить педали быстрее». Это про:
Передачу — найм операционного директора вместо микроменеджмента
Энергию — автоматизация рутины, чтобы CEO не тратил 80% времени на тушение пожаров
Датчики — еженедельный чек-лист не «что сделал», а «как себя чувствуете вы и ваша команда»
Трассу изучают до старта, а не во время
Я даже не посмотрел карту маршрута. Оказалось: 40 км под гору, потом обратно в гору — но уже без группы.
В бизнесе
Прежде чем ставить KPI «25% маржи», нужно понять:
Где подъёмы — узкие места производства
Где спуски — возможности сократить издержки
Где развилки — точки принятия решений (масштабироваться или оптимизировать)
Мой клиент не учёл, что его «прогулочный велосипед» (ручное управление) не готов к горному серпантину.
Сильные стороны — ваш двигатель. Слабые — тормоза
Я всегда был хорош в спусках, помогает скилл мотокросса. Но на том заезде на спусках и ровных участках в одну сторону я не использовал свои сильные стороны. А на обратном пути слил всю каталку на подъёмах и отстал от группы.
В бизнесе
➡️ Если вы гений продукта, но слабы в продажах — не пытайтесь «догнать» конкурентов в холодных звонках. Наймите CRO.
➡️ Если ваша фишка — сервис, а не цена, не ввязывайтесь в ценовую войну. Усильте то, что уже работает.
Тренер и пейсер — не роскошь. Это ремни безопасности
Сейчас я не стартую без GPS-трекера и друга-велотрекера, который знает о хорошей езде всё: когда мне крикнуть «Сбавь!» или «Давай, тут можно вжать!»
В бизнесе
Хороший трекер — это:
Картограф — поможет разложить цель на этапы с чекпоинтами
Механик — найдёт «скрипящие» процессы и предложит замену
Доктор — заметит, что вы «хромаете» на одном участке, и скорректирует нагрузку
Мой клиент вернулся через полгода. Теперь растем на 15% в квартал. Медленно? Зато он не ненавидит понедельники.
Что делать, если вы уже в красной зоне
📌 Стоп! Переведите дух. Даже на гонке «Тур де Франс» есть дни восстановления.
📌 Пересмотрите маршрут. Может, стоит объехать гору, а не лезть на неё?
📌 Смените транспорт. Возможно, вам нужен не «шоссейник», а «грейвел» с прочными шинами.
Самое сложное — признать, что вы не Крис Фрум. Но даже он проигрывал заезды, чтобы выиграть тур.
Расскажите, каким вы ощущаете свой бизнес сейчас: спокойный заезд по парку или горный серпантин? 😉