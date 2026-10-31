«Памятник на могиле»: почему отдел продаж не приносит повторных контрактов

Разбирали ситуацию собственника завода. Делает сложный продукт — индивидуальные решения под проекты. Там вскрылась проблема, которая знакома многим бизнесам с длинными сделками: в компании не знают, довольны их клиенты или нет... пока не становится слишком поздно.

Собственник ставит задачи коммерческому директору. Та уходит в отпуск и передаёт дела менеджерам. РОПы тоже почти все «в отпусках». И вроде стоит цель — наращение стабильности денежного потока, но она измеряется странно. Например, конверсией, которую РОП может искусственно подкрутить прочисткой воронки и ликвидацией «сложных» лидов. Конверсия тут же начинает ползти вверх, а вот бизнес — НЕТ.

«Я это узнаю только тогда, когда уже всё закипело, заказчики выходят на меня лично и говорят: "Ну как же так?"» - возмутился собственник

Почему такое происходит?

Потому что между первым лицом и клиентом — глухая бетонная стена: Менеджеру незачем поднимать тревогу — бонусы позволяют не напрягаться

Координатор не имеет полномочий поднимать шум

Производство договаривается «в курилке» и не выпускает наружу правду

Получается странная ситуация: единственный источник информации о состоянии проекта — исполнитель. А его KPI чаще всего мотивируют показывать, что всё хорошо 🤷‍♂️