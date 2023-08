Бинанс заблокировал мой аккаунт с 600 тыс долларов. Вас могут заблокировать за транзакции, которые вы совершали больше года назад

23 августа попытался войти в аккаунт на Бинансе. Проверить, пришли ли мне деньги. Вижу надпись: «Ваш аккаунт деактивирован. Обратитесь в службу поддержки».

Жму кнопку «обратиться в поддержку». Меня сразу перебрасывает на инструкцию. Вчитайтесь внимательно в то, что я увидел:

Лезу на почту. Вижу письмо о блокировке от Бинанса:

"чт, 10 авг., 14:54 (13 дней назад)

Please fully withdraw all NFT assets before other funds to ensure that you have sufficient funds available to pay the gas fees needed for NFT withdrawal. Please withdraw all funds before 2023-08-17 11:53:05(UTC)."