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Михаил Жуховицкий
Криптовалюта

Бинанс заблокировал мой аккаунт с 600 тыс долларов. Вас могут заблокировать за транзакции, которые вы совершали больше года назад

История о том, как легко очень сильно испугаться.
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Бинанс заблокировал мой аккаунт с 600 тыс долларов. Вас могут заблокировать за транзакции, которые вы совершали больше года назад

23 августа попытался войти в аккаунт на Бинансе. Проверить, пришли ли мне деньги. Вижу надпись: «Ваш аккаунт деактивирован. Обратитесь в службу поддержки».

Жму кнопку «обратиться в поддержку». Меня сразу перебрасывает на инструкцию. Вчитайтесь внимательно в то, что я увидел:

«Вы получили уведомление о деактивации аккаунта. Это означает, что Бинанс не может обслуживать вас.

После даты, указанной в письме о деактивации, которое отправлено на ваш зарегистрированный адрес электронной почты, ваш аккаунт Бинанс будет навсегда отключен. Не вносите средства в аккаунт. Функция вывода будет недоступна для него».

Лезу на почту. Вижу письмо о блокировке от Бинанса:

"чт, 10 авг., 14:54 (13 дней назад)

Please fully withdraw all NFT assets before other funds to ensure that you have sufficient funds available to pay the gas fees needed for NFT withdrawal. Please withdraw all funds before 2023-08-17 11:53:05(UTC)."

То есть, 10 августа мне написали, что 17 августа у меня навсегда заблокируют средства.

Увидел я письмо 23 августа. Это запасная почта, в которую я редко проверяю.

Получается, мне просто прислали письмо на непроверяемую почту. И в нем говорится, что через 7 дней я лишусь накоплений. Не получил письмо вовремя – твои проблемы.

Потом я связался с высокопоставленным менеджером Бинанса и попросил проконтролировать общение с поддержкой и рассмотрение моего кейса. Мне сказали ждать сутки.

Описывать все переживания за эти 24 часа я не буду. Когда ждешь, дадут тебе забрать своё или не дадут, плохо спишь и плохо ешь. А разрешат ли тебе...

Через сутки аккаунт временно разблокировали для вывода средств. Т.е, деньги дали вывести.

Вывод криптовалют в случае блока очень неудобный.

Тебе не дают конвертировать никакие криптовалюты. Все функции, кроме вывода, отключены.

Если у тебя лежат редкие монеты, которых нет на других биржах, это тупик. Ты должен найти какой-то кошелек, который поддерживает эти монеты и вывести туда. Я потратил много часов на новые кошельки и вывод.

90% моего депозита на Бинансе – это просто лежащая с 2017 года крипта.

Пытался понять, за что меня заблокировали. Смотрю историю по каждой транзакции. Был вход на 20 тысяч с какого-то обменника на бестчейдже один раз. Вот, пожалуй и всё.

Но эти 20 тысяч – ничтожная капля в сравнении с тем депозитом, который я хранил на бинансе, в моменте это были n млн долларов.

Сейчас на Бинансе мне прислали опросник по поводу операций, которые я совершал. Указан какой-то кошелек, куда я выводил деньги больше года назад. Поискал.

Это оказался леджер (кошелек холодного хранения) моего друга. Спросил друга, в чем дело. Он сказал, что его тоже заблокировал Бинанс. Со своего леджера больше года назад он снимал деньги через какой-то обменник, ничего больше не делал.

Итог. Бинанс может заблокировать вас за транзакции, которые вы совершали больше года назад. Алгоритм, что именно Бинанс посчитает опасным, вы никогда не узнаете.

Влетело даже такому спокойному юзеру, как я.

В моменте переживаешь очень сильные и неприятные эмоции. Только вдумайтесь в эту фразу: «После даты, указанной в письме о деактивации, которое отправлено на ваш зарегистрированный адрес электронной почты, ваш аккаунт Бинанс будет навсегда отключен».

Это страшно.

Когда-то в личной беседе Сергей Менделеев, сильнейший специалист в крипте, сказал мне, что Бинанс начнет массово блокировать людей. И что он вывел оттуда всё своё и рекомендовал так же поступить мне.

Я отмахнулся. Сейчас же понимаю, что Сергей был прав. Хранить своё можно только на децентрализованных кошельках. Иначе это не твоя крипта. И в любой момент Бинанс или другая централизованная биржа может их у тебя забрать из-за каких-то изменений в своих правилах.

Есть ещё важный момент.

Вчера я проверял файл с паролями от всех этих бирж 2017 года. В 2017 году я был зарегистрирован на всех криптобиржах мира. Все, которые тогда существовали.

Сегодня 80% из них умерли. За 6 лет.

Все люди, которые держали там свои деньги, потеряли их. К примеру, на gate и btc-e я тоже потерял деньги.

Сейчас, даже если мне восстановят аккаунт на Бинансе, хранить там свои сбережения мне будет страшно. Поэтому, я не буду этого делать.

Я был давним инвестором Бинанса, в 2017 купил много их токенов "BNB". Сейчас я их продал. С такой жесткой регуляцией я больше не верю в будущее централизованных платформ.

Прикрепил ту картинку, от которой стынет кровь. Что твоё - больше не твоё.

Спасибо Бинансу, что дали вывести.

Михаил Жуховицкий

Михаил Жуховицкий

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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