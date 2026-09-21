Когда ИП на УСН вправе заявить вычет НДС по остаткам товаров

Финансовое ведомство рассмотрело вопрос о применении ИП на УСН вычета НДС по остаткам товаров, приобретенных в период применения ставки НДС 5% и используемых после перехода на исчисление НДС по ставке 22% (10%).

Описание ситуации: ИП осуществляет розничную продажу непродовольственных товаров с применением впервые с 2026 г. ставки НДС 5% (УСН "доходы минус расходы").

С III квартала 2026 г. ИП перейдет на общую ставку НДС - 22% (10%).

В III квартале 2026 г. ИП заявит налоговый вычет по НДС в сумме остатков товаров, приобретенных в период применения ставки 5%, но не реализованных на дату перехода.

Правом на вычет НДС при переходе с III квартала 2026 г. со ставки НДС 5% на ставку НДС 22% по "входному" НДС по остаткам товаров, не реализованным в I, II кварталах 2026 г. и не учтенным в составе расходов, индивидуальный предприниматель планирует воспользоваться на основании следующего.

Условия статей 171 - 172 НК РФ на момент заявления вычета соблюдены:

- индивидуальный предприниматель является налогоплательщиком НДС;

- товары будут использоваться для облагаемых НДС операций;

- НДС не был учтен в расходах, дающих налоговую выгоду;

- соблюдены документальные условия (есть правильно оформленные УПД со статусом 1 и выделенной суммой НДС).

В НК РФ нет запрета на вычет сумм НДС, предъявленных в период применения УСН 5%, по товарам, которые начали использоваться в облагаемой деятельности после перехода на общую ставку НДС 22% (10%), отсутствует двойная выгода.

Вопрос: Вправе ли ИП после перехода со ставки НДС 5% на общие ставки НДС 22% / 10% принять к вычету суммы НДС, предъявленные поставщиками по товарам, которые были приобретены в период применения ставки НДС 5% и на дату перехода числятся в остатках, не были реализованы в период применения ставки НДС 5% и будут реализовываться уже в операциях, облагаемых НДС по ставкам 22% / 10%?

Ответ: С 1 января 2025 г. организации и ИП, применяющие УСН, признаются налогоплательщиками НДС и, соответственно, исчисляют НДС.

Вычетам подлежат суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении на территории РФ товаров (работ, услуг) либо уплаченные налогоплательщиком при импорте товаров, в случае их приобретения для осуществления операций, облагаемых НДС, после принятия их на учет на основании счетов-фактур, выставленных продавцами (п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ).

ИП, применяющий УСН, с 1 января 2026 г. впервые начал применять налоговую ставку НДС в размере 5 процентов, но с очередного налогового периода 2026 г. переходит на исчисление НДС по налоговой ставке в размере 10 (22) процентов в связи с отказом от применения ставки НДС в размере 5 процентов.

В этом случае суммы НДС по товарам, приобретенным в налоговых периодах 2026 г., в которых ИП НДС исчислялся по налоговой ставке в размере 5 процентов, подлежат вычету. Порядок вычета установлен статьей 172 НК РФ.

Вычет возможен при условии, что данные товары предназначены для операций, подлежащих налогообложению НДС по налоговой ставке в размере 10 (22) процентов.

Данный вывод сделан в Письме Минфина России от 10.06.2026 № 03-07-11/49629.