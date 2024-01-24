Сколько договоров может быть у внутреннего совместителя

Такой вопрос очень часто интересует сотрудников кадров. Ответ мы можем найти в ТК.

В соответствии с частью первой статьи 16 Трудового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ) трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с ТК РФ.

Согласно статье 60.1 ТК РФ работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство).

Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству, регламентированы нормами главы 44 ТК РФ.

Согласно части первой статьи 282 ТК РФ совместительство — это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной работы время.

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным законом (часть вторая статьи 282 ТК РФ).

В трудовом договоре обязательно указание на то, что работа является совместительством (часть четвертая статьи 282 ТК РФ).