Какие особенности при приеме на работу граждан с инвалидностью

Очень важно соблюдать правила из ТК РФ , при приеме на работу граждан с инвалидностью. Эта информация очень важна , для избежания штрафных санкции. Например, может ли сотрудник работать в ночное время.

Итак , нам в этом вопросе нужно обратится к ТК РФ .

Согласно части 5 статьи 96 Трудового кодекса РФ, инвалиды могут работать в ночное время только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний. Работодатель обязан ознакомить работников с их правом отказаться от ночной работы. Частью 1 статьи 92 того же закона устанавливается сокращенная неделя в 35 часов для инвалидов I и II группы, что требует планирования графика работы в соответствии с этой нормой.

☝Важно , для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, - не более 36 часов в неделю. (в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 421-ФЗ)