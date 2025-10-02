Электронная анкета для госслужбы

Теперь, гражданин может подать свою анкету на портал госслужбы. Личный кабинет гражданина сегодня — это удобная платформа, которая упрощает многие процессы, связанные с трудоустройством на государственную службу.

Портал госслужбы постоянно развивается, чтобы предоставить гражданам максимально удобные и эффективные инструменты для взаимодействия с государственными органами. Личный кабинет гражданина сегодня – это удобная платформа, которая упрощает многие процессы, связанные с трудоустройством на государственную службу. Ранее мы уже рассказывали об обновлениях и новых возможностях личного кабинета, а сегодня остановимся на возможности формирования анкеты – одного из ключевых документов для поступления на государственную службу.

С 1 января 2026 года заполнение анкеты в электронном виде станет обязательным, но уже сейчас любой гражданин может воспользоваться соответствующим сервисом на Портале госслужбы. Для этого достаточно войти в личный кабинет гражданина, перейти в раздел «Моя анкета» и нажать кнопку «Создать анкету».

На сегодняшний день личный кабинет – это единственный способ создать или обновить в электронном виде анкету для трудоустройства в любые органы публичной власти на должности государственной и муниципальной службы, сервисы которого рассчитаны на максимальное обеспечение удобства процесса заполнения анкеты для соискателя.

При первом заполнении анкеты система автоматически подгружает часть необходимых данных из вашей учетной записи на портале Госуслуг, а это значит, что вам не потребуется повторно вносить всю информацию вручную, что значительно сокращает время заполнения анкеты.

Там же, где без ввода дополнительной информации не обойтись, унификация порядка ввода данных по большинству полей с использованием встроенных справочников и классификаторов снижает вероятность ошибок, тогда как при самостоятельном заполнении на бумаге легко допустить неточности, из-за которых придется начинать заполнение анкеты заново.

Еще одним значительным преимуществом является наличие методических подсказок и возможности задать вопросы специалистам кадровых служб прямо в системе. Это позволяет корректно заполнить анкету с первого раза и избежать возможных ошибок, на исправление которых также уходит дополнительное время.

Кроме того, электронный формат обеспечивает безопасное хранение актуальной версии анкеты, которая всегда доступна вам в личном кабинете, что позволяет быстро обновить анкетные данные в случае их изменения или использовать анкету для отклика на вакансии в органах публичной власти без необходимости ее повторного заполнения.

Сформировав анкету в электронном виде, вы получаете гибкий инструмент для трудоустройства: ее можно опубликовать и использовать для мгновенного отклика на заинтересовавшую вакансию, размещенную на Портале госслужбы, либо распечатать для подачи документов в бумажном виде.

