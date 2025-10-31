Сколько дней отпуска положено инвалиду

Важный вопрос для специалиста кадров, как верно оформить отпуск для граждан с инвалидностью.

Здесь , нам нужно обратится к ТК РФ.

Начнем с главного .

Если сотруднику с ограниченными возможностями не обеспечить положенное законом время отдыха, для работодателя возможны следующие риски:

административная ответственность по ч. 1 , 2 ст. 5.27 КоАП РФ — если инвалиду отказали в отпуске за свой счет длительностью до 60 календарных дней в году;

материальная ответственности в виде денежной компенсации морального вреда сотруднику в соответствии со ст. 237 ТК РФ — если инвалиду отказали в 30 календарных днях ежегодного основного оплачиваемого отпуска.

У сотрудников с ограниченными возможностями удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск в отличие от большинства работников. Его минимальная продолжительность должна составлять 30 дней. Причем отпуск указанной длительности нужно предоставить независимо от срока инвалидности. То есть даже если инвалидность действует лишь отрезок того года, за который предоставляется этот отпуск, он должен быть не меньше 30 календарных дней. Неважно, являлся ли работник инвалидом на начало года или инвалидность была установлена ему уже в конце года (ч. 3 ст. 115 ТК РФ).

Указанная продолжительность удлиненного ежегодного основного оплачиваемого отпуска инвалида определена законом. В отдельных случаях инвалиду гарантируется предоставление ежегодного отпуска больше 30 календарных дней. Это касается случаев, когда работник относится к категории с еще более удлиненным основным отпуском. Так, если он несовершеннолетний, ему положен 31 календарный день такого отпуска (ч. 3 ст. 115, ст. 267 ТК РФ).

Тридцатидневный отпуск нужно предоставлять сотруднику с ограниченными возможностями в каждом рабочем году. Под ним понимается год, отсчитываемый с момента приема человека на работу, а не календарный год, отсчитываемый с первого января (ч. 1, 2, 4 ст. 122 ТК РФ, письмо Минтруда РФ от 25.10.2018 № 14-2/ООГ-8519).

Так, для инвалидов III группы установлен удлиненный ежегодный основной оплачиваемый отпуск не меньше 30 календарных дней. Некоторым работникам этой категории полагается также ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Такой отпуск продолжительностью 14 календарных дней гарантирован пострадавшим при чернобыльской аварии. Кроме того, ежегодный оплачиваемый отпуск нужно предоставить сотруднику-чернобыльцу в любое удобное для него время. Календарные дни специального дополнительного оплачиваемого отпуска, который финансирует Соцфонд, работодатель должен лишь оформить (ч. 1 ст. 5.1, п. 2 ч. 1 ст. 13, п. 5 ч. 1 ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1, ч. 6 ст. 2, ч. 1 ст. 18 Закона от 14.07.2022 № 236-ФЗ. А еще работнику — инвалиду III группы ежегодно полагается отпуск без оплаты.

В остальном время отдыха инвалида III группы не отличается от времени отдыха других работников. Он так же, как и все, имеет право на обеденный перерыв, выходные дни и другие виды времени отдыха, указанные в ст. 107 ТК РФ.

Дополнительный отпуск инвалидам

Законом ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск инвалидам установлен лишь в отдельных случаях. Всем сотрудникам с ограниченными возможностями он не гарантирован.

Так, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней полагается тем, кто пострадал от чернобыльской аварии или подвергся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. По общему правилу такой отпуск оплачивает Соцфонд, работодатель лишь оформляет его (ч. 1 ст. 5.1, п. 2 ч. 1 ст. 13, п. 5 ч. 1 ст. 14 Pакона РФ от 15.05.1991 № 1244-1, п. 15 ст. 2, ч. 1 ст. 7.1 Pакона от 10.01.2002 № 2-ФЗ).

Работнику-инвалиду могут полагаться ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска и из-за условий работы, то есть не связанные с инвалидностью. К примеру, если у него вредные условия труда или он работает в районе Крайнего Севера (ч. 1 ст. 116 ТК РФ). Также законом предусмотрена возможность самостоятельного установления работодателем для сотрудников с ограниченными возможностями ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска в локальном нормативном акте или коллективном договоре с учетом ч. 2 ст. 116 ТК РФ.

Надеюсь, моя статья была полезной.

С уважением Елена Викторовна.