Приближение к порогу НДС: когда бизнес оказывается в ловушке

Компания получает последний платеж в ноябре - и внезапно понимает: годовая выручка превысила 20 млн рублей. С января - НДС. Но цены в договорах старые, маржа не рассчитана, контракты фиксированные. В итоге налог платится из прибыли. Сейчас это уже не теория - это массовая реальность бизнеса после налоговой реформы.

Почему переход на НДС застает врасплох

С 2026 года порог обязательной уплаты НДС снижен до 20 млн рублей (ФЗ № 425-ФЗ от 28.11.2025). Для многих малых компаний это стало ключевой точкой риска.

Важно понимать момент возникновения обязанности:

если доход за 2025 год превысил 20 млн → НДС с 1 января 2026

если порог превышен в течение 2026 года → НДС с 1-го числа следующего месяца

Большинство компаний узнают о превышении слишком поздно - когда повлиять на цену уже невозможно.

Почему бизнес пропускает момент

нет регулярного контроля выручки

цены в договорах зафиксированы заранее

долгосрочные контракты сложно изменить

отсутствует налоговое планирование

Типичные ошибки, которые «съедают» прибыль

Ошибка №1. В договоре не прописан НДС

Если формулировки размыты, часто возникает спор: цена «с НДС» или «плюс НДС». В ряде случаев суды трактуют цену как включающую налог - и бизнес платит его за свой счет.

Ошибка №2. Попытка поднять цену в одностороннем порядке

Контрагент отказывает - и прав. Без механизма пересмотра цены в договоре суд, как правило, поддержит клиента.

Ошибка №3. Ошибки в счетах-фактурах

Неверная ставка, реквизиты, дата - это не только штрафы, но и претензии контрагентов, которым не дают вычет.

Ошибка №4. Старые сметы и цены в 2026 году

Работа выполняется по «старой» цене, а налог уже обязателен. Маржа исчезает.

При превышении порога дохода плательщик УСН не переходит на общий режим, но становится плательщиком НДС. При этом он может выбрать: применять обычные ставки НДС (20%, 10%, 0%) с правом на вычет входящего налога либо пониженные ставки 5% или 7% без права на вычет. Неправильный выбор режима может стоить бизнесу миллионов.

Отдельная зона риска - авансы. Если аванс получен до перехода, а реализация после - возникает разрыв ставок и сложность учета. Ошибки здесь - частая причина доначислений.

Как не попасть в ловушку

1. Контролируйте выручку заранее

Установите «желтую зону» на уровне 17–18 млн - это дает время подготовиться.

2. Проведите аудит договоров

Особенно долгосрочных: есть ли формулировка «цена + НДС» и механизм пересмотра.

3. Подготовьте допсоглашения заранее

Лучше договориться до превышения порога, чем после.

4. Проверьте систему выставления счетов

НДС должен добавляться автоматически, без ручных ошибок.

5. Пересчитайте экономику бизнеса

Иногда выгоднее перейти на общую ставку с вычетом, чем платить 5% без него.

6. Обучите команду

Ошибки бухгалтерии в первый год - самая частая причина штрафов и претензий.

Для компаний, впервые начавших платить НДС, предусмотрен смягченный режим ответственности за первое нарушение. Но это не освобождает от доначислений - только снижает штрафной риск.

24 января 2026 года на совещании правительства обсуждалась инициатива Минэкономразвития о переходном периоде для льготных режимов без НДС.

На текущий момент решение не принято. Это стадия обсуждения - нормативных изменений пока нет. Бизнесу рассчитывать на отсрочку преждевременно.

Поэтому: кто отслеживает выручку и готовит договоры заранее - сохраняет прибыль.

Кто узнает о превышении постфактум - финансирует налог из собственного кармана.