Освобождение от НДС для медицинских организаций: как сдавать декларацию и что писать в книге продаж

Топ консультаций по теме НДС

● Переход ИП на НДС с 2026 года: как учитывать оплату за прошлые годы и можно ли избежать налога через акты 2023–2024 годов

● НДС у принципала на УСН с 2025 года: с какой суммы считать налог — со всего дохода или только с агентского вознаграждения

● 1С показывает ошибку «Наличие вычета НДС с авансов при зачете авансов полученных»: как исправить и где искать расхождение

●Как начислить НДС 5% при переходе на общий режим с 2026 года, если аренда началась в 2025-м и продолжается в 2026-м

● ИП перешел на НДС с 2026 года, но доход оказался меньше 10 млн ₽: можно ли вернуться на УСН без НДС

● НДС 5% у исполнителя на УСН: как оформить акт, если доход превысил 60 млн ₽ и дата документа — после перехода на НДС

● ИП прекращает применять НПД и начинает сдавать недвижимость в аренду: когда утрачивается право на НПД и можно ли получить освобождение от НДС

● Освобождение от НДС по пункту 12.2 статьи 149 НК РФ: может ли ООО на УСН, оказывающее IT- и тендерные услуги, не платить НДС с 2026 года

ИП превысил лимит 60 млн ₽ и стал плательщиком НДС 5%: как разбить документ реализации в 1С, чтобы не переплатить налог при переходе