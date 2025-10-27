Освобождение от НДС для медицинских организаций: как сдавать декларацию и что писать в книге продаж

Каждую неделю бухгалтеры задают десятки непростых вопросов от налогов и отчетности до кассовой дисциплины. Наши эксперты разбирают все по пунктам в Клерк.Консультации, чтобы вы тратили меньше времени на поиски и больше на решение задач.
Есть ли у медицинских учреждений право на освобождение от уплаты НДС?
Стоматологическая клиника перевалила за 10 млн ₽ дохода и задумалась, теперь НДС? Эксперт в Клерк.Консультациях пояснила.
Медицинские услуги в списке освобожденных от налога по ст. 149 НК РФ. Даже если клиника на УСН и переросла лимит, освобождение остается. Это подтверждает письмо Минфина № 03-07-11/68747 от 23.07.2024.
Но декларацию по НДС все равно подаем, просто в ней указываем раздел 7 и код 1010211 — для медицинских услуг (кроме косметических и ветеринарных).
Счета-фактуры? Нет, не нужны — так говорит письмо ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@.
Книга продаж при освобождении от НДС: нужно ли отражать счета-фактуры медорганизациям
Медицинская компания не платит НДС, но с 2026 года обязана сдавать декларацию. Возникает логичный вопрос: а как быть с книгой продаж — ведь счета-фактуры не выставляются?
Эксперт Надежда Камышева разъясняет, если деятельность освобождена от НДС по ст. 149 НК РФ, то и счета-фактуры в книге продаж не регистрируются. Книга останется пустой и это не ошибка.
В декларации отражается только раздел 7, где показываются доходы от медицинской деятельности.
