Главное с конференции Клерка и материалы для подготовки к 2026 году. Дайджест подписки Клерк.Премиум #14

На конференции обсудили НДС-22%, АУСН-2026, работу с маркетплейсами и изменения в учете. Собрала подборку материалов, которые помогут разобраться в нововведениях и подтянуть знания перед 2026 годом.

Клерк провел в Москве IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию — наш большой ежегодный сбор профессионалов. Обсудили НДС-22%, АУСН-2026, продвижение бухгалтерских услуг и то, как бухгалтерам спасать бизнес в условиях налоговой реформы.

IX Всероссийская Бухгалтерская конференция БУХСОВЕТ-2026 в Москве

Команда методистов подготовила новые курсы в подписке Клерк.Премиум, ориентированные на изменения в 2026 году. Материалы помогут заранее выстроить работу и избежать типичных ошибок.

НДС на УСН-2026

Подробно разбираются новые правила НДС для упрощенцев: ставки, порядок учета, отражение в 1С, требования к декларации.

АУСН-2026

Курс объясняет, кому подходит новый режим, какие есть ограничения, как считать налог, какие риски и особенности работы в 2026 году.

Бухгалтерия маркетплейсов 2026: учет, налоги, 1С

Разбор учета и налогообложения селлеров, типовых ситуаций, особенностей договоров и отражения операций в 1С.

Запланировали серию прямых эфиров с экспертами. Регистрируйтесь на вебинары — можно сразу задать вопрос и разобрать конкретную ситуацию. Записи эфиров будут доступны подписчикам Клерк.Премиум.

16 декабря — Налоговая нагрузка и легальная оптимизация-2026

Покажем, как правильно считать налоговую нагрузку и какие инструменты оптимизации в 2026 году реально работают.

18 декабря — АУСН: стоит ли переходить?

Разберем критерии, ограничения, плюсы и минусы режима. Поймёте, подходит ли он вашей компании и какие риски есть при переходе. АУСН внезапно стал горячей темой.

19 декабря — Налоги-2026: разбор изменений с Надеждой Камышевой

Свежие изменения в НК, практические разъяснения и ответы на частые вопросы.

Записи вебинаров для бухгалтеров

На прошлой неделе прошли несколько полезных вебинаров — все записи доступны, после просмотра можно получить сертификат.

Финансовое планирование-2026

Разбирались, как строить финансовую модель с учетом данных, аналитики и новых налоговых правил. Отлично подходит тем, кто уже сейчас готовит компанию к следующему году.

Мастер-класс по выездной налоговой проверке

Пошагово весь путь ВНП: от первого требования до акта. Полезно, чтобы понимать, что делать на каждом этапе и где компании чаще всего ошибаются.

НДС-2026 для селлеров маркетплейсов

Обсудили, как селлерам на ОСНО и УСН работать с НДС в новых условиях, на что перестраивать учет и как взаимодействовать с площадками без сюрпризов.

1С-2026: консультация с экспертом

Константин Соболевский рассказал об обновлениях 1С, подсветил подводные камни и разобрал частые вопросы по ЗУП, Бухгалтерии и ERP.

Разборы законов и мини-курсы

Подборка материалов, которые помогут спокойно завершить год и избежать ошибок.

Новогодние расходы: как корректно учесть подарки и оформление офиса.

Пени по УСН при утрате права на ПСН: разъяснения ФНС.

Исполнительный лист при увольнении работника: что обязан сделать работодатель, если увольняется сотрудник с исполнительным листом.

ЕНС в 2026 году: новые правила зачетов, новые сроки предварительных уведомлений и ограничения.

Кофе и чай для сотрудников: как учесть правильно.

Реестр недобросовестных поставщиков: кто и за какие нарушения может попасть в РНП, как проверить контрагента и снизить риски.

Типовой устав: когда применять, какие ограничения он накладывает и в каких случаях использовать его не стоит.

Когда туроператоры могут не платить НДС: условия освобождения туристических услуг от НДС и разбор практических ситуаций.

Раздельный учет НДС: объяснение ситуаций, при которых раздельный учет не требуется.

Договор аренды земли с частным собственником: как проверить собственника, какие документы нужны

