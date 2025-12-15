Главное с конференции Клерка и материалы для подготовки к 2026 году. Дайджест подписки Клерк.Премиум #14
Клерк провел в Москве IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию — наш большой ежегодный сбор профессионалов. Обсудили НДС-22%, АУСН-2026, продвижение бухгалтерских услуг и то, как бухгалтерам спасать бизнес в условиях налоговой реформы.
Вот оно бухгалтерское сообщество, сильное и настоящее.
Команда Клерка благодарит всех участников, экспертов и тех, кто присоединился онлайн. Работаем дальше — знания обновляем, события планируем.
Прочитать как все прошло можно здесь:
Бух.Совет 2026: что ждет бухгалтеров и бизнес с нового года
Итоги первого дня IХ Всероссийской конференции «Клерка» БУХ.СОВЕТ 2026: о чем рассказали эксперты
Итоги IХ Всероссийской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»: о чем говорили эксперты. День второй
Команда методистов подготовила новые курсы в подписке Клерк.Премиум, ориентированные на изменения в 2026 году. Материалы помогут заранее выстроить работу и избежать типичных ошибок.
НДС на УСН-2026
Подробно разбираются новые правила НДС для упрощенцев: ставки, порядок учета, отражение в 1С, требования к декларации.
АУСН-2026
Курс объясняет, кому подходит новый режим, какие есть ограничения, как считать налог, какие риски и особенности работы в 2026 году.
Бухгалтерия маркетплейсов 2026: учет, налоги, 1С
Разбор учета и налогообложения селлеров, типовых ситуаций, особенностей договоров и отражения операций в 1С.
Продолжаем знакомить вас с изменениями в НК.
Запланировали серию прямых эфиров с экспертами. Регистрируйтесь на вебинары — можно сразу задать вопрос и разобрать конкретную ситуацию. Записи эфиров будут доступны подписчикам Клерк.Премиум.
16 декабря — Налоговая нагрузка и легальная оптимизация-2026
Покажем, как правильно считать налоговую нагрузку и какие инструменты оптимизации в 2026 году реально работают.
18 декабря — АУСН: стоит ли переходить?
Разберем критерии, ограничения, плюсы и минусы режима. Поймёте, подходит ли он вашей компании и какие риски есть при переходе. АУСН внезапно стал горячей темой.
19 декабря — Налоги-2026: разбор изменений с Надеждой Камышевой
Свежие изменения в НК, практические разъяснения и ответы на частые вопросы.
Записи вебинаров для бухгалтеров
На прошлой неделе прошли несколько полезных вебинаров — все записи доступны, после просмотра можно получить сертификат.
Финансовое планирование-2026
Разбирались, как строить финансовую модель с учетом данных, аналитики и новых налоговых правил. Отлично подходит тем, кто уже сейчас готовит компанию к следующему году.
Мастер-класс по выездной налоговой проверке
Пошагово весь путь ВНП: от первого требования до акта. Полезно, чтобы понимать, что делать на каждом этапе и где компании чаще всего ошибаются.
НДС-2026 для селлеров маркетплейсов
Обсудили, как селлерам на ОСНО и УСН работать с НДС в новых условиях, на что перестраивать учет и как взаимодействовать с площадками без сюрпризов.
1С-2026: консультация с экспертом
Константин Соболевский рассказал об обновлениях 1С, подсветил подводные камни и разобрал частые вопросы по ЗУП, Бухгалтерии и ERP.
Разборы законов и мини-курсы
Подборка материалов, которые помогут спокойно завершить год и избежать ошибок.
Новогодние расходы: как корректно учесть подарки и оформление офиса.
Пени по УСН при утрате права на ПСН: разъяснения ФНС.
Исполнительный лист при увольнении работника: что обязан сделать работодатель, если увольняется сотрудник с исполнительным листом.
ЕНС в 2026 году: новые правила зачетов, новые сроки предварительных уведомлений и ограничения.
Кофе и чай для сотрудников: как учесть правильно.
Реестр недобросовестных поставщиков: кто и за какие нарушения может попасть в РНП, как проверить контрагента и снизить риски.
Типовой устав: когда применять, какие ограничения он накладывает и в каких случаях использовать его не стоит.
Когда туроператоры могут не платить НДС: условия освобождения туристических услуг от НДС и разбор практических ситуаций.
Раздельный учет НДС: объяснение ситуаций, при которых раздельный учет не требуется.
Договор аренды земли с частным собственником: как проверить собственника, какие документы нужны
