👀 Итоги IХ Всероссийской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»: о чем говорили эксперты. День второй
Ольга Кошкина (основатель сети консалтинговых компаний (более 300 на ежедневном обслуживании), спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы), налоговый консультант, практикующий главный бухгалтер 19 лет):
Эксперт: при работе с маркетплейсами бухгалтеру важно не упрощать первичку, а детализировать свой учет
Из чего формировать налогооблагаемую базу: отчеты о продажах Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет
Елена Шедис (бухгалтер с 20-летним стажем, налоговый консультант, руководитель своего бухгалтерского агентства, преподаватель курсов для селлеров и бухгалтеров):
С 1 октября 2026 для селлеров, ПВЗ и маркетплейсов наступит новая эпоха
Светлана Беляева (руководитель Академии «АФиНА» и руководитель рабочей группы по налоговым спорам ТПП РФ):
Как в судах доказывают признаки трудовых отношений с самозанятыми: примеры 2025
Елена Клинова (главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 30 лет, автор обучающих программ по внешнеэкономической деятельности, НДС и маркетплейсам):
Как маркировать импортные товары в системе «Честный знак»: эксперт дала инструкцию
Екатерина Болдинова (партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting, адвокат, аттестованный налоговый консультант, LLM):
С 2026 года плюс три вида сумм, признаваемых в составе ЕНП на ЕНС
Есть новые правила для ЕНС в случае судебного спора с налоговыми органами
Александр Бажин (ведущий лектор Бухэксперт, специалист по ККТ, ЭДО, маркировке, обладатель сертификатов 1С, кандидат социологических наук, доцент ЮФУ):
Появились новые реквизиты для детализации безналичных платежей
С 1 января 2026 года у касс должен быть новый модуль ТС ПИоТ
Артур Хачатрян (менеджер по работе с ключевыми клиентами, специалист по продвижению бухгалтерских услуг):
Эксперт объяснил, что важно для заказчиков при поиске и выборе исполнителя услуг. В том числе бухгалтерских
Людмила Ганичева (основатель аудиторско-консалтинговой компании ООО «Стандарты Аудита», член союза аудиторов России СРО «Содружество», налоговый адвокат, 20 лет опыта в сфере налогового консалтинга, сопровождения ВЭД , эксперт проекта Правительства Москвы по поддержке малого бизнеса МБМ и корпорации МСП, автор десятков статей и курсов по бухучету и налогообложению):
Эксперт: у ИИ и нейросетей могут быть галлюцинации, но с этим можно бороться
Николай Сергеев (начальник управления по продажам и развитию микробизнеса Альфа-Банка) и Дамир Умяров (начальник отдела развития процессов продаж):
Рустам Фатыхов (руководитель портфеля цифровых продуктов в Альфа-Банке):
Банкир объяснил, как вести себя, чтобы банк не заблокировал счет
Владислав Каминский (управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», налоговый юрист и схемотехник, ведущий налоговый юрист РФ):
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию