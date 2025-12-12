👀 Итоги IХ Всероссийской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026»: о чем говорили эксперты. День второй

12 декабря 2025 года в Москва-Сити продолжилась двухдневная конференция «Клерка» для бухгалтеров про учет и налоги в 2026 году.

Ольга Кошкина (основатель сети консалтинговых компаний (более 300 на ежедневном обслуживании), спикер Корпорации развития МСП и Московской школы МБМ (Малый бизнес Москвы), налоговый консультант, практикующий главный бухгалтер 19 лет):

Елена Шедис (бухгалтер с 20-летним стажем, налоговый консультант, руководитель своего бухгалтерского агентства, преподаватель курсов для селлеров и бухгалтеров):

Светлана Беляева (руководитель Академии «АФиНА» и руководитель рабочей группы по налоговым спорам ТПП РФ):

Елена Клинова (главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 30 лет, автор обучающих программ по внешнеэкономической деятельности, НДС и маркетплейсам):

Екатерина Болдинова (партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting, адвокат, аттестованный налоговый консультант, LLM):

Александр Бажин (ведущий лектор Бухэксперт, специалист по ККТ, ЭДО, маркировке, обладатель сертификатов 1С, кандидат социологических наук, доцент ЮФУ):

Артур Хачатрян (менеджер по работе с ключевыми клиентами, специалист по продвижению бухгалтерских услуг):

Людмила Ганичева (основатель аудиторско-консалтинговой компании ООО «Стандарты Аудита», член союза аудиторов России СРО «Содружество», налоговый адвокат, 20 лет опыта в сфере налогового консалтинга, сопровождения ВЭД , эксперт проекта Правительства Москвы по поддержке малого бизнеса МБМ и корпорации МСП, автор десятков статей и курсов по бухучету и налогообложению):

Николай Сергеев (начальник управления по продажам и развитию микробизнеса Альфа-Банка) и Дамир Умяров (начальник отдела развития процессов продаж):

Рустам Фатыхов (руководитель портфеля цифровых продуктов в Альфа-Банке):

Владислав Каминский (управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», налоговый юрист и схемотехник, ведущий налоговый юрист РФ):